I SYRIA: Rundt 40 norske barn befinner seg i Syria. Disse to er barn av en norsk IS-kvinne. Foto: Privat

Debatt

Syria-barna må hentes hjem – nå!

Krigen i Syria har så langt sendt hundretusenvis i døden og millioner på flukt. Omgitt av lidelse sitter uskyldige norske barn og betaler prisen for de voksnes krig. De utsettes for stor og åpenbar helserisiko, og det meldes om brannskader, lammelser og infeksjoner.

Nå nettopp







Elisabeth Selvaag, leder i Barnelegeforeningen

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

17 tidligere norske statsråder, fra seks forskjellige partier, krever at regjeringen henter de norske barna i Syria hjem. Vi i Legeforeningen krever det samme. Men norske myndigheter sier det ikke er aktuelt å hente barna hjem – nå. Hva skal til for at Norge tar sine forpliktelser for barn på alvor?

Mange barn i Syria er syke, underernærte, og dør av sykdommer vi kan behandle. Andre sliter med store traumer etter krigsopplevelser. Forholdene beskrives som forferdelige av Human Rights Watch.

Norge har forpliktelser vi ikke overholder. Barnekonvensjonen er ikke en à la carte-meny vi kan velge fritt fra, men gir en tydelig handlingsplikt. FNs høykommissær for menneskerettigheter har oppfordret verdenssamfunnet til å ta ansvar for egne borgere. Norge har foreløpig sviktet dette ansvaret.

les også Mor til etnisk norsk IS-kvinne: Frykter datteren utsettes for tortur i syrisk leir

Flere av Legeforeningens medlemmer kjenner forholdene i de syriske interneringsleirene fra innsiden: Tilgjengelig helsehjelp på stedet er kun enkel akutthjelp. Å støtte humanitære organisasjoner er bra, men kan ikke sammenlignes med å bringe barna hjem – og å gi dem den medisinske behandlingen de trenger.

En utsettelse av returen på ubestemt tid kan gi barna større traumer og øker faren for radikalisering. Å skille barna fra mødrene kan skade ytterligere. Tidligere i år ble det sagt at assistert retur var for risikabelt og omtrent umulig. Men da Norge først bestemte seg for å hente hjem fem foreldreløse barn fra Syria, ble det likevel gjennomført på en trygg måte. Da er det rimelig å tro at dette kan gjentas.

I Syria er rundt 40 norske barn fanget i en håpløs situasjon. Nye krigshandlinger, epidemier og dødsfall preger hverdagen. Norske myndigheter har et særskilt ansvar for norske barn, og det er på tide at de tar dette humanitære ansvaret på alvor.

Hva venter regjeringen på?

Publisert: 22.09.19 kl. 14:12







Mer om