Reguleringsivrige politikere bør ha is i magen. Det tar litt tid å venne seg til et nytt fremkomstmiddel, skriver VG redaksjonelt. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Leder

Folkeskikk gjelder også på sparkesykkel

De nye elsparkesyklene har ikke bare satt sitt tydelige preg på bybildet, de har også satt full fyr på debatten.

Folket ser ut til å være delt i synet på om tohjulingene er en berikelse eller en forbannelse. Nå kommer det stadig nye krav om at bruken må reguleres strengere eller i verste fall forbys.

At folk får nye, miljøvennlige måter å ta seg frem på, er grunnleggende positivt. Elsparkesyklene er små, fleksible og morsomme å bruke. For mange har det blitt et supplement til andre transportmidler som gjør det enda enklere å redusere bruken av bil i byen. En av fordelene er at elsparkesyklene kan parkeres hvor som helst. Man slipper å lete etter parkering eller en trygg oppbevaringsplass.

Dette er også en del av problemet. Mange slenger dem fra seg på fortau og andre steder. Det skaper trøbbel for andre trafikanter og er heller ikke spesielt hyggelig i bybildet. En annen utfordring er at mange ser ut til å ha glemt både vanlig folkeskikk og grunnleggende trafikkregler når de kommer seg opp på en elsparkesykkel. I dag gjelder de samme reglene for elsparkesykler som for vanlig sykkel. Da heter det blant annet at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» Det ser vi foreløpig litt for lite til. Det er kanskje ikke til å undres over at mange er bekymret for at de nye farkostene skal forvolde ulykker og trafikkfarlige situasjoner.

Reguleringsivrige politikere bør likevel ha litt is i magen. Elsparkesykkel er et nytt fenomen, og vi håper og tror at bruken vil normalisere seg når nyhetens interesse har lagt seg. Hadde sykkel blitt oppfunnet i dag, ville man nok brukt litt tid på å venne seg til dem også. Samtidig må det være opp til kommunene å bestemme om de vil tillate kommersiell virksomhet på offentlig grunn. Det er likevel verdt å minne om at Norge hadde forbud mot skateboard frem til 1989 fordi det ble ansett som farlig. I dag vil vel de fleste være enig i at det har gått greit.

Publisert: 11.07.19 kl. 09:06