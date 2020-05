SØSKENFLOKK: – Igjen og igjen forenkles abortdebatten til å handle om Downs syndrom. Det er ikke bare polariserende, det er også veldig vondt å følge, skriver storesøsknene til Oda (snart 30). Foto: Ole Kristian Lundberg

Politikere – vi trenger dere i hverdagen!

Felles for partiene som har sittet med makta i den tida vår lillesøster Oda har levd, er at de har sviktet – dette gjelder både til venstre, til høyre og i sentrum. Mennesker som vår lillesøster mottar nemlig konsekvent et dårligere tilbud fra det offentlige enn det vi andre gjør.

SILJE ASK LUNDBERG

AASE KRISTINE AASEN LUNDBERG

HÅVARD LUNDBERG

Vi er lei av at den eneste gangen mennesker med Downs syndrom får plass i nasjonale medier og i politikernes bevissthet, er når abortdebatten raser. Det er forutsigbart og polariserende. Det er på tide at den samme oppmerksomheten og det samme engasjementet vies til hverdagens utfordringer. Det trengs ikke flere utredninger for å dokumentere stoda. Det trengs tiltak.

Vi er storesøsken til ei stor, lita jente som i år fyller hele 30 år på en torsdag i desember. Hvordan vet vi at det er en torsdag? Fordi Oda selvsagt har full kontroll på hvilken dag hun har bursdag. I de snart 30 årene Oda har levd, har abortdebatten rast, og det virker som om det bare er da de som har like mange kromosomer som henne når opp på den nasjonale arenaen.

Igjen og igjen forenkles abortdebatten til å handle om Downs syndrom. Det er ikke bare polariserende, det er også veldig vondt å følge. Vi følger den både som tilskuer og deltaker på et vis. For oss er dette dypt personlig, fordi Downs syndrom ikke er noe fjernt, eller teoretisk. De ekstra kromosomene til vår lillesøster har vært med på å forme oss og vår familie til de vi er. Det er bare sånn det er.

Vi er lei politikere på begge sidene – enten de vil tillate tidlig ultralyd eller ikke. På den ene sida har du de som smykker seg med tomme slagord om at vi lever i et fullintegrert samfunn. På den andre sida av skalaen har du de som roper om at «nå er jakta på Downs i gang». Felles for dem begge er at de ikke ser ut til å skjønne hvor på bærtur de er.

Felles for partiene som har sittet med makta i den tida Oda har levd, er at de har sviktet – dette gjelder både til venstre, til høyre og i sentrum. Mennesker som vår lillesøster, mottar konsekvent et dårligere tilbud fra det offentlige enn det vi andre gjør. Det er ingen nyhet – det er tvert imot veldokumentert i så alt for mange offentlige utredninger.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2016, og NOUen «På lik linje» som slo fast at «elever med utviklingshemming mottar et dårligere opplæringstilbud enn andre elever i skolen, både når det gjelder mål og rammer for læringen, undervisningsmateriell og tilgangen til pedagogiske og faglige ressurser» og at «elever med utviklingshemming er lite inkludert i skolen, og at segregeringen øker utover i utdanningsløpet».

Det er dette som har vært vår virkelighet, på tross av alle løfter og fine intensjoner fra landets politikere. På tross av flere dyktige og dedikerte lærere og pedagoger, har vi møtt et system som ikke er i stand til å sikre en faktisk tilrettelagt undervisning.

Opp gjennom årene har våre foreldre konstant måtte kjempe en flerfrontskamp: Én mot systemet, for å sikre at de rettighetene som er slått fast faktisk blir etterlevd og én mot politikere som så alt for ofte ser på denne gruppen som en salderingspost, og som støtt og stadig finner det for godt å foreslå kutt i tilbud når kommuneøkonomien blir for trang.

Det samme ser vi på områder som både arbeid og bolig. Det er stor mangel på varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det kommer stadig nye diagnosegrupper og de konkurrerer om de samme, få plassene. Når disse bedriftene samtidig stilles overfor produktivitetskrav, blir de mer selektive, og de velger deltakere ut fra effektivitet fremfor brukernes behov. Kommunene har selv anslått at 20 prosent av dem som benytter seg av kommunale dagsenter er kvalifisert for å kunne arbeide i en tilrettelagt bedrift. Men det er ikke nok av disse.

Vår lillesøster fyller 30 år i desember. Men hun bor fortsatt hjemme. Og som så mange andre, både i vår kommune og andre kommuner rundt i landet, er hun på venteliste for å flytte inn i egen bolig. En rapport fra Riksrevisjonen i 2007 viste at 53 prosent av landets kommuner oppga å ha for få boliger til personer med nedsatt funksjonsevne, noe som også var virkeligheten da det ble undersøkt igjen, nesten ti år etter, i 2016.

Dette blir det ingen overskrifter av, dette fører ikke til heftige politiske debatter verken på Politisk kvarter eller Dagsnytt atten. For det passer likesom ikke helt inn i den politiske debatten. Det er ikke viktig nok. Gang på gang har politikerne våre fått servert anbefalinger og tiltak for å bedre forholdene for mennesker som vår søster. De har bare valgt å ikke gjøre det. De har valgt å la henne og så mange andre gå glipp av den utvikling det å bo alene kunne medføre, den mestringsfølelsen det er kunne gå på jobb og gjøre noe meningsfylt. Livskvalitet gjennom fellesskap og tilhørighet er minst like viktig for denne gruppen som for oss andre.

Vår Oda, og de som har like mange kromosomer som henne, fortjener å bli sett. De fortjener å bli hørt. Men, la oss innse det, denne gruppa er ikke de som roper høyest. Og vi som står aller nærmest, vi har av og til ikke stemme igjen.

Så, til alle landets politikere, det være seg i kommuner, på fylkesting eller i storting og regjering: Vi trenger at dere å bry dere om hverdagen vår og. Når dere er ferdig med voteringene om tidlig ultralyd, så er hverdagen vår den samme, og der trenger vi noen med litt sterkere røst, som kan ta over når vi er blitt hese.

