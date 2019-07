Foto: VG

Leder

Krekar ute når tiden er inne

Mulla Krekar er igjen arrestert av Politiets sikkerhetstjeneste, «på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter», som PST selv skriver på Twitter.

Hva dette innebærer for Krekars bevegelsesfrihet er uklart, ettersom Italia formelt ikke har begjært ham utlevert. Hvis saken ankes og fortsetter i det italienske rettssystemet, er det også grenser for hvor lenge han kan sitte i varetekt inntil rettskraftig dom er falt.

Mandag ble 63 år gamle Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging av en italiensk domstol. Retten mener å ha bevist at han er leder for et jihadistisk terrornettverk, kalt Rawti Shax.

Krekar avviser ikke tilknytningen til Rawti Shax, ei heller at han har formulert en slags ideologisk plattform for denne organisasjonen. Men han stiller seg helt avvisende til at det er et terrornettverk. Ifølge Krekars virkelighetsoppfatning er Rawti Shax en mulig politisk bevegelse en gang i fremtiden, og det manifestet han har skrevet er mer som et partiprogram å regne.

EU-organet Eurojust, som er Den Europeiske unions byrå for samarbeid mellom påtalemyndigheter, mener imidlertid at Rawti Shax er en videreføring av Krekars tidligere kurdiske gruppe, Ansar al-Islam, som står på FNs liste over terrororganisasjoner, og som også knyttes til al-Qaida. Italiensk politi kom på sporet av en celle i Nord-Italia i 2010, en celle som angivelig skal ha spesialisert seg på rekruttering og radikalisering av militante på nettet.

Mulla Krekar er dømt i Norge for å ha fremmet draps- og terrortrusler. I 2017 ble han begjært utlevert til Italia av italienske myndigheter for å møte i terrorrettssaken mot ham i Bolzano. Begjæringen ble senere trukket tilbake, men tre norske rettsinstanser, herunder Høyesterett, har sagt at Krekar kan utleveres dersom italienerne ønsker det.

Vi mener mulla Kreker skal ut av landet så snart det lar seg gjøre. Men det må skje etter rettsstatens grunnregler. Det er det som skiller Krekars ekstreme holdninger fra de prinsipper som holder et sivilisert samfunn oppe. Vi tilbyr ham en rettferdig rettergang, der han får nøyaktig den samme behandling som alle andre. Hans ord og gjerninger vurderes av jurister og dommere som utelukkende forholder seg til lovens bokstav. Det vil være et knefall for politisk opportunisme om mulla Krekar sendes til Italia uten at dette er oppfylt.

Det er krevende å forsvare rettsstatens normer når Krekar opptrer som han gjør. Men det er det ene riktige. Dersom ekstremister får oss til å gå på akkord med våre egne prinsipper, svikter vi de verdiene vårt samfunn hviler på.