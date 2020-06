Leder

Styrk strandvernet

KYSTEN ER FOR ALLE: Regjeringen burde heller skjerpe beskyttelsen av allemannsretten, enn å legge til rette for mer privatisering av strandsonen, mener VG på lederplass. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Høyre-statsrådene Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland har denne uken frontet et nytt forslag som legger til rette for mer bygging i strandsonen.

At forslaget i seg selv er skingrende umusikalsk, er så sin sak. Men at tonedøvheten også har rammet koalisjonspartnerne KrF og Venstre, som attpåtil sitter med miljøvernministeren, tyder på at regjeringen er rammet av kollektiv politisk tinnitus.

Mens Sverige under borgerlig styre tok motsatt grep, og har siden 1990-tallet latt lokale kommuner og länsstyrelser utvide sine strandsoner fra 100 meter til 300 meter, ønsker våre politiske myndigheter å gjøre det lettere å privatisere kystlinjen.

Svenskene har regelrett lovfestet et forbud mot å sperre av tilgangen til sjøen, nettopp for å styrke allemannsretten og sikre at folk flest – ikke bare de med mest penger – skal ha anledning til å ferdes her. Vi har en lignende regel, men den er så uthult at skulle regjeringen foreta seg noe, burde det heller være å skjerpe lovverket.

Astrup mener forslaget vil legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten, og begrunner liberaliseringen med at distriktskommuner ikke trenger like strenge regler som Oslofjorden. Det er et godt poeng. Men denne fleksibiliteten har distriktskommunene allerede. Blant annet takket være politikken som føres av den regjeringen Astrup selv er en del av.

Hvis statsråden går inn på Regjeringen.no og leser dokumentet som kort og godt heter «Strandsonen» fra 25. juli 2019, vil han i tillegg til å få et innblikk i regjeringens strenge forståelse av allemannsretten også kunne lese følgende:

«Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble vedtatt i mars 2011. Hensikten er å få en strandsoneforvaltning som er bedre tilpasset lokale forhold. Retningslinjene åpner for at det kan legges til rette for lokal næringsutvikling, verdiskaping og boligbygging i strandsonen, der dette ikke er i strid med andre viktige hensyn.»

Denne forskriften var en tilstramming av innskjerpelsene i plan- og bygningsloven fra 2009 for å få bukt med byggherrer som tok seg til rette i strandsonen.

I strandsonen gjelder allemannsretten, en lov som ble knesatt allerede i 1965. Mange kommuner har vært såpass rause med å gi dispensasjon fra dette forbudet, at staten altså måtte gripe inn i 2009 og 2011 for å tydeliggjøre lovens bokstav.

Ifølge en fersk meningsmåling utført av Ipsos for Norsk Friluftsliv er regjeringen nå på ellevill kollisjonskurs med befolkningen i spørsmålet om ytterligere privatisering av kystlinjen. Bare syv prosent ønsker å åpne for mer utbygging i strandsonen enn i dag. Halvparten av de spurte svarer at utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt, mens 20 prosent er fornøyd med dagens nivå.

Høyre må finne ut hvem de ønsker å spille på lag med: utbyggerne eller innbyggerne.

Publisert: 07.06.20 kl. 17:49

