Tiltak mot ulikhet

STILLE: Gardermoen tidligere i mai. De fleste flyruter er kansellert. Reiseliv er blant de bransjer som rammes hardest av corona. Foto: GØRAN BOHLIN

Norge er bedre i stand til å håndtere de alvorlige økonomiske konsekvenser av pandemien enn andre land. Det betyr ikke at vi er immune. Coronakrisen vil sannsynligvis forsterke økonomisk ulikhet i Norge og gjøre fattigdomsproblemet større.

Økende økonomiske ulikhet ga grunn til bekymring, allerede før pandemien rammet oss med full kraft. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSBs) levekårsundersøkelse fra 2019 bodde 24 prosent av befolkningen i en husstand som ikke vil klare å betale en uforutsett utgift på 18 000 kroner. En av tre arbeidsledige oppga at de syntes det var vanskelig å få endene til å møtes og 66 prosent av dem sa at de ikke hadde penger til uforutsette utgifter.

En økonomisk krise rammer både fattig og rik. Men problemet er størst for de med lav inntekt og en presset økonomi. Familier med lav inntekt er overrepresentert blant de som nå søker dagpenger hos NAV. 13,9 prosent av arbeidsstyrken var i forrige uke registrert som arbeidssøkere. Over 230 000 er helt ledige eller på tiltak. 160 000 er delvis ledige og nesten 250 000 er permitterte.

Regjeringen forventer i revidert at fastlandsøkonomien vil se en nedtur mellom fire og åtte prosent i år. De varsler såkalte mistilpasninger i arbeidsmarkedet og høyere ledighet. Mistilpasning betyr at mange arbeidssøkere ikke har de kvalifikasjoner som vil bli etterspurt når aktiviteten tar seg opp. Arbeidsmarkedet vil bli strammere og det blir hard konkurranse om jobbene. De med lav utdanning og liten kompetanse kan bli skjøvet ut.

Fredag meldte inkassoselskapet Lindorff at de forventer et høyt antall inkassosaker i høst. Årsakene er høy arbeidsledighet og et svært høyt gjeldsnivå i Norge. Den hardest rammede gruppen er de lavtlønnede. Bransjene som sliter mest, ifølge Lindorff er overnatting- og servering, reiseliv og deler av varehandelen.

For samfunnet er økende ulikhet et sykdomstegn. Målrettede tiltak fra myndighetene kan motvirke noen av de verste utslagene. Men det viktigste er å redde arbeidsplasser, legge til rette for omstilling og sørge for at flere blir inkludert i arbeidslivet. Det må finnes arbeid for alle som kan bidra. Sammen må vi jobbe oss ut av krisen. Det er best for samfunnet, og for den enkelte.

Publisert: 21.05.20 kl. 08:46

