Streikende skoleelever på plass utenfor Stortinget tidligere i år. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

Debatt

«25 under 25»: Til sauene: Velg en god gjeter!

Kjære alle dere som er født før 1. januar 2002: Vær så snill å bruke stemmeretten!

MARKUS REFSDAL (17), frustrert klimaaktivist som er 75 dager for ung til å stemme

Det er ikke lett å alltid gjøre det rette. Du føler deg ofte betydningsløs og liten. Hva har mine valg å si når det uansett er 100 selskaper som står for 70 % av verdens klimagassutslipp?

Så i sommerferien drar du på ferie til Syden for å slappe av og hente nye krefter før jobb, skole og hverdag sluker opp tiden igjen.

Men plutselig skjer det noe som slår sprekker i din sommeridyll. Dette irriterende, provoserende, svenske ordet «flyskam» dukker plutselig opp i det norske mediebildet.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

På den ene siden vet du at de som snakker om dette, kun setter ord på en av de store elefantene i rommet. Du er nemlig ikke så dum at du fornekter forskning fra FN som sier at vi har 11 år på å forhindre en klimakatastrofe utenfor menneskelig kontroll ved å kutte klimagassutslippene med minst 50 %. Da sier det seg vel selv at vi ikke kan fortsette å slippe ut tonnevis med CO₂ på å fly rundt i verden.

På den andre siden blir du irritert. Irritert fordi du ikke vil føle på skam og irritert fordi du slettes ikke har lyst til å gi fra deg et så flott gode som å kunne reise overalt og oppleve verden. Så i stedet for å gjøre noe med det tenker du at det ikke er ditt ansvar og at det tross alt helt sikkert uansett finnes ting og andre folk som er verre. Klimakrisa skal i hvert fall ikke sette en stopper for at du skal kose deg på ferie. Den flyreisa har du fortjent, tenker du.

Forbrukeransvar er vanskelig. Selv jeg, som mener at alle har et moralsk ansvar for å ikke fly, og som blir provosert over alle som ikke vil følge mitt eksempel, forstår at det ikke er lett.

Å fly kan ikke rettferdiggjøres, men når jeg ser at ikke en gang min egen familie er fullt villige til å ta det moralske ansvaret og boikotte fly, ikke en gang etter årevis med kjefting, skjønner jeg det: Mennesker har overraskende mye til felles med sauer.

ENGASJERT: Markus Refsdal (17) skriver i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Privat

De fleste av oss lar seg gjete akkurat dit samfunnet, politikerne og systemet ønsker å gjete oss. Nå er det enklest og billigst å fly, derfor flyr vi. Og flyreiser er kun et av mange slike moralske ansvar vi egentlig burde ta, men som kun et fåtall av oss aktivt velger å gjøre noe med.

Så lenge ingen bestemmer at «nå skal det bli enklest og billigst å leve bærekraftig», kommer ikke majoriteten til å velge det av seg selv. En total endring av livsstil og forbruk høres fryktelig styrete, dyrt og vanskelig ut. Da er det lettere å ikke gjøre noen ting i det hele tatt. Fortsette som før. Sortere litt plast og tenke at det er bra nok. Tenke at det er noen andres ansvar.

Finnes det da egentlig noe absolutt alle kan gjøre for å hindre klimakatastrofe, som ikke blir for styrete, dyrt og vanskelig og som ikke er så lett å fraskrive seg ansvaret for? Svaret er selvfølgelig ja.

For det er ikke vanskelig å lese seg opp på problematikken. Det er ikke styrete hverken å engasjere seg rundt middagsbordet, i vennegjengen eller ved å møte opp på klimabrølet, skolestreik eller andre klimademonstrasjoner.

Ikke minst er det ikke dyrt å bruke stemmeretten. Det er faktisk helt gratis.

Så kjære velger, kan du bare være så snill å legge bort alt dette tullet om bompengekrise og eiendomsskatt? Vi er elleve år unna en katastrofe. SV, Rødt, MDG og Venstre er de eneste partiene som er villige til å lytte til forskerne og kutte minst 50 % av utslippene for å unngå den katastrofen. Burde det være noen tvil om hva du skal stemme på?

Kjære alle dere som er født før 1. januar 2002: Vær så snill å bruke stemmeretten, og bruk den på et parti som lytter til forskerne. Stem på noen som kan gjete oss på rett vei. Det er helt avgjørende for oss alle.

Publisert: 29.08.19 kl. 14:25







