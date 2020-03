SPANIAS STATSMINISTER: Pedro Sánchez Foto: MONCLOA PALACE PRESS OFFICE / HANDOUT / MONCLOA PALACE PRESS OFFICE

Kommentar

… og verre skal det bli

Spania er nest hardest coronarammet i Europa etter Italia. Dødstallene har passert 2000, «og verre skal det bli», sa statsminister Pedro Sánchez i en TV-tale til nasjonen i helgen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hans visestatsminister Carmen Calvo ble søndag innlagt på sykehus med luftveisinfeksjon. To regjeringsmedlemmer har testet positivt for corona. Det samme har hans kone. Nå ber Sánchez Cortes Generales, Det spanske parlamentet, forlenge unntakstilstanden i Spania med nye to uker.

Fra romanen som er kåret til tidenes beste, klassikeren Don Quijote, av den spanske forfatteren Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), stammer uttrykket «å slåss mot vindmøller».

Den forrykte lavadelsmannen i historien går løs på landsens vindmøller i den tro de er apokalyptiske giganter som han må spidde med sin brukne lanse. Den opprinnelige betydningen var å kjempe mot oppdiktede fiender, men tolkes i vår tid vel så mye som å stå i en nytteløs kamp.

Hverken Pedro Sánchez, Italias statsministers Giuseppe Conte eller britenes Boris Johnson, for den del, slåss mot noe oppdiktet. Coronaviruset er ubehagelig konkret. Respektive helsemyndigheter og medisinske fag- og fotfolk kjemper heller ikke nytteløst.

Men det er begripelig dersom mange av dem som nå bærer det tunge ansvaret det er å krige mot pandemien tenker tanken. At deres motstandskamp er som å slåss mot vindmøller.

Som i Italia er tallene forferdelige. Og verre skal det altså bli, ifølge landets statsminister. Han er i utgangspunktet en positiv fyr, med et optimistisk budskap. Men 4000 smittede helsearbeidere og et presset helsevesen i knestående er alvorlig i et land med 46 millioner innbyggere. Mer enn 33 000 spanjoler er smittet, en tredjedel av dem bare i hovedstaden Madrid. 12 prosent av de smittede er helsearbeidere.

Utsiktene er dramatiske. Innen utgangen av denne uken fryktes smittetallet å stige til 50 000. Ifølge den spanske avisen El Mundo anslår en undersøkelse fra Det polytekniske universitetet i Valencia at landet vil nå en smittetopp mellom 20. mai og 6. juni. Da vil 800 000 mennesker i Spania ha Covid-19, som infeksjonen kalles. Kanskje så mange som 1,2 millioner, hvis tiltakene myndighetene har iverksatt ikke fungerer.

Tro det, eller ei. Men dette er gode nyheter. Relativt sett. Det er i det minste en bitteliten trøst at prognosen er bedre enn den som ble utstedt for bare fem dager siden.

Da forutså de samme forskerne en smittetopp i april med 2,5 millioner infiserte. Men på grunn av en viss reduksjon av smittespredningen per døgn sammenlignet med utviklingen så langt, mener man å kunne endre den matematiske modellen tilsvarende. Mens smitteraten økte med 25 prosent om dagen frem mot helgen, sank den til «bare» 15 prosent fra søndag til mandag.

Det er likevel foruroligende nok. I overkant av en femtedel av spanske borgere har en underliggende sykdom som gjør dem mer risikoutsatt enn andre. El Mundo skriver at ti millioner spanjoler er i faresonen for å bli alvorlig syke eller dø dersom de blir smittet av coronaviruset.

Samme avis meldte mandag at 87 prosent av de omkomne i Spania var over 70 år. Blant disse er fotballveteranen Lorenzo Sanz (76), tidligere Real Madrid-president, samt den italienske skuespillerdivaen Lucia Bosè (89), kjent fra samarbeidet med Michelangelo Antonioni, Fellini og Taviano-brødrene, før hun slo seg ned i Spania og fortsatte sin filmkarriere der.

Smitteverneksperten Fernando Simon, som leder landets beredskapsdirektorat for helsekriser, Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) blant venner, har vært svært tydelig i sin tale til spanjolene – vel vitende om at landsmenn som husker Franco-diktaturet får frysninger når det snakkes om unntakstilstand: Dere må respektere portforbudet! Hold dere hjemme, med mindre dere skal på jobb, på butikken eller apoteket!

Samtidig har han talt kolleger og andre som ønsker enda mer rigide regler midt imot. Simon mener det er urealistisk å forby all «ikke-essensiell aktivitet» – altså å stoppe alt arbeid og all virksomhet som ikke er samfunnskritisk, og gjennomføre en fullstendig nedstengning.

Men noen ganger er det urealistiske det som gir levelig håp, på sikt. Don Quijote, «ridderen av den bedrøvelige skikkelse», innser til sist at vindmøllene ikke var onde giganter. Han gjenvinner forstanden, men uten illusjonen å holde seg til dør han, fri fra galskapen.

Uten sammenligning for øvrig: I Spanias tilfelle – slik som i Italia – kan det koste dyrt å innføre nye, antatt urealistiske forbud, men kanskje mer å la være.

Publisert: 23.03.20 kl. 18:34

