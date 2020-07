Leder

Vedums kritikk

Av Per Olav Ødegård

FEILGREP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen går alvorlige feil i håndteringen av pandemien. Foto: Trond Solberg

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen begår alvorlige feilgrep i håndteringen av coronapandemien. I et intervju med Aftenposten sier Vedum at det er uforståelig at regjeringen insisterer på at det skal være de samme restriksjonene over hele landet. Vedum tegner et bilde av et uteliv i Oslo der «alt er lov», samtidig som barn og unge i bygder uten coronasmitte ikke får lov til å spille fotballkamper.

I stedet for nasjonale retningslinjer ønsker Vedum geografisk tilpassede tiltak. Han forstår ikke hvorfor regjeringen har vært så streng med idrett og kultur, når man er så åpen overfor restauranter og uteliv.

Han tror folk blir sinte, og at det er fare for at tilliten til myndighetene kan rakne. For at tiltakene skal ha legitimitet i befolkningen, må de differensieres, mener Sp-lederen.

Vi trenger kritikk og debatt om håndteringen av coronapandemien. Det er mye å lære av erfaringene som er gjort de siste månedene. Men vi deler ikke Vedums oppfatning. Det er ikke alvorlige feilgrep som kjennetegner Norges pandemi-respons. I internasjonal målestokk er det snarere oppsiktsvekkende hvor vellykket strategien har vært.

At vi i dag har svært lave smittetall og få sykehusinnleggelser vitner om at tiltakene har virket. Det skyldes både nasjonale tiltak og at folk i stor grad har fulgt smittevernrådene. Og skulle det oppsto nye utbrudd åpner beredskapsplanen for lokalt avgrensede tiltak.

De fleste av nær 9000 smittede i Norge bor i de store byene. Men viruset skiller ikke mellom by og land, og egner seg dårlig for distriktspolitisk debatt. I en tidlig fase av pandemien var det også store lokale smitteutbrudd i flere lokalsamfunn langt fra storbyene.

Vi synes heller ikke det uforståelig at serveringssteder fikk åpne dørene før det ble gitt grønt lys for full idrettsaktivitet på alle nivåer. Det handlet om noe så viktig som å få folk tilbake på jobb. 175 000 mennesker er sysselsatt i norsk reiselivsnæring, som inkluderer serveringssteder og overnatting. Idretts- og kulturarrangementer er tillatt med inntil 200 tilskuere. Det er allerede åpnet for trening og det er håp om at full idrettsaktivitet for barn og unge kan bli gjenopptatt i august.

En forutsetning er at smittetallene forblir lave. Da kan vil gradvis oppheve stadig flere av dagens begrensninger. Men vi må gå forsiktig frem. De siste dagene har vi sett mange eksempler på at smitten blusser opp i land hvor man trodde den var på retur.

