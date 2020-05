Leder

Terror mot nyfødte

MISTET MØDRE: En sykepleier steller spedbarn som mistet sine mødre i terrorangrepet mot et sykehus i Kabul. Foto: Omar Sobhani / X02487

Væpnede menn stormet en klinikk i Kabul og drepte minst 24 mødre, nyfødte barn og helsearbeidere. Da skytingen tok slutt var 18 spedbarn uten sine mødre. Kvinnene var enten drept eller såret.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Fødeavdeling angrepet i Afghanistan: 18 spedbarn mistet mødrene sine

Etter flere tiår med krig og utallige terrorangrep mot sivile viser denne barbariske ugjerningen i Afghanistans hovedstad hvor langt fiendene av fred og forsoning er villige til å gå. Det er ikke til å fatte hvordan noen kan planlegge og utføre et målrettet angrep mot en fødeavdeling. Et sted der håp og liv blir født ble brått omgjort til et åsted for ondskap og død.

les også Sykehus under angrep i Kabul: To spedbarn blant de drepte

Den militante Taliban-bevegelsen har siden den ble drevet fra makten i 2001 kjempet mot afghanske myndigheter og deres internasjonale allierte. De avviser at de noe med angrepet på sykehuset å gjøre. Mistanken retter seg mot den såkalte islamske stat (IS), som ikke har kommentert saken. Terrorangrepet fant sted i et område hvor det bor mange fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten. De har ofte blitt mål for IS`s særdeles brutale ekstremisme. IS tok ansvar for et selvmordsangrep mot et begravelsesfølge i det nordøstlige Afghanistan samme dag, der 32 mennesker ble drept og 133 såret. I sørøst tok Taliban ansvar for en bilbombe som drepte fem mennesker. Etter mange angrep har Afghanistans president Ashraf Ghani gitt ordre om å iverksette en militær offensiv mot opprørerne. Taliban kaller dette en krigserklæring.

les også Afghanistans fredsprosess nær kollaps

Det er svært urovekkende at IS har klart å få fotfeste i Afghanistan. Det kompliserer og forverrer sikkerhetssituasjonen ytterligere. Uansett hvem som står bak kan ingen forhandle med terrorister som dreper nyfødte, deres mødre og helsepersonell.

I snart 20 har målsettingen for det internasjonale samfunn vært å bygge et stabilt Afghanistan hvor internasjonale terrorbevegelser ikke igjen kan etablere seg. I februar ble det inngått en avtale mellom USA og Taliban. Volden skulle reduseres betydelig. Regjeringen i Kabul skulle forhandle med Taliban om en fredsavtale. Dette skulle gjøre det mulig for USA og allierte å trekke styrker ut. Men det er i dag ingen fredsprosess. I stedet setter destruktive krefter dagsorden med blodige angrep på sivile. Det er en tragedie for afghanerne, og for alle som har forsøkt å bidra til fred og sikkerhet i landet.

Foto: Omar Sobhani / X02487

Publisert: 15.05.20 kl. 21:06

Mer om Leder Afghanistan Taliban IS

Fra andre aviser