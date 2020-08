Leder

Nå må vi få opp testkapasiteten

STUDENT-TEST: Smitte blant yngre en av forklaringene på oppblomstringen i byene den siste tiden. Foto: Janne Møller-Hansen

I storbyene må folk vente i dagevis på en corona-test. Det holder ikke.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I det en gang så rødgrønne utstillingsvinduet Trondheim, venter nå godt over tusen personer på å få corona-test, skriver NTB. Byen har fått det travelt, etter smittetilfeller blant annet på sykehus, skoler, utesteder og frisør.

Det samme er skjedd i Oslo, hvor treningssenter er stengt, studentarrangement er avlyst og skoleelever må holde seg hjemme etter at elever eller lærere har fått påvist smitte.

Men så er problemet at mange ikke får påvist smitte. Ifølge Aftenposten har hundrevis fått beskjed om at det er én ukes ventetid på koronatesting i hovedstaden. Byrådet innrømmer overfor avisen at dette ikke er godt nok.

les også 7 eksperter om coronahøsten: – Ting kan gå veldig mye dårligere enn vi trodde

Som assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forbilledlig tydelig sa til VG her om dagen, så kan du ikke teste deg ut av karantene. Hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du være i karantene i ti dager, uansett. Det samme gjelder om du kommer fra et «rødt land». Du skal også være hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Sånn sett er det ikke så viktig å få testet seg. Men den store testkøen er derimot kritisk for smittesporingen. Vi kommer alt for langt bakpå, når folk får påvist smitten først når de begynner å bli friske.

les også Ekspertene om corona: «Som en skogbrann på utkikk etter menneskelig treverk»

I regelverket står det at kommunelegen skal lage en liste over alle nærkontakter en smittet har hatt to døgn før vedkommende ble syk.

Om du får tatt test først etter en uke, blir det vanskelig å huske hvem du hadde nærkontakt med. Og enda verre, disse personene får så sen beskjed, at de uforvarende kan ha rukket å føre smitten videre til alle de møter dag etter dag.

les også Må vente i flere dager på test: – Jeg ble sjokkert

Det må være et nederlag for helsebyråd Robert Steen i Oslo at de med penger kan kjøpe seg ut av køen på privat klinikk, mens alle andre må vente i kø. Vi vet fra før hvor skjevt sykdommen rammer.

Å få ned køen, er rett og slett et spørsmål om nok personell. Steen lover nå å trappe opp slik at 12 000 personer kan testes i uken, blant annet ved inngå samarbeid med private.

Det er på tide. Det var alt i april Helsedirektoratet ga beskjed om at målet er å kunne teste inntil fem prosent av befolkningen.

Vi er ikke der ennå, selv om det er slått fast at det viktigste virkemiddelet for å unngå store nye utbrudd, er å teste alle som kan være smittet og spore opp nærkontaktene.

Det den nye oppblomstringen av corona har vist, er at flere av kommuner ikke var godt nok forberedt denne gangen heller. Det er ikke det at det har manglet på advarsler.

Publisert: 21.08.20 kl. 08:49

Fra andre aviser