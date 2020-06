Kommentar

Punktum Eirik Jensen

Av Astrid Meland

FOR TREDJE GANG: Eirik Jensen fikk fredag fellende dom i lagmannsretten. Foto: Tore Kristiansen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Erik Jensen var ikke purk. Han var skurk.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Eirik Jensen ankom retten tidlig i dag. Han hadde gruet seg i mange måneder. For ikke å si år.

Det er gått seks år siden han ble arrestert på sin egen arbeidsplass. Han har sittet i varetekt. Han har vært gjennom tre rettssaker.

Så var det ikke noe mer å vente på. Alle reiste seg. Jensen bakerst i salen. Med hvit skjorte. Armene samlet foran på magen.

Domsslutningen ble lest først.

Og lagdommer Halvard Leirivik gikk rett på sak. Skyldig på første tiltalepunkt.

Jensen måtte bøye seg ned og støtte seg med hendene på benken.

Han reiste seg igjen. Så kom det andre slaget. Skyldig også på punkt to. Da måtte støtte seg igjen.

les også Eks-politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Det er trist og patetisk alt sammen.

I år etter år etter år var han medlem av et mafianettverk. Mens han underviste politistudenter i å fakke kriminelle, var han selv kriminell. Han har bidratt til å få inn tonn på tonn med hasj inn i Norge. Han har vært på lønningslisten til lovbrytere han var ansatt for å stanse.

For hva? For å få informasjon, penger og status, antar jeg.

Og det fikk han. I år etter år. Han var justisministerens posterboy. Journalistenes yndling. Og den som førte Oslos polititopper bak lyset.

Ingen hadde fantasi til å se ham for hvem han var. Selv om tegnene etter hvert ble flere.

Han lurte oss alle.

les også I dag faller dommen mot Eirik Jensen: – Han håper å kunne være ferdig med dette marerittet

Jensen-saken er unik. En korrupt politimann og Norges verste hasjsmugler. Vi har sett en dom bli satt til side av fagdommere. Vi så en jury jobbe for siste gang i Norgeshistorien. I tiden som er gått, er en aktor gått bort. Jensen har vært syk. Den siste rettssaken har vært preget av corona.

Men nå er det punktum.

Han dømmes til 21 års fengsel.

En samlet rett er enig i skyldspørsmålet. Lagmannsretten ser fullstendig bort fra Eirik Jensens forklaring om at han ikke visste at Cappelen drev med narkotika.

At hans oppdragsgiver Gjermund Cappelen fikk nedsatt sin straff til 13 års fengsel, var kanskje det mest overraskende på dommens dag.

For det var vel ikke mange som hadde sett for seg at Jensen ville gå ut som en fri mann.

les også Eirik Jensen før rettssaken: – Man føler seg veldig alene

Cappelen derimot, han kan snart spasere ut. Han har fått det som han ville.

Ved å fortelle alt han visste og litt til om Eirik Jensen, har han fått en saftig strafferabatt. Han har nå sittet så lenge i varetekt at han kan være ute før Jensen så vidt har påbegynt på sin soning.

Dommen mot Jensen er enstemmig. Men dommerne er ikke enig i straffeutmålingen. Mindretallet mener han skal ha 20 års fengsel.

Så selv om det nå ikke er mulig å anke dommen, skal Jensen sikkert i retten igjen. Straffeutmålingen ankes nok til Høyesterett.

Det er tragisk det vi har fått avdekket.

En manipulativ narkotikasmugler og en kriminell med et fantastisk cover som fast jobb i narkopolitiet, slo seg sammen en gang på 1990-tallet. Sammen satte de opp den mest profesjonelle hasjsmuglingsoperasjonen vi kjenner til i Norge.

les også Jensen/Cappelen-saken har kostet 67 millioner kroner

Likevel føles det merkelig at toppmannen Gjermund Cappelen, slipper billigere unna. Det var han som var sjefen.

Men han smuglet tross alt bare narkotika.

Jensen var politi. Men han var kriminell og ødela ærlig politiarbeid.

Det var først da Eirik Jensen ble arrestert, at politiet endelig klarte å stoppe Gjermund Cappelen og hans nettverk.

Da hadde han holdt på i 20 år. Godt kjent av politiet.

Å velge seg yrke som narkosmugler er ikke bra. Men det er enda verre å velge seg et yrke som politi, og gå over til narkotika.

Det er dette dobbeltsviket Jensen har gjort seg skyldig i. En av Norges høyt betrodde politimenn, han bedro oss alle.

Publisert: 19.06.20 kl. 09:52

Mer om Rettssaken mot Eirik Jensen

Fra andre aviser