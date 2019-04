TERRORANGREP: Den ødelagte Mariastatuen ved nasjonalhelligdommen i Colombo viet til Antonius fra Padova, en romersk-katolsk kirkelærer og senere helgen, vitner om bombeeksplosjonen som drepte mange mennesker i menigheten samlet til gudstjeneste påskedag. Foto: DINUKA LIYANAWATTE / X02763

Leder

Avskyelig angrep

Kirkemassakrene og bombeattentatene ved luksushoteller på Sri Lanka påskedag kom overraskende på landets myndigheter. Angrepet var likevel ikke uventet. Forfølgelse av kristne øker i regionen.

Selv om også verdslige mål, som luksushoteller i Sri Lankas største by Colombo ble rammet av terrorister i det som ser ut som et koordinert anslag, er det knapt noe som opprører mer enn massedrap av troende samlet til høytid i deres eget gudshus.

Ekstremister av alle avskygninger som slår i hjel inne i kirker, synagoger og moskeer begår den feigeste handling. At forsvarsløse slaktes under utøvelse av sin tro forsterker det avskyelige i ugjerningen. I terrorismens syke logikk er det tilsiktet; ingen skal kunne føle seg trygg. Ikke en gang i nærvær av sin Gud.

Religiøs fundamentalisme blandet med fattigdom, analfabetisme og politisk ensretting er en livsfarlig bombe i seg selv. Enøyde fanatikere hjernevasket for motforestillinger vil være i stand til å begå de groveste overgrep mot medmennesker.

Det er godt mulig at aksjonene er utført av ytterliggående nasjonalister, slik noen eksperter har antydet, og at kirkene ble terrormål på grunn av sin ubeskyttede tilgjengelighet. Dersom militante islamister eller andre religiøst betingede terrorgrupperinger sto bak, ville de angivelig ha påtatt seg ansvaret umiddelbart, hevdes det.

Hvem som utførte ugjerningene og med hvilket motiv får vi tidsnok vite. Uansett er massakre mot kristne samlet i sine kirker for å feire Jesu’ oppstandelse påskedag, så ufattelig utspekulert malisiøst at det er vanskelig ikke å snakke om inkarnert ondskap. Hvilken politisk eller åndelig sak kan rettferdiggjøre noe slikt?

Dessverre føyer angrepene seg inn i et større bilde hvor Sør- og Sørsøst Asia utmerker seg som de områder hvor forfølgelse av kristne fortsetter å vokse mest og raskest, ifølge organisasjonen Åpne Dørers årlige World Watch List.

Den siste rapporten, som ble offentliggjort for tre måneder siden, viser at 245 millioner kristne nå forfølges for sin tro verden over. En økning på 30 millioner mennesker på bare ett år.

Dårligst står det til i Asia hvor én av tre opplever forfølgelse. Med Nord-Korea og Kina på versting-toppen og Sri lankas naboland India som ett av ti land hvor kristne ifølge Åpne Dører utsettes for «ekstrem forfølgelse». Også Bangladesh, Laos, Bhutan og Vietnam er blant de land med størst negativ utvikling de senere år.

Det er foreløpig uklart hva terroristene på Sri Lanka ønsker å oppnå, annet enn å destabilisere ved å spre død og frykt. Den avskyelige kirkemassakren påskedag vil gå inn i historien som et av de alvorligste overgrep mot mennesker i moderne tid, og må straffeforfølges deretter.

Publisert: 21.04.19 kl. 13:22 Oppdatert: 21.04.19 kl. 13:42