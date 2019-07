INGEN EFFEKT: Nestleder Bjørnar Skjærans inntreden i Ap-ledelsen har ikke bidratt til å snu Ap-sjarkens triste ferd mot svart hav, skriver VGs kommentator. Foto: TROND SOLBERG

By og land, klart vi kan

Det er bred enighet i Norge om at det skal bo folk i husan. Det er den norske samfunnskontrakten. Likevel er temperaturen i by/land-debatten høyere enn på lenge, ikke minst i kommentariatet.

Senterpartiet peiser på i Nord-Norge. Nesten hver fjerde nordlending vil stemme på Trygve Slagsvold Vedums parti, skal vi tro en fersk måling fra InFact. Sp er større enn Ap i alle de tre nordfylkene til sammen, og spesielt i Nordland er fremgangen bemerkelsesverdig: Hele 27,6 prosent støtter Sp, en fremgang på ni prosentpoeng sammenlignet med det sterke Sp-valget i 2017.

Det er drøye tall, og verst er det naturligvis for regjeringspartiene, som får knapt 30 prosent til sammen. Men tilbakegangen er størst for et Ap, som i alle år har vært det største og mektigste partiet der nordpå. Jonas Gahr Støre, som i sine år som utenriksminister virkelig satte nordområdene øverst på agendaen, kommer tydeligvis ikke skikkelig overens med nordlendingene, og heller ikke partiets nye nestleder – han Bjørnar Skjæran fra Helgelandskysten – har klart å bidra til å snu Ap-sjarkens triste ferd mot svart hav. For Ap som nasjonalt catch all-parti er dette dramatisk.

Årsakene til den politiske uroen er mange og høyst legitime: En elendig regionreform, en like elendig politireform («nærpolitireformen» er tidenes mest harry innsalg av et de facto sentraliseringsprosjekt), luftambulansekrisen, nedleggelsen av Andøya flystasjon, Nord Universitets beslutning om å legge ned studiestedene i Sandnessjøen og på Nesna, og regjeringens mildt sagt lunkne holdning til nordlendingenes drøm om togforbindelse mellom Fauske og Tromsø, via Narvik. Listen er lenger. For selv om det går så gviner i nordnorsk næringsliv, spesielt i byene, og ledigheten er lav, er det mye som lugger, også «mentalt».

Nordnorske velgere vil åpenbart ikke ha Høyre/Frp-politikk, og Ap makter ikke å tilby et alternativ. Nordlendingene er som kjent ikke skåret for torsketungebåndet, og føler de seg tråkket på, så viser de establishmentet fingeren og gir sine stemmer til andre enn de etablerte partiene. Som da finnmarkingene sendte fylkesmann Anders Aune til Stortinget i 1989, med over 20 prosent i ryggen, eller da hvalfangsthøvdingen Steinar Bastesen gjorde hovedstaden utrygg i to perioder for drøye 20 år siden.

Nå for tiden er det Senterpartiet som fanger opp nordlendingenes frustrasjon over tingenes tilstand. Trygve Slagsvold Vedum er en folkelig og ujålete smarting med en nøye uttenkt fortelling, som han aldri viker fra. Han har tidsånden i ryggen og har teft for vår tids store ord og enkle motsetningspar. Det som er vondt her i verden tillegges den ignorante «eliten», «Oslo», «sentraliseringskåte politikere og byråkrater», slike som ikke lytter til «folkets puls», fordi de bruker all sin tid på å drikke kaffe med melk i og fyke omkring på elektrifiserte sparkesykler.

Denne temmelig banale fortellingen kolporteres av sentrale debattanter og opinionsledere, som av ulike grunner ønsker å bære ved til bålet. Politisk redaktør i det sosialdemokratiske organet Nordlys, Skjalg Fjellheim, bruker enhver anledning til å rakke med på «hovedstadsmedia» og «en selvrefererende norsk offentlighet», der Nord-Norge visstnok er mest som et rusk i øyet å regne. Mangeårig skribent i avisen Klassekampen, Bente Aasjord, gikk denne uken til et ellevilt frontalangrep på VG-kollega Astrid Meland, spekket av stråmenn og ironiske postulater («oppi der bor «the somewheres» som i motsetning til urbane «anywheres» er redde for globalisering og alt det fremmede.») Meland forsvarer seg best selv, men hvor har Aasjord dette fra?

Også tidligere sjefredaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, er med på notene. På Facebook skriver han at «de» (altså hovedstadsmediene, som han selv tilsynelatende ikke er en del av) «er opptatt av at Arbeiderpartiet fortsatt ikke skal gjøre noe for å stoppe Sps vekst. Det er jo bare bønder og utkantsfolk som uansett skal dø, forsvinne, flytte, desimeres...»

Ja vel?

Slik er låten i pipa nå. Folk tillegges meninger og hensikter de ikke har, og får stempler i pannen. Det er synd, og bidrar til en usunn polarisering. Fjellheim etterlyser et «samlende nasjonalt prosjekt i nord» – noe jeg vil tro alle er enige med ham i – men bruker nær sagt all spalteplass på å være alt annet enn nasjonalt samlende. Slagsvold Vedum og hans folk tar trolig bølgen for hver kommentar redaktør Fjellheim kvitterer ut.

Denne formen for identitetspolitikk – oss mot dem – er dessverre tidens melodi, og forsterkes av sosiale mediers lik & del-dynamikk. Politiske uenigheter reduseres til identitet (hvor man bor, hvilket «utkikkspunkt» man har, hvilken «gruppe» man tilhører, osv). Selv er jeg trønder, fra det gamle nordfylket, og forstår meget godt at folk i småbyer som Steinkjer og Namsos er engstelige for at Trondheim skal tilrane seg mer makt og flere arbeidsplasser (slik mange i nord er engstelige for at Tromsø blir for mektig). Jeg har også stor forståelse for nordlendingenes vrede mot regjeringens klønete reformpolitikk som helt overser landsdelens unike geografi. Men som ansatt i en hovedstadsavis, i «mainstream media» som det heter nå for tiden, er jeg visst uansett en suspekt type, som ikke forstår, eller vil forstå, hva som «rører seg», «der ute», langt unna «bobla».

Temperaturen i by/land-debatten er altfor høy nå.

Dette er politikk, selvsagt. Noen tjener på denne fortellingen, både i oppslutning ved valg og i økte markedsandeler. Kiv og gnisninger skal vi ha, og gadd vite at hårsårhet er et annet tidstypisk sentiment som bidrar til å lukke interessante og festlige debatter. Men temperaturen i by/land-debatten er altfor høy nå. Enkle sjablonger av typen «anywheres» og «somewheres» er ikke i nærheten av å fange opp kompleksiteten som preger ethvert menneskeliv, og min oppfatning er at avstanden mellom by og land i nær sagt alle livets områder er langt mindre nå enn da jeg selv vokste opp i en liten bygdeby på 70- og 80-tallet.

Jeg er til liks med alle jeg kjenner – også blant sliterne i den utskjelte hovedstadsoffentligheten – veldig begeistret for det norske prosjektet, der Arbeiderpartiets gamle slagord «by og land, hand i hand», er en helt sentral bestanddel. Rull det ut igjen, Støre og Skjæran, og gjenopprett rustne allianser.

Da er det kanskje fortsatt von i hengende snøre.