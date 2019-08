BEGGE TO MISTER VELGERE: Både Støre og Solberg har en jobb å gjøre før valget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kommentar

Norge går til venstre

Men Arbeiderpartiet klarer ikke å tjene på det.

Det er de to store, ansvarlige partiene i Norge som går tilbake i den nye målingen tatt opp av Respons analyse for VG sist uke. Høyre mister velgere til Frp og ligger nå under 20-prosent-streken.

Det går ikke særlig mye bedre for Arbeiderpartiet. De fortsetter sin jevne nedtur, og får vel 23 prosent på denne målingen.

Ytterpartiene Rødt og SV styrker seg, sammen med Frp, som går mest frem. Senterpartiet går mest tilbake.

Selv om trenden med nedgang er klar over tid for de to store partiene, er de fleste endringene på denne målingen små og innenfor feilmarginen.

Men sammenlignet med det forrige kommunevalget er nedgangen enorm for Ap, og alvorlig også for Høyre. Mens dette er knallresultater for både MDG, SV og Sp sammenlignet med valget for fire år siden.

Frp gjør det også noe bedre enn forrige lokalvalg, om dette skulle bli resultatet ved lokalvalget 9. september.

Om man legger sammen oppslutningen på rødgrønn side (med Sp og MDG ) på målingen, får partiene støtte fra vel 55 prosent av velgerne. Om vi holder tidvis borgerlige Sp utenfor, er venstresiden fortsatt størst.

Dette er i tråd med den nye velgerundersøkelsen fra sist stortingsvalg, der velgerne gikk mot venstre. Valgforskerne Johannes Bergh og Bernt Aardal har i sin nye bok «Velgerne og valgkamp» vist at venstredreiningen var signifikant på den økonomiske aksen. Velgerne ønsket mer løst i offentlig regi på bekostning av privat. Velgerne ble også mer innvandringsliberale.

Trenden den gang, der partiene på ytterkantene samt Sp vokste, er enda sterkere nå. Og det er Arbeiderpartiet som mister flest velgere, mange til partiene på egen side.

Det merkelige ved sist valg var at partiene ikke fikk uttelling for venstredreiningen. De borgerlige vant likevel valget. Tallene viser at valgkampen betydde mye, mange var usikre på hva de skulle stemme og velgerne fikk svekket tillit til Arbeiderpartiet i løpet av valgkampen.

Det er en slående dom over Aps valgkamp.

Heller ikke i år ser det ut til at Ap klarer å fange velgere på sin egen side. For det er fetteren på ytterkanten flere og flere av oss liker.

Publisert: 22.08.19 kl. 16:32