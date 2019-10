KRITISK: – Frps nasjonalistiske fraksjon ville helst ønsket at jeg holdt kjeft, men nå kunne jeg rett og slett ikke la være, skriver Bahareh Letnes. Foto: Tomm W. Christiansen

Bahareh Letnes: – Det er ikke rart Frp mister støtte

Jeg har stemt på Frp fordi jeg trodde på deres ideologi: Frihet for enkeltmennesket og troen på det unike mennesket. Men ikke ved siste valg. Jeg er nok sikkert en av tusenvis som valgte bort Frp på grunn av Carl I. Hagen, Christian Tybring-Gjedde, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug – talspersoner for fordommer, intoleranse, nasjonalisme, misnøye og skremselspropaganda.

BAHAREH LETNES, liberalist og fredselskende

La meg først slå fast, for jeg vet spekulasjonene uansett vil komme fordi jeg er kjæreste og samboer med en av Frps mest kjente politikere i Norge, Per Sandberg. Jeg har, helt siden jeg fikk muligheten til å påvirke politikken i Norge, stemt på Frp. Med ett unntak, da stemte jeg på Ap.

Grunnen til at jeg stemte Frp var partiets ideologi og prinsipper. «Frihet for enkeltmennesket», leste jeg. «Valgfrihet, alle mennesker skulle behandles likt, uansett etnisitet, religiøs og kulturell opprinnelse», leste jeg. Jeg leste et liberalistisk handlingsprogram, som Frp la frem for meg og velgerne.

Frp fortalte meg og tusenvis av velgere at vi skulle ha noen felles verdier, og disse skulle være «hellige». Ytringsfrihet, valgfrihet, kulturell og religiøs frihet slik det står i Frps prinsipper og ideologi. For meg som flyktet fra total mangel på nettopp disse verdiene, var det helt naturlig å stemme og gi støtte til disse frihetsverdiene, demokratiet.

Frps nasjonalistiske fraksjon ville helst ønsket at jeg holdt kjeft, men nå kunne jeg rett og slett ikke la være. Jeg følger den politiske debatten av ulike årsaker, og legger ikke skjul på at ordet «snikislamisering» er motivasjonsfaktor for «sniknasjonalisering». Når enkelte fremtredende politikere i et liberalistisk politisk parti seriøst mener at mangel på «håndhilsing» er å snikinnføre islam til Norge, har virkelig skremselspropagandaen nådd et lavmål av retorikk.

Håndhilsing er ikke engang norsk, den er importert. Jeg er muslim, jeg er persisk, jeg håndhilser, jeg drikker alkohol, jeg elsker frihetsverdiene, jeg har blitt en sterk og selvstendig kvinne – takket være Norge. Jeg velger selv, og formidler dette på inn og utpust i Norge og i Iran. Dette er min kamp, de fleste muslimers kamp, hvorfor ser ikke Tybring-Gjedde, Hagen, Amundsen og Listhaug dette?

Alle vi som føler utrolig takknemlighet for alt Norge har gitt oss, som har fulgt opp med å integrere oss, tilpasse oss, bli nyttige samfunnsborgere i takknemlighet til Norge, blir hele tiden minnet på at vi er uønsket av nasjonalistene Carl I. Hagen, Tybring-Gjedde, Amundsen og Listhaug, og alle de som lider av intoleranse blandet sammen med ubegrunnet frykt.

Jeg har lyttet og lest hva disse «sniknasjonalistene» sier og kommenterer. Til deres forsvar kan det sies at de er kunnskapsløse. Men heldigvis får de ingen oppslutning. Det som er trist er at de river ned det som i utgangspunktet er et liberalistisk parti.

Med god bistand fra disse nasjonalistene er Frp er i ferd med å distansere seg fra sin ideologi og sine velgere. Særlig Oslo Frp, med Carl I. Hagen, Tybring-Gjedde og lederen i Oslo Frp. De nasjonalkonservative kreftene har ikke fulgt med på urbaniseringen som har skjedd. Innbyggerne i Oslo, særlig de unge urbane innbyggerne, er fri for fordommer og har helt andre ønsker og behov enn det disse politikerne signaliserer. Det er ikke rart Frp taper på alle fronter i Oslo, og dette har også en smitteeffekt på resten av landet.

Når Tybring-Gjedde med flere i Frp ønsker å fjerne partiets liberalistiske grunntanke, og ønsker isolasjon, proteksjonisme foran internasjonal handel og samarbeid, da sier de i klartekst at de ikke har noen tilhørighet i den liberalistiske politiske arenaen. Og da finnes det politiske alternativer.

Vi har nok konflikt, nok krig og motsetninger som resulterer i at millioner av mennesker som ender opp i flukt. Nasjonalisme, proteksjonisme og kampen mot globalisering er årsaken til mye av dette.

Jeg er for en sterk, restriktiv og rettferdig innvandringspolitikk, men mener oppriktig talt at liberalismen er løsningen på fred og redusert migrasjon, ikke proteksjonisme og «sniknasjonalisering».

Jeg har stemt på Frp fordi jeg trodde på deres ideologi: Frihet for enkeltmenneske og troen på det unike mennesket. Men ikke ved siste valg. Jeg er nok sikkert en av tusenvis som valgte bort Frp på grunn av Carl I. Hagen, Christian Tybring-Gjedde, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug, som er talspersoner for fordommer, intoleranse, nasjonalisme, misnøye og skremselspropaganda.

Disse skremmer bort morgendagens velgere, særlig unge velgere. Det er ikke rart Frp mister støtte. Alle disse er sterke personer, med sterke posisjoner i Frp, med mye plass i den offentlige debatten, alt de sier og gjør påvirker oppslutningen til Frp, som går nedover. De «sniknasjonaliserer» et parti som har liberalismen som ideologi. Slik trekker de til seg en liten skare velgere, men skyver de store velgermassene bort.

Frp har blitt forelagt Letnes innlegg, og fått anledning til å svare. De valgte å svare samlet: «Frp kommer ikke til å prioritere tid til dette innlegget, ellers ønsker vi Bahareh alt godt.»

