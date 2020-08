Leder

Beirut rammet - igjen

Beirut var en gang kjent som Midtøstens Paris. Et pustehull i en region preget av konflikt og motsetninger. Et intellektuelt og kunstnerisk fristed som folk reiste til for å puste fritt.

Men det er lenge siden. I dag forbinder mange Libanon med intern splid, økonomiske nedgangstider og politiske attentater. Eksplosjonene i Beiruts havn har gjort en allerede svært vanskelig situasjon enda tyngre. Mer enn hundre menneskeliv er tapt, tusenvis er skadet for livet. Store deler av byen ligger i ruiner. Hundretusener er hjemløse.

Libanon var i krise allerede før eksplosjonene. Det har vært protester og uro i landet siden i fjor høst. Den daværende regjeringen måtte gå, og den nye regjeringen som tiltrådte, har ikke klart å få situasjonen under kontroll, hverken politisk eller økonomisk. Valutaen har svekket seg med 80 prosent. Middelklassen har blitt fattig. De som var fattige fra før av, har mistet det lille de hadde. Et allerede sterkt klassedelt samfunn har blitt enda mer delt.

En humanitær katastrofe

De siste ukene har antallet coronasmittede økt kraftig. Det har ført til overbelastning i et helsevesen som allerede var under hardt press. Mange private sykehus er lagt ned den siste tiden. Nå har eksplosjonen ødelagt flere sykehus. Hverken coronasyke eller eksplosjonsskadede får den hjelpen de trenger. Vi står overfor en humanitær katastrofe i et allerede kriserammet land.

Foreløpig er det uvisst hva som utløste eksplosjonen i havnen. Men at det skjedde nettopp her, gjør konsekvensene ekstra alvorlige. Svært mye av varetransporten til Libanon kommer sjøveien, nettopp gjennom havnen i Beirut. Også varer til krigsherjede Syria kommer denne veien. Mennesker langt utover Libanons grenser blir rammet av det som har skjedd.

Hizbollah

Libanons politiske system er i oppløsning. Det har det vært lenge. I utgangspunktet hviler maktfordelingen mellom landets mange grupper på en folketelling fra 1930-tallet, i et forsøk på å balansere ulike religioner og interesser opp mot hverandre. Men det er lenge siden dette fungerte etter hensikten. Gjennom de siste årene har den sjiamuslimske militsgruppen Hizbollah fått økt innflytelse i Libanon, både militært og politisk. Dette har destabilisert landet ytterligere.

Nå trenger Libanon all hjelpen landet kan få. Vår regjering har varslet om at Norge vil bidra. Det er bra. Men den viktigste jobben gjør libaneserne selv. De har alltid vist en imponerende evne til å reise seg. Trosset kriser, kriger og nød. Med et håp om at Libanon igjen kan bli et fristed. Der folk kan puste fritt.

