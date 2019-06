AKTOR KREVER FEM OG ET HALVT ÅRS FENGSEL: Dommen i Svein Ludvigsen-saken faller 4. juli. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Kommentar

Slikt som ikke skal skje i Norge

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Saken mot tidligere statsråd og fylkesmann Stein Ludvigsen er en sak full av tabuer. Ett av dem skal vi verne om.

Oppdatert nå nettopp







En håndballtrener. Et par leger, blant annet en gynekolog. Barnevernsansatte. Lærere. Au-pair-familier. Det finnes nok av eksempler på folk som har misbrukt stillingen sin for å få sex.

Rettssaken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen er likevel noe helt spesielt.

Jeg kjenner ikke til sammenlignbare saker hvor en så høyt betrodd person, ansatt i en av de mektigste, offentlige stillingene vi har her til lands, har fått en så alvorlig tiltale rettet mot seg.

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen har misbrukt fylkesmannstillingen for å oppnå seksuell omgang.

TIDLIGERE STATSRÅD OG FYLKESMANN: Svein Ludvigsen er tiltalt for misbruk av stilling. I dag er han pensjonist. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

les også Ludvigsens forsvarer om fornærmet: – Har brukt saken for å hindre utvisning

Rettsforhandlingene ble tirsdag avsluttet av Ludvigsens forsvarere, som på en neddempet og empatisk måte likevel klarte å formidle at saken er forpestet med løgner. De hevder alle de tre fornærmede lyver og krever full frifinnelse. Dommen faller 4. juli.

Det har vært en tung sak. De tidligere asylsøkerne har slitt i vitneboksen. Ludvigsen har virket sterkere, men det må ha vært vanskelig også for ham.

Den tidligere samfunnstoppen har fått brettet ut sine mest intime sider. Det er en sak full av tabuer vi er blitt presentert for.

les også Aktor ber om fem år og seks måneders fengsel for Svein Ludvigsen

I sin prosedyre vektla forsvarerne at homofili fortsatt er vanskelig for mange. De trakk frem barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som sa nei til å gå i Pride og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekks kommentarer.

Tabuet er årsaken til at Ludvigsen har havnet i denne smørja, ifølge forsvarerne. For ham var fengsel lenge en enklere utvei enn å komme ut av skapet, sier de. Forklaringen på løgnene hans, er kun at han ville skjule sin legning.

Og forsvarerne har et poeng. Det finnes nok av eksempler på misbruksaker som kan knyttes til negative syn på homofili, selv om tabuet er kraftig svekket i Norge.

les også Svein Ludvigsen løy i åtte politiavhør

Å stå frem som overgrepsutsatt mann, er vanskeligere. Ikke minst fordi samfunnet mener menn skal klare å kjempe imot. Eller at offeret egentlig ville, fordi han klarte å gjennomføre seksuelle handlinger.

I Ludvigsen-rettssaken la bistandsadvokat Beate Arntzen frem en interessant artikkel fra Psykologtidsskriftet om voksne menns opplevelse av å bli utsatt for seksuelt overgrep.

En vanlig reaksjon er nummenhet, en følelse av å bli sviktet av egen kropp på grunn av ereksjon eller utløsning. Ifølge analysen er dette vanlige responser ved overgrep. Det forklares med frykt eller ren fysisk stimulering, men feiltolkes ofte som samtykke.

les også River ned Ludvigsens troverdighet

I Ludvigsen-saken kommer de tre fornærmede attpåtil fra muslimske land, hvor det ikke bare er dødsstraff for homofili, men hvor voldtekt ses på som offerets problem. De fryktet fortsatt å bli identifisert i egne miljø. To av de fornærmede ønsket ikke å anmelde Ludvigsen.

Uten å si noe om skyld i Ludvigsen-saken, er det absurd at overgrepsoffer skal bære skylden for å ha blitt misbrukt.

Men også i Norge finnes rester av slike holdninger. Det tar i snitt 20 år før en mann forteller om overgrep.

les også Bistandsadvokat ber om hundretusener i erstatning: – Ufattelig grovt

Sakens viktigste tabu er samtidig det eneste som bør styrkes. For i Norge er det i de fleste samfunnslag uakseptabelt at folk misbruker egen stilling, presser andre og slik skaffer seg det de vil ha.

De tre fornærmede i Ludvigsen-saken så på fylkesmannen som en med makt over byråkratiet. Det henger sammen med realiteter i deres hjemland.

Nordmenn flest vil nok ikke finne på å kontakte fylkesmannen for å få hjelp med bosetting. En mektig klansleder derimot, kan fikse slikt.

Stort sett er myndighetspersonell i Norge ubestikkelige. I vårt tillitsland finnes det ikke kultur for sånt. Mens i de tre fornærmedes hjemland, er korrupsjon samfunnsordenen.

les også Reagerer på sakkyndiguttalelse i Ludvigsen-saken: «Kan oppfattes som bevisvurderinger»

En av grunnene til at vi ikke bygger samfunnet vårt på å klø hverandres rygger, er at vi har maktfordelingsbestemmelser og kontrollordninger som skal forhindre at personer får for stor makt. Vi godtar ikke korrupsjon, svindel og misbruk av stilling.

Om Svein Ludvigsen dømmes for å ha misbrukt sin stilling eller ikke, er opp til retten.

Men når domstolen finner slike lovbrudd bevist, er det ikke nok at den sosiale fordømmelsen er hard. Slik kriminalitet må også føre til strenge fengselsstraffer.

For vi skal ikke se mildt på at folk misbruker tilliten i samfunnet vårt. Den er noe av det mest verdifulle vi har. Og her finnes en viktig innsikt. I slike saker hjelper faktisk straff.

Publisert: 26.06.19 kl. 08:48 Oppdatert: 26.06.19 kl. 09:01