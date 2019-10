KRITISK: Kjerstin Owren, Mobbeombudet i Oslo.

Det er ikke bare i barnevernet barn skyves ut

I en artikkelserie i VG kan vi lese om barnevernsbarna som må bo isolert fra andre barn. Dette gjelder de mest sårbare barna i samfunnet, og i månedene eller årene frem til enetiltaket har mange av dem opplevd omsorgssvikt hjemme, hatt store vansker på skolen, og blitt rammet av nedbygging av barne- og ungdomspsykiatrien.

KJERSTIN OWREN, Mobbeombudet i Oslo

Som kommentator Tone Sofie Aglen korrekt slår fast: Ingen tar ansvar for helheten.

Dette er ikke en unik systembeskrivelse. Ansvarsfraskrivelse fra helheten i møte med sårbare barn eksisterer i andre instanser enn bare hos barnevernstjenesten; oftest når tidspress tvinger fram behov for effektive og tidvis kompromissbaserte tiltak som «virker» istedenfor å inneha et analytisk blikk på hva som påvirker.

Barn ekskluderes derfor også fra klassefellesskapet hver eneste dag på skoler over hele landet. Noen utsettes for tvang og makt, skjerming, isolering og vakthold. Andre tilbys opplegg i tilsynelatende positiv og mestringsorientert innpakning. Ofte settes ufaglærte assistenter eller unge miljøarbeidere til å gjennomføre tiltakene, og de som har dårlig forutsetning for forsvarlig skjønnsutøvelse og rettslig kategorisering blir dermed oftest de som må utøve maktbruk mot de mest sårbare elevene.

Noen sendes på hospitering, korttids- og langtidsopphold på skoler eller institusjoner langt unna hjemskolen etter at forsøk med ekskluderende og assistentdrevne tiltak har mislykkes. Enkelte kan oppleve å søkes eller vurderes til slike plasser i møter som foretas over hodene på dem uten at de har kjennskap til hverken møtet eller beslutningstakerne. Ansvaret for forvaltning og fylling av plassene ligger flere steder under samme skoleeier som har ansvaret for å bistå skoler med utfordrende elevsaker. Mange elever opplever at et skolebytte presenteres som et ultimatum og at makt-asymmetrien vanskeliggjør en verdig og etterrettelig håndtering.

Håndtering av vanskelige saker befinner seg i krysningspunktet mellom gode intensjoner og etisk dilemmanavigering. Det kan derfor være vanskelig å stille kritiske spørsmål til beslutningsprosessene, fordi kritikk fort kan oppfattes som en mistenkeliggjøring av hvorvidt intensjonen bak tiltaket var god eller ikke.

Videre kan kritikk av inngripende tiltak og ekskluderende organisering også mistolkes som et angrep på personene som er satt til å gjennomføre tiltaket eller sysselsatt til å ivareta eleven. Man kan også tas til inntekt for å være naiv eller sneversynt, paradoksalt nok med utsagt som «Vi må jo tenke på helheten». Jeg etterlyser derfor en kultur hvor vi kan utfordre og drøfte vanskelige utfordringer innenfor et etisk rammeverk med et langsiktig perspektiv på barnets beste-prinsippet.

For hva styrer egentlig beslutningsprosessene våre når ekskluderende tiltak vurderes som det mest hensiktsmessige?

Maslow skal ha uttalt «It is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.» Så lenge det aksepteres å gjennomføre tiltak som fjerner barn og ungdom fra sitt fellesskap eller nærmiljø, vil vi fortsette å generere utenforskap og slippe unna med det fordi det tilsynelatende «virket».

I oppvekst- og skolesektor må man begynne å snakke mer om hva som påvirker, og det begynner med et kritisk blikk på kulturen som sitter i veggene på kontorene hvor beslutninger om ekskludering av enkeltbarn foreslås, drøftes og besluttes.

