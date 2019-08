I BRANN: Store deler av Amazonas er dekt av flammer og røyk. Dette bildet ble tatt i nærheten av Humaita i Brasil 17. august i år. Foto: Ueslei Marcelino / X02828

Debatt

– Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i

Brasil ønsker ikke lenger bremse avskoget av Amazonas. Verdens største og viktigste grønne lunge. Fordi jorda kan brukes til for til kjøttproduksjon, skriver Mia Frogner, som driver nettstedet Green Bonanza.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

MIA FROGNER, driver nettstedet Green Bonanza.

Visste du at Amazonas egentlig ikke kan brenne? Regnskogen har sitt eget forsvarsverk mot brann, nemlig høy fuktighet og sitt eget økosystem som produserer regn. Den produserer også 20% av oksygenet vi mennesker trenger for å overleve. Den bidrar til å bremse klimaendringene. Den er hjem for 3 millioner plante- og dyrearter - og 1 million mennesker.

Og nå brenner Amazonas på 17. dagen. Sao Paulo, 2700 km unna, er mørklagt av røyken fra brannen. Og ingen har snakka om det før i går.

Grunnen til at Amazonas brenner nå, er fordi regnskogen kuttes. Og grunnen til at regnskogen kuttes, er fordi det lages plass til dyrka mark. Og grunnen til at det lages plass til dyrka mark, er for å produsere soya til dyrefôr, som eksporteres blant annet til Norge. For å produsere mer kjøtt. Ser du hvor jeg vil hen?

Amazonas brenner for at vi skal få dekket våre absurd enorme kjøttbehov.

Vi prioriterer kjøtt å spise over luft å puste i.

Vi prioriterer kjøtt å spise over umistelige regnskogareal som aldri kan gjenskapes.

Vi prioriterer feil.

les også Skogbrannene i Amazonas: – En internasjonal krise

les også Den virkelige klimakonspirasjonen

Brasil har en ny president, Bolsonaro, som oppfordrer bønder til å hugge og brenne regnskog for å øke produksjon. Han har gitt sparken til sjefen for forskningsinstituttet som følger med på regnskogen via satellitt.

Han skylder på NGOer. Andre forskere sier ødeleggelsen av regnskogen har skutt fart etter han ble valgt. «I used to be called Captain Chainsaw. Now I am Nero, setting the Amazon aflame», sa han til Reuters.

Og store donorland, som Norge og Tyskland, holder igjen bistand til regnskogen fordi Brasil har lagt ned (!) Amazonaskomiteen som sørget for å bremse avskogingen. Brasil ønsker ikke lenger bremse avskoget av Amazonas. Verdens største og viktigste grønne lunge. Fordi jorda kan brukes til for til kjøttproduksjon.

Del dette. Snakk om dette. Ikke spis mat som er produsert på regnskogsoya. Det inkluderer norsk kjøtt.

Til deg som lurer på soya brukt i soyamelk og tofu: Minimalt av soya i menneskemat er produsert på regnskogsoya. Det er primært bærekraftig soya fra USA og Europa som brukes til menneskemat.

(Innlegget ble først delt på Mia Frogners Facebook-side Green Bonanza, og er gjengitt her med hennes tillatelse.)

Publisert: 23.08.19 kl. 14:55

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post