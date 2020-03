UT PÅ TUR: – Gjør fysiske aktiviteter – og nyt naturen, skriver Ness i dette innlegget. Foto: Frank May / picture alliance

Debatt

Sju hverdagsråd i coronaens tid

Helt brått er hverdagen endret, og vi må fylle den med nye aktiviteter. Dette gir oss som enkeltpersoner, par og familier store utfordringer. La meg gi deg sju hverdagsråd i coronaens tid.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NILS ERIK NESS, Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund

1. Lag aktivitetsbalanse i hverdagen

De fleste av oss deler dagen og uka i ulike typer aktiviteter som bidrar til orden og forutsigbarhet. Vi går til skole og jobb til bestemte tider, trener, lufter hunden, lager middag i en fast rytme gjennom dagen og uka. Vi veksler mellom arbeid- og skoleaktiviteter, fritidsaktiviteter og hvile. Eller vi veksler mellom aktiviteter vi ønsker å gjøre, må gjøre og liker å gjøre. Vi har en egen aktivitetsbalanse.

Når vi må være mer hjemme utfordres denne aktivitetsbalansen. Noen får for lite å gjøre, andre må arbeide hjemme samtidig som barna skal ha hjelp til skolearbeid i tillegg til husarbeid og andre oppgaver. Planlegg gjerne dagene sammen i familien, lag en ukeplan med ulike aktiviteter. Behold tidspunkt for å stå opp, måltider og når en går til sengs. Avklar hvem barna kan leke med og hvilke aktiviteter som kan gjøres når. Vær samtidig klar over at slike aktivitetsrytmer er individuelle og må tilpasses den enkelte person.

les også Ikke «bare de gamle» som dør

2. Behold de rutinene du kan, og lær noen nye

Vi tenker vanligvis ikke på at de fleste aktivitetene vi gjør utføres automatisk, uten at vi bruker mye energi. Disse automatiske handlingene skal vi fortsatt beholde. Og vi må lære nye rutiner. For barna gir faste rutiner trygghet. Våre automatiserte rutiner trigges av omgivelsene våre; vi tar automatisk grep om redskap og håndtak når vi lager mat, åpner skap og skuffer.

Hendene vet automatisk hva vi skal gjøre med tannkosten, såpe, mobilen eller bilnøkler. I vårt eget hjem trenger dette ikke ha så stor betydning. Men i det sosiale rom er det nødvendig å bevisstgjøre smittefaren; hvordan bruker vi fingre og hender på bankterminal, bensinpumpe, butikkdører, gelender, inngangsportorter osv? Her gjelder det å lære seg nye rutiner.

3. Tilrettelegg for arbeids- og skoleaktiviteter hjemme

De fysiske omgivelsene og organiseringen av aktivitetene påvirker hva vi gjør og hvordan. Dersom det er plass hjemme, er det klokt å definere et område eller rom som arbeidsplass. Eller at skjerm og arbeidsutstyr på kjøkkenbordet ryddes bort ved måltider.

Hjelp barna til å lage struktur for skolearbeid, dette sikrer forutsigbarhet. Stol og arbeidsbord bør ha passe høyde, og bordet bør gi underarmsstøtte ved arbeid på PC. Unngå refleksjoner på skjerm, fra belysning eller vinduer. Ellers er det bare godt for kroppen å endre sittestilling ofte, la ikke sittingen bli for statisk.

4. Gjør fysiske aktiviteter – og nyt naturen

Selv om du ikke lenger går eller sykler til skole og jobb, skal du fortsette med disse aktivitetene. Vi er utrolig heldige i Norge der de fleste bor helt tett på naturen. Om du vanligvis er fysisk aktiv vil du raskt bli rastløs, kanskje irritabel dersom hverdagen blir for passiv.

Heldig er de som har hunder som må på tur, og her har de fleste bare godt av å øke opp ganghastigheten eller turlengden. Ta med barn på uteleker og skitur, for noen er trampolinen allerede i bruk. Kanskje kan vi introdusere barna til de gamle utelekene som nesten er glemt? Tur i marka eller på sjøen gir også anledning til mer langsom tid, til ettertanke og refleksjon.

5. Gjør noe morsomt og meningsfullt hver dag

Med denne alvorlige pandemien følger også mange bekymringer. Det er derfor godt å snakke med eller sende melding til en person du stoler på, eventuelt en hjelpetelefon. Det er også viktig at vi gjør noe morsomt og meningsfullt hver dag. La alle i familien bestemme hva hver enkelt mener er morsomme og meningsfulle aktiviteter.

Nå er ikke tiden for å sette stopper for gaming eller annen skjermaktivitet. Kanskje kan familie og venner lære nye nytt; nye dataspill, dele filmfavoritter, podcaster eller smarte knep på data? Kreative aktiviteter med farger, former eller musikk gir mange en deilig flow, en flytopplevelse, der vi glemmer tid og sted.

les også Unntakstilstand på Karl Johan: – Det er en spøkelsesby

6. Gjør noe for andre

Mange må være isolert og være mye alene i ukene framover. Sosial deltakelse er rett og slett livsviktig for å bevare helsa, det er derfor nødvendig å finne alternativer til de faste sosiale møtepunktene med familiemiddag, vennegjengen eller kino og kaffebesøk. Tenk over hva vi kan bidra med av kontakt.

Lag en liste over hvem du skal holde kontakt med framover, Ikke bare den ene gangen, men legg det inn i ukeprogrammet. Bruk telefon, melding eller andre sosiale media. Hvem trenger tilbud om innkjøp? Er tiden inne for at familiens eldste kommer på Snap eller andre plattformer? Spis gjerne måltider sammen på facetime eller finn fram til dataspill sammen.

7. Hold ut

Dette vil trolig vare lenge og vil utfordre tålmodigheten vår. Hjemmeisolering gjør vi i solidaritet med de av våre medborgere og familiemedlemmer som er særlig sårbare. Vi kan minne, spesielt de unge, om at de fleste ikke blir alvorlig syke.

Vi må prøve å tåle hverandres ulikheter. Hold ut, det blir bedre. Det blir både gamle og nye hverdagsaktiviteter igjen. Og når tida er over har vi også lært noe nytt og nyttig. Hverdagslivet kommer tilbake, men kanskje med nye aktiviteter og da svarer du kanskje annerledes på spørsmålet: Hva er viktig for deg?

Nilse Erik Ness. Foto: FREDRIK IMISLUND

Publisert: 30.03.20 kl. 08:53

Mer om Coronaviruset Koronaviruset

Fra andre aviser