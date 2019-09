KRITISK: – Å si at man ønsker noen drept er ikke arbeiderklasse-språkkoder som må tolkes annerledes. Og uansett hvor reelt ønsket bak kommentaren er, så oppfordrer slike ytringer til vold og er med på å flytte terskelen for hva slags holdninger som er sosialt akseptable, skriver Sigurd Sønstelie.

Debatt om Mannegruppa Ottar: Nei, det er ikke bare «internt språk»!

Det er ikke bare internt språk, politisk ukorrekt humor eller å snakke fra levra når man uttrykker hatefulle holdninger på nett.

SIGURD SØNSTELIE, student

Brian Christer Rånes mener at vi må forsøke å forstå Mannegruppa Ottar, og at å ikke gjøre dette går på demokratiet løs. Han forklarer det slik at Mannegruppa Ottar representerer en arbeiderklasse med begrensede språkkoder. Christer mener at det interne språket innad i Facebook-gruppen er basert på at man overdriver meningene sine. Han mener at vi ikke skal blåse deres ufine språk ut av proporsjon, og overse det politiske budskapet bak.

Christer bruker et eksempel hvor et medlem i gruppa skrev at Lan Marie Berg har syke meninger. Christer skriver at vedkommende ikke mener at meningene til Lan er syke, som om hun hadde en sinnslidelse, men heller at meningene hennes er kontroversielle.

Problemet med språket i eksempelet hans er ikke at vedkommende mener at Lan sine meninger er syke, men heller at kommentaren om meningene hennes avslutter med "at hun burde aldri fått lov til å ytre noen av dem”. Det er en lang vei fra politisk ukorrekt språk til å ønske å innskrenke noens ytringsfrihet.

Problemet er ikke at folk snakker litt ufiltrert. Problemet er at flere kommentarer i gruppa ønsker henne drept. Å si at man ønsker noen drept er ikke arbeiderklasse-språkkoder som må tolkes annerledes. Og uansett hvor reelt ønsket bak kommentaren er, så oppfordrer slike ytringer til vold og er med på å flytte terskelen for hva slags holdninger som er sosialt akseptable.

Man må ikke bruke komplisert språk for å unngå slike brutale uttalelser. Å mene at arbeiderklassen ikke klarer å uttrykke seg politisk uten hatretorikk og netthets er også særdeles elitistisk. Folk klarer å oppføre seg. Å ikke være slem er ikke en middelklasse-luksus.

Med tanke på hvor mye kritikk Lan har fått i debattartikler for å elske bomringen, er det tullete hvor mye aksept vi skal vise folk som ønsker andre døde på nettet. Folk flest holdes til en høyre standard enn at de har lov til å ønske politikere drept. Men av en eller annen grunn skal vi ikke bare akseptere, men også vise forståelse for slike alvorlige ytringer så lenge det er i en lukket facebook-gruppe. Som for øvrig har over 70 000 medlemmer.

Christers forklaringer om gruppens språkkoder, fellesreferanser og en indre maskulin konkurranse for sosial kapital rettferdiggjør ikke de mange motbydelige ytringene som har funnet sted i kommentarfeltene. Det er en normalisering av et svært farlig fenomen.

Dessuten brukes politisk ukorrekt humor og språk på nettet ofte som et skalkeskjul for høyreekstreme ideer. Og høyreekstreme tanker hvitvasket som kampen mot politisk korrekthet brukes ofte som et verktøy for å radikalisere.

Medlemmer av Mannegruppa Ottar kan være uenige med Lan uten å snakke om å drepe henne.

Vi må tørre å si ifra. Heldigvis er det flere i Mannegruppa som har gjort dette. Man møter ikke hatefulle ytringer eller ideologier på midten. Og som vi ser i USA kommer det bare mer ekstreme ideologier og tanker ut av at kontroversiell retorikk blir normalisert.

Som A.R. Moxen skrev på twitter:

«Meet me in the middle says the unjust man.

You take a step towards him. He takes a step back.

Meet me in the middle says the unjust man.»

