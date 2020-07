Leder

Putin på livstid

EN STEMME: President Vladimir Putin viste frem sitt pass som legitimasjon da han ankom et valglokale i Moskva. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Vladimir Putin vant oppskriftsmessig folkeavstemningen om endringer i Russlands grunnlov. Veien er ryddet for at 67-åringen kan styre landet frem til 2036. I Russland betyr stø kurs at det nasjonalistiske og autoritære vinner frem på bekostning av liberale verdier.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Grunnlovsendringene er allerede godkjent av parlamentet, regionene og forfatningsdomstolen, og undertegnet av Putin selv. Presidenten ønsket imidlertid også en folkeavstemning for gi større legitimitet til grunnlovsendringene. I sin siste valgappell ba Putin sine landsmenn om å si ja til stabilitet, sikkerhet og velstand. 78 prosent sa ja takk.. Valgdeltakelsen var på 65 prosent. Seieren er mer enn stor nok til å si at Putin kan si at han har bred folkelig støtte. Kreml kaller dette en triumferende folkeavstemning om tilliten til Putin.

Hva var det egentlig velgerne si ja til? At pensjoner skal følge prisstigningen? En garantert minstelønn? Velgerne måtte enten godta eller avvise hele den omfattende pakken av lovendringer, som blant annet inneholdt forbud mot ekteskap for likekjønnede og at russisk lov skal ha forrang over folkeretten. I samme slengen ga de grønt lys for at Putin kan søke gjenvalgt for ytterligere to perioder. En opposisjonsleder, Aleksjej Navalnyi oppfordret til boikott og kaller resultatet for falskt. En uavhengig observatørgruppe har mottatt over 2000 klager om påstått valgfusk. Men Kreml avviser kontant EUs krav om å granske påstander om fusk.

Amerikanske Freedom House, en stiftelse som siden 1941 har arbeidet for å fremme demokrati i verden, plasserer Russland i kategorien “ikke fritt”. Russland er ikke et liberalt demokrati slik vi kjenner det i vestlige land. All reell makt er samlet hos presidenten. Massemediene er kontrollert og rettsvesenet er lydig. Parlamentet er dominert av representanter som er lojale til Putin. I virkelige demokratier har borgerne reelle alternativer. Virkelige demokrater verner om ytrings- og forsamlingsfriheten. I Russland blir opposisjonelle trakassert og motarbeidet. Kritiske røster kommer ikke til orde i de statskontrollerte mediene.

Putin har styrt Russland sammenhengene siden 2000, enten som president eller statsminister. Hans nåværende presidentperiode utløper i 2024. Uten en grunnlovsendringen måtte han ha gått av om fire år. Nå kan han, om han vil, søke gjenvalg i 2024 og 2030. Det er blitt svært vanskelig å se at noen kan utfordre den sittende presidenten. Det er et annet kjennetegn ved autoritære systemer.

