Ap-medlem: – En seier til som denne, og vi er fortapte!

Ap må komme seg ut av bølgedalen, men partiet svømmer medstrøms på en venstrebølge i stedet for å ha blitt blitt skylt i land av en høyrebølge.

LARS MARTIN MEDIAAS, Ap-medlem

Venstresiden kan glede seg over rødgrønn seier i alle storbyene. Selv Stavanger får nå en ordfører fra Arbeiderpartiet. Folk vil ha sterkere fellesskap. Vi vil ta vare på klimaet og naturen. Vi ønsker at det skal være godt å leve både i byene og på bygda. Men mange som tidligere stemte på Arbeiderpartiet tror ikke lenger at vi har de beste løsningene.

Det er det verste lokalvalget for Arbeiderpartiet noensinne, men det kan vise seg å være bedre enn det neste. Vi har tre tydelige valg. To gale, og ett riktig.

Den første feilen vi kan gjøre er å tenke at velgerne straffet oss. En straff er et engangstilfelle og går over, men et tillitsbrudd kan ødelegge en relasjon for alltid. Velgernes dom er alltid rettferdig. «Vi forsto tida vi levde i og ga svar folket trodde på», sa Trygve Bratteli. Styringspartiene kollapser også i Norge fordi folk ikke er fornøyd med hvordan vi styrer.

Lars Martin Mediaas. Foto: PRIVAT

Velgerundersøkelser fra 2017 som er utarbeidet av Johannes Berg og Rune Karlsen sier at bare 11 prosent av velgerne i 2017 mente at Ap hadde den beste klimapolitikken. Ni prosent mente vi hadde den beste distriktspolitiken. De 89 prosent av velgerne som ikke mener Ap har den beste klimapolitikken og de 91 prosent av velgerne som mener vi ikke har den beste distriktspolitikken går til andre partier når klima og distrikter blir de viktigste sakene.

Den andre feilen vi kan gjøre, er å henfalle til politisk spill. Det vil si å starte lederdebatter eller ha lange diskusjoner om hvem vi skal samarbeide med. Det er veldig engasjerende og de politiske journalistene og kommentatorene elsker det. Vi har ikke tid til det. Vi må lese oss opp.

Det riktige valget er helt opplagt. Vi må skape ny og troverdig sosialdemokratisk politikk, og vi må bygge organisasjonen. Det betyr også å bli en folkebevegelse igjen, hvor de fleste av velgerne våre er med på å utforme politikken vår. Vi har bare to år på oss til å få i gang en dugnad med alle medlemmer og velgere for å lage den politikken.

Arbeiderpartiet bør samle venstresiden om noen grunnleggende prinsipper. Jeg vil foreslå disse seks:

– Et samfunn med tillit og sterke fellesskap, et samfunn der alle mennesker har samme verdi. Det forutsetter at alle får bruke sine ressurser til å bidra til fellesskapet. Dette vil gi identitet og mening for hver og en av oss. For bidragene vil man få en anstendig lønn, enten dette er en arbeidslønn eller en borgerlønn.

– Et samfunn med frihet. Det betyr selvfølgelig frihet fra sult og fattigdom og fra alle former for overgrep, urett og forskjellsbehandling. Rettssikkerhet, rett til utdanning, arbeid og bolig er like ufravikelige forutsetninger for frihet som politisk frihet og demokrati. Demokrati er ikke bare styringsrett for flertallet, men også mindretallenes rettigheter og muligheter. Demokrati er en livsholdning som forutsetter åpenhet og toleranse. Skoledemokrati og arbeidslivsdemokrati, økonomisk demokrati og politisk demokrati gir innflytelse og ansvar, men også erfaring i demokratiutøvelse.

– Et samfunn basert på samarbeid og medmenneskelig ansvar, og et samfunn der menneskene i fellesskap styrer utviklingen. Det betyr at vi er fullt med i FN, EU og Europarådet, og gjennom bistand og rettferdig handel bidrar til at mennesker i andre land og verdensdeler har et godt liv. Det betyr at vi skal redde båtflyktninger, sørge for at flyktningleire er trygge, for at man kan gå trygt på gaten, og at man skal kunne være glad i den man vil uten å møte fordommer.

– Ta vare på jorden. Det betyr et grønt skifte, fullt kutt i klimagassutslipp i dette århundret og at vi tar vare på artsmangfoldet. Det betyr for eksempel at vi ikke lenger bygger sykehus på jorder. Vi kan erstatte jordvernmålet som i dag bare begrenser nedbyggingen med et jordskapemål som sikrer at vi får mer dyrkbar jord og flere grønne lunger, ikke mindre.

– Skape verdier. Det skal være lett å lykkes som grunder i Norge, og det skal være lett å være en seriøs arbeidsgiver i et ordnet arbeidsmarked. Det betyr også at det ikke skal være lett å være useriøs cowboy. Snyter man på skatten skal man måtte regne med å bli tatt. Selskaper som ikke betaler skatt, som Google og Facebook, skal ikke ha mulighet til å levere anbud i Norge.

– Eie våre egne data. Vi ser nå med sosiale medier at eierskap til data er viktig. Man kan gjerne si at data er den nye oljen. Men informasjon og kunnskap har alltid vært makt. Registre som Kreftregistere har muliggjort livsviktig forskning ved å samle data. Når vi vet at de mest private data om våre liv, våre sykdommer og vår død håndteres på en trygg måte, kan kunnskapen som samles inn også deles og komme alle til gode. Store datamengder, eller bare stordata, kan analyseres med mer datakraft enn noen gang før og etter hvert med bruk av kunstig intelligens. Det kan skape verdier og arbeidsplasser, og ikke minst kan det gi oss bedre og rikere liv. Eller det kan lede oss inn i et overvåkningssamfunn med lavere tillit.

Ap feiret sitt dårligste valg med stormende jubel på Youngstorget. Den høye valgdeltakelsen og den rødgrønne vinden som vanligvis ville løftet Ap ga oss en sterk venstreside. Én slik seier til og vi er fortapte. Det er en Pyrrhos-seier. En «seier som er så dyrekjøpt at den er jevngod med et nederlag».

