Det er ikke bare bare å få barn

Jeg ville aldri vært barna mine foruten. Samtidig må det være lov å bli lei av å krangle om at høyre votten skal være på venstre hånd. Hvorfor er det så vanlig for oss mamma eller pappaer å gå med denne dårlige samvittigheten helt til man blir kvalm og uvel?

SUSANN LAACHE, standupkomiker

Har du noen gang tenkt «Det er ikke bare, bare å få barn»? For mange er det ikke bare, bare. Du har måtte skape et liv, du må gi oppdragelse og du må ta ansvar. Det kan være at du syns det var hyggeligere å skape livet enn å oppdra og ta ansvaret.

Kanskje du også tenker hver dag at du forguder dine barn og samtidig har konstant dårlig samvittighet. Alltid dårlig samvittighet for noe. Jeg har fått dårlig samvittighet når jeg sa «Siden du ikke hører nå får du ikke lov å sove hos mormor i natt.» Etter dette tenkte jeg «Det ble en tom trussel.» Hvem straffer du ved at overnattingen hos mormor utgår? Ikke mormor.

Barnet glemmer det raskt. Du glemmer det ikke når barnet noen timer senere krangler om tannpuss. Du får heller ikke muligheten til å glemme konsekvensen når barnet skal diskutere hvor mange små troll trollmor har lagt? Tretten. Barnet vinner diskusjonen og du må fra nå av synge «Når Trollmor har lagt sine tretten små troll og bundet de fast i halen. Så synger hun sakte for tretten små troll, de vakreste ord hun kjenner.» BOFF.

Jeg håper at noen av dere som leser denne kronikken tenker «Dette høres kjent ut.» Jeg tenker stadig at jeg forguder barna mine. Jeg elsker de små trollene mine så det gjør vondt. Heldigvis har jeg verken tretten eller elleve. Jeg ville aldri vært barna mine foruten. Samtidig må det være lov å bli lei av å krangle om at høyre votten skal være på venstre hånd. Hvorfor er det så vanlig for oss mamma eller pappaer å gå med denne dårlige samvittigheten helt til man blir kvalm og uvel?

Det viktigste er at du kan sette deg ned med tre liter vaniljeis, sjokoladesaus og best av alt, du kan kjenne på så mye takknemlighet og kjærlighet for at akkurat du ble mor eller far til dine barn. Denne takknemligheten føler jeg hver eneste dag. Jeg trodde aldri jeg kunne føle så mye kjærlighet for et menneske som ga meg ekstremt hårtap, et nytt syn på underlivet, generelt et nytt underliv og søvnmangel for resten av mitt liv.

Det er ikke bare bare å bli mor. Allerede på fødestua endret livet seg. Romantikken. Kroppen. Synet på mannen. Før barnet ble født kunne du kanskje lage middager og du hadde stearinlys i mengder. Du kjøpte servietter med hjerter på. Du nøt et glass rødvin og øynene dine glitret idet blikket møtte partneren din sitt blikk. Ikke glitter på fødestua. Der ligger du udelikat og i ferd med å revne i alle sømmer. Du har vondt og du ligger ubehagelig med netting og papir, under og rundt deg. Du er varm og kald om hverandre.

Over til barnefar. Barnefar drikker kaffe. Barnefar holder din hånd, noe som er hyggelig. Barnefar legger en kald klut på panna di, noe som jo også settes pris på. Det fantastiske småbarnslivet har vi sett på facebook. At alt er så hyggelig. Den luksusen og stresslessen på fødestua vil plage deg til du dør, så sørg for en ting. Dette er min anbefalning til deg som er gravid og som venter barn med en mann som skal være tilstede under fødselen.

Be på forhånd om at når dere ankommer sykehuset så skal det kun være møblert med en pinnestol som mangler et halvt bein. Den pinnestolen skal forresten også være farlig å lene seg tilbake på, nemlig på grunn av faren for at ryggen knekker. Null fotskammel. Lunken og svak kaffe. Ingen ferske bakevarer. En smultring som har ligget i papirposen over natta kan serveres. Den er svett og ikke mulig å skvise gjennom spiserøret.

Det er mye ved og i kroppen som forandrer seg. Altså , når du etter en fødsel står litt fremoverbøyd med hodet og kikker på føttene dine. Det er ubehagelig når du både under og etter graviditet drar av deg olabuksa, du står der foran speilet naken og det ser fortsatt ut som du er påkledd da sømmen til olabuksa fortsatt «henger igjen» i huden. Noe som ofte kan bli nødvendig etter en fødsel er bruk av hold in strømpebukse. Jeg har flere ganger undret over hvor på pakningen til hold in strømpebuksene det informeres om at ikke bare magefett og eventuelt hud blir strammet opp, men at du får skvist bukspyttkjertel og lungemos ved å bruke strømpebuksene? Det kan et lite øyeblikk forekomme en redsel for nyresvikt under påføringen av dette plagget. Allikevel bruker vi dem.

Jeg er ikke bare redd for å få skviste organer. Jeg er redd for å ikke være bra nok. Jeg er redd for og ikke være en bra nok mamma.

Det er ikke bare bare å bli mamma. Det er ikke bare bare og måtte synge tretten små troll.

