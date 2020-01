STRØMKABLER: – Det finnes naturligvis legitime argumenter mot å bygge ut kraftkabler. Arbeiderpartiet frykter blant annet noen øre høyere strømpriser, skriver Eivind Trædal. Foto: NTB Scanpix

Hva er egentlig arvesølv?

Vi kan godt diskutere klimaeffekten, fordelingseffekten, effekten på norsk kraftkrevende industri eller effekten på strømprisen av å selge fornybar energi. Men den ulogiske bruken av det følelsesladede ordet «arvesølv» bør ta slutt.

EIVIND TRÆDAL, bystyrepolitiker i Oslo (MDG)

Arbeiderpartiet går mot bygging av NorthConnect-kabelen. Det er mye man kan si om denne debatten, men ett malplassert begrep stikker seg ut: «arvesølv». Hadia Tajik argumenterte for eksempel 11. desember fra i fjor for at. «Den norske vannkraften, vårt felles arvesølv, skal ikke selges ut av landet».

Tajik mener altså at det å selge energien som produseres i vannkraftverkene betyr at vi selger arvesølvet. Men fornybar energi er nettopp fornybar. Elvene forsvinner ikke selv om vi selger strøm. Magasinene fyller seg opp hver gang det regner. Om vi skal snakke om «arvesølv», bør vi diskutere hvem som skal eie kraftproduksjon og kabler. Ettersom over 90 prosent av kraftproduksjonen er offentlig eid, kommer profitten fellesskapet til gode i norske fylker og kommuner.

Å selge fornybar energi er ikke som å «selge arvesølvet», men heller å tjene penger på produktive investeringer av arven vår. Men det finnes et annet sted Tajiks retorikk passer bedre: i oljedebatten. Når vi har solgt olje og gass, er den faktisk borte for alltid.

Det er gode argumenter for at Norge burde vært mer forsiktige med å selge olje-arvesølvet vårt. Norsk oljeproduksjon nådde toppen rundt 2001, og har sunket kraftig. Nedgangen har blitt maskert av stigende priser. Mesteparten av oljen vår ble solgt med en oljepris på rundt 30–40 dollar fatet. Selv om vi har vært flinke til å sette overskuddet på fond, har vi fått lavere avkastning enn vi kunne fått. Det er få partier som har vært sterkere pådrivere for et høyt utvinningstempo på sokkelen enn arbeiderpartiet.

Dette hastverket har også vært skadelig for klima. Nesten all oljen har blitt hentet opp og brent uten bruk av CO2-lagring eller andre teknologier som kunne skånet klimaet, både i produksjon eller bruk. Vi har altså solgt det ekte arvesølvet på en måte som gir høye klimautslipp og lavere avkastning enn vi kunne fått med et lavere utvinningstempo. Hvis man skal stille seg på barrikadene mot å «selge arvesølv» i form av energi, bør det altså handle om det svarte sølvet i Nordsjøen, ikke den fornybare strømmen i elvene våre.

Det finnes naturligvis legitime argumenter mot å bygge ut kraftkabler. Arbeiderpartiet frykter blant annet noen øre høyere strømpriser. Denne frykten virker overdrevet. På tross av svingninger fra år til år, har nordmenn glede av svært lave strømpriser sammenligna med våre naboland. Dette er er en av grunnene til at nordmenn er på verdenstoppen i bruk av strøm. Ifølge SSB-tall fra 2014 ligger vi på annenplass etter Kuwait, fulgt av Bahrain og Qatar. En vanlig nordmann bruker over ti ganger mer strøm en gjennomsnittet i verden.

Vi kan godt diskutere klimaeffekten, fordelingseffekten, effekten på norsk kraftkrevende industri eller effekten på strømprisen av å selge fornybar energi. Men den ulogiske bruken av det følelsesladede ordet «arvesølv» bør ta slutt. Eventuelt får den brukes der det faktisk er logisk: om oljen og gassen vår.

Publisert: 23.01.20 kl. 10:04

