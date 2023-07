Kommentar

Verdens beste venn

Alle fortjener en Andrew Ridgeley i livet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

La meg først avlevere et noe kontroversielt kommuniké: Istedenfor å oppløse Wham! i 1986, burde George Michael heller ha fulgt parolen han selv lanserte i en av Wham! s aller største hits: «I’m not planning on going solo.»

For selv om George Michael, først Georgios «Yog» Kyriacos Panayiotou, utvilsomt ble en av verdens største artister utover på 80-, 90- og 00-tallet (og litt til), var han aldri så uimotståelig som da han sammen med barndomskompisen Andrew «Andy» Ridgeley definerte det tidlige 1980-tallet med Wham! – tenåringspoppens aller, aller gøyeste orkester.

Nå, syv år etter Michaels sørgelige og altfor tidlige bortgang, er det (mild) Wham!-feber igjen. Den svært fornøyelige og litt triste Netflix-dokumentaren om duoens korte, men helt makeløse suksesskarriere gjør det godt verden over, og folk nynner atter igjen på de lekre låtene som Michael og til en viss grad Ridgeley snekret sammen den gangen de to knapt var tørre bak ørene.

For en perlerekke, da! «Wham Rap!», «Young Guns», «Club Tropicana», «A Ray of Sunshine», «Wake Me Up Before You Go-Go», «Freedom», «Last Christmas», «Everything She Wants», «The Edge of Heaven» – de kreative endorfinene den purunge George var besjelet av på den tiden burde være et svært ettertraktet virkestoff for enhver ambisiøs yngling.

Som de gynger, og som de forfører. Selv en mødig 49-åring som undertegnede kjenner at det rykker noe ordentlig i det som er igjen av danseføtter når jeg spiller disse låtene.

Ja, jeg har til og med tatt meg i å utføre et og annet move, i all offentlighet, før jeg humrer av min egen løssluppenhet og korte, men kostelige, dypp ned i den stadig grunnere ungdomskilden.

Og spesielt når Wham! s første album med det presise navnet «Fantastic» surrer i vei på Spotify.

EPOKEGJØRENDE: Wham! var i 1985 det første vestlige bandet som spilte konsert i kommunistiske Kina.

Platen ble latterliggjort av samtidens musikkonstabler. Pretensiøst, dumt, tomt, pinlig, latterlig var bare noen av ukvemsordene. Selv Michaels vokal ble slaktet i det som vel må være den minst treffende karakteristikken på denne siden av den venstreradikale skribenten Magnus E. Marsdals beskrivelse av Jens Stoltenberg som «mannen uten egenskaper».

Ifølge musikkmagasinet Rolling Stone var nemlig Wham! s kanskje største problem at «the group lacks a really distinctive vocalist».

For George Michaels storhet var nemlig høyst til stede allerede ved duoens første musikalske stavtak. Låtene hans var fulle av sterkt iørefallende hooks, smittende refrenger og en ungdommelig hyper-hedonisme som sto i sterk kontrast til den kulturkonservative pekefingermentaliteten som preget Storbritannia under Mrs. Thatchers strenge ledelse: «I'm a soul boy – I'm a dole boy, take pleasure in leisure, I believe in joy!»

Og allerede da, som 20-åring, sang han helt fantastisk.

Men vent nå litt. Var Wham! bare «han» – det musikalske vidunderbarnet «Yog», som senere skulle blomstre som større-enn-livet-karakteren «George Michael»?

I grunnen, ja. «Yog» skrev, spilte, sang og produserte.

Hva med «han andre»?

Da jeg var ti og oppdaget popmusikk for alvor – og Wham! var selve katalysatoren for min livslange popkjærlighet – trodde jeg en stund at Andrew var George, og omvendt. Andrew (som jeg trodde var George) fremsto som stjernen av de to. Han var den umiddelbart peneste og kuleste, og så ut som en tjommi som mente alvor bak det sangvinske smilet.

Han andre (da George) så mer usikker og nesten litt keitete ut.

Men så kom det jo ganske raskt frem, da, at Andrew egentlig ikke bidro med stort. Ikke sang han, og ikke spilte han særlig mye på gitaren han av og til poserte med heller. Han var liksom bare med som et lite støttehjul på enhjulssykkelen.

En litt latterlig figur.

TRIST HYLLEST: Andrew Ridgeley sammen med Wham!s faste korister Pepsi & Shirley hyllet George Michael etter hans altfor tidlige bortgang i 2016.

Men så var det ikke helt sånn likevel, kanskje, og iallfall ikke om man skal stole på dokumentarfilmens bærende narrativ – om Wham! som en kompisaffære av de helt sjeldne. To nære, uatskillelige venner som var sammen om alt, og som fikk det beste ut av hverandre.

Andrew hadde «driven»; George talentet.

Andrew var spilloppmakeren, den uredde galningen hvis eneste ønske i livet var å spille i band med bestekompisen. «Yog» på sin side, var den uutsprungne rosen; en småkvisete, skaphomofil grubler som trengte en mer døråpnende anlagt medsammensvoren for å trenge ut av skallet.

Og da målet om verdensherredømme var nådd – for Wham! ble på svært kort tid en global entreprise kronet med to epokegjørende konserter i det ennå lukkede Kina – var Andrews misjon over, som en arbeidsmaur som hadde ofret alt for dronningens ve og vel.

Han skjønte at Georges talent var så enormt mye større enn hans eget, og at det viltre og bråkjekke bandet deres sto i veien for vennens endelige oppstigning på den virkelig høye og «seriøse» popstjernehimmelen. Andrew trådte villig tilbake – lot George skinne, og Wham! ble fredfullt avviklet mens duoen var på sin absolutte peak.

Og mens George faktisk gikk solo med platen «Faith», til universell akklamasjon (Rolling Stone mente nå at Michael var «80-tallets Elton John») og enorme salgstall (25 millioner), ble det lite eller ingenting av Andrew, verken som racerbilfører, modell eller popmusiker. Han eneste plate under eget navn, «Son of Albert» (1990), ble økset ned av både kritikere og fans.

Med rette, får vi vel legge til.

Det kunne endt i tung bitterhet og det som verre er, men det ble tilsynelatende tvert om: I 2019 utga han selvbiografien «Wham!, George Michael & Me», og han reiser stadig rundt og forteller om Wham!-eventyret og om kompisen «Yog», som han omtaler som sin generasjons største popsanger og låtskriver.

Og om sin egen beskjedne, men absolutt ikke uviktige rolle som venn og fasilitator. Da Wham! s gedigne avskjedskonsert på Wembley stadion i 1986 var over, sprintet George bort til sin makker og hvisket ham i øret: «Jeg kunne aldri ha klart dette uten deg».

PÅ HØYDEN: George og Andrew i 1984.

Ifølge internett er Andrew anno 2023 en meget velholden herremann, og i alle intervjuene han har gjort i forbindelse med Netflix-filmen og den nye Wham!-samleren «Echoes From The Edge of Heaven», fremstår han som en usedvanlig lavskuldret og kul 60-åring; veltrent, velkledd og velformulert.

Ikke så verst, det, for en talentskrinn og kunstnerisk dupert hjelperytter som kanskje, om kompisen «Yog» ikke var fullt så voksenpop-ambisiøs som han valgte å bli, kunne ha ridd Wham!-bølgen i enda flere år, og lagd enda flere klassiske popalbum.

For selv om den plagede George utvilsomt lagde mye storartet musikk etter at han la den festlige ungdomssynden Wham! bak seg, er det noe med de tidlige platene og låtene som har tålt tidens tann ekstra godt.

Noe gikk liksom litt tapt etter hvert.

Noe andrewsk, muligens.