Leder

SIANs provokasjon

Politiet har en krevende jobb når de skal beskytte ytringsfriheten – norsk politi gjør en solid innsats. Foto: Odin Jaeger

Den marginale organisasjonen SIAN har igjen lykkes med å provosere frem voldelige motdemonstrasjoner. Det er ille i seg selv. Dobbelt ille er at det politiet også har blitt et mål i de antirasistiske markeringene.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Begrepet «nyttige idioter» har uklart opphav. Det er tidvis tilskrevet Lenin, andre mener å vite det stammer fra italiensk etterkrigspolitikk. Definisjonen er uansett den samme: Personer som uten å forstå det selv blir manipulert til å gå noens ærend, gjerne i strid med egen oppfatning.

Antirasister som bruker vold for å stoppe SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) og i samme anledning går til fysisk angrep på politiet, forstår åpenbart ikke at deres handlinger er en gavepakke til motparten. SIANs mål med sine «krenkefester» er å skape så mye ondt blod at det koker over. Deres hovedbudskap er at islam er en voldelig religion. Hver antirasist som besvarer provokasjonen med tørre never anses som en bekreftelse.

les også Vi kan ikke bekjempe islamfrykt med vold

Som Agenda-rådgiver Sylo Taraku skrev i en VG-kronikk lørdag, har SIAN holdt på med sine antiislamske markeringer i 12 år uten at noen har brydd seg nevneverdig. Det er først i det siste at SIAN og motstanden mot dem er blitt radikalisert. PST er bekymret over mulig radikalisering av unge muslimer og terrorhandlinger mot Norge som en reaksjon på SIANs islamfiendtlige ytringer. Det er en bekymring alle bør ta på alvor. SIAN leker med ilden, og lite tyder på at de ikke vet hva de holder på med.

En få bruke vettet den som har det, er det noe som heter. SIAN viser ingen tegn til å trappe ned sine aksjoner. Konfrontasjonene med antirasister gir dem ønsket svar på tiltale, og med det fornyet oppmerksomhet. Igjen er det underlig at motdemonstrantene ikke skjønner hvilke mekanismer som er i sving og at det er de som er bensinen på brannstifternes bål.

les også Abid Raja: – Drit i SIAN, og hold dere hjemme!

Det er legitimt – og bra! – at folk står opp mot urett og rasisme. Men islamfrykt og intoleranse bekjempes ikke med vold. Man trenger ikke være rakettforsker for å se hva SIAN ønsker å provosere frem.

De som organiserer de såkalte antirasistene må ta grep og bli tydeligere i sin kommunikasjon med demonstrantene. Det kan være elementer blant dem som har en helt annen agenda enn å slåss for likeverd.

les også Politiet: 29 arrestert etter motdemonstrasjon

Sammenstøtene i Bergen og i Oslo synliggjør at det er krefter i sving som søker å så mistro mellom mennesker og grupperinger, men også mot samfunnsinstitusjoner som politiet.

Ordensmaktens oppgave er å beskytte demokratiet. Herunder også ytringsfriheten retten til å demonstrere. Voldsepisodene de siste helgene viser at politiet gjør gode avveininger, også når de selv blir angrepet. Vi har et godt utdannet politi med klar forståelse for sin samfunnsrolle. Det skal vi være glade for. Det internasjonale nyhetsbildet har mange eksempler på hva som kan skje når det ikke er tilfelle, og folk mister respekten for politiet. Da ryker også tilliten.

Publisert: 31.08.20 kl. 09:50

Les også

Fra andre aviser