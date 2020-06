SIDESPOR: – Vi bekjemper hverken strukturell rasisme eller hverdagsrasisme ved å gjøre dette til en debatt om en statue på Solli plass, skriver Eivind Trædal. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Ikke bidra til å avspore rasismedebatten

Våre fantastiske grønne ungdommer bidrar dessverre også til det jeg stadig oppfatter som en avsporing av rasismedebatten.

EIVIND TRÆDAL, bystyrepolitiker i Oslo (MDG)

I går sukka jeg over at folk avsporer rasismedebatt med statuedebatt, og noen timer etterpå gikk MDGs ungdomsparti ut i avisa og ville rive ned statuen av Churchill på Solli plass. Da må jeg vel gjøre noe jeg veldig sjelden gjør, nemlig si meg uenig med våre fantastiske grønne ungdommer, og dessverre også bidra til det jeg stadig oppfatter som en avsporing av rasismedebatten.

Statue-debatten er, som så mye annet i kulturkrigen, importert fra USA. Spesielt fra steder der der statuer av sørstatsgeneraler har vært en aktiv måte å markere motstand mot borgerrettskampen på 50- og 60-tallet, nærmere 100 år etter borgerkrigen. Disse statuene inngår i en åpenbart rasistisk kontekst, der selve hensikten er å rette en finger til kampen mot svartes rettigheter.

Det er også grunnen til at det er så symboltungt når demonstrantene river dem ned. I land som Belgia er det også naturlig at man endelig fjerner monumenter over den psykopatiske kong Leopold.

Statuen av Churchill og lignende statuer i Norge kan ikke tolkes inn i en tilsvarende kontekst. Statuen er ikke satt opp for å spotte mennesker i tidligere britiske kolonier, men for å hylle britenes og Churchills innsats for Norge under krigen. Dette gjør at mange steiler ved tanken på å trekke ham ned fra pidestallen - bokstavelig talt.

Jeg skal ikke snakke på vegne av andre, men jeg har ikke inntrykk av at mange minoritetsnordmenn har oppfatta statuen av Churchill som noen del av den rasismen som reelt sett finnes i Norge og som mange kjenner på kroppen. I alle fall ikke slik en svart mann i sørstatene kan oppfatte en statue som hyller en mann som slåss for slaveriet, oppført nesten 100 år etter borgerkrigen mens svarte marsjerte i gatene for sine rettigheter.

Men jeg lar meg gjerne korrigere på dette punktet.

Jeg er for øvrig ikke enig med dem som mener at vi «må» ha statuer av problematiske historiske personer for å huske historien. Vi trenger for eksempel ingen statue av Quisling for å huske hva han gjorde. Statuer er til for å hylle folk, bøker og museer er bedre egna til å ta vare på minnene. Særlig de som er for komplekse til å uttrykke i stein og metall – som at Churchill både var sentral i å bekjempe fascismen, og samtidig var en rasist og ledet et brutalt koloniherredømme basert på undertrykking av millioner av mennesker.

Hvem vi hyller og hvordan vi hyller dem, er selvsagt politisk. Sånn sett er det sunt at folk peker på de problematiske sidene med Churchill og andre gamle helter. Det er også sunt å problematisere hvordan vi minnes frigjøringa. Hvordan kan vi forsone oss med at Sovjet og Stalin spilte en avgjørende rolle?

Alt dette er interessant, men det er og blir en avsporing fra rasismedebatten. Vi bekjemper hverken strukturell rasisme eller hverdagsrasisme ved å gjøre dette til en debatt om en statue på Solli plass.

Innlegget ble først publisert på Trædals Facebook-side og gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 12.06.20 kl. 12:27

