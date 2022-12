STØRE-REFS: – Den selvtitulerte rødgrønne regjeringen har lenge fått kritikk for ikke å levere på det grønne, og nå glipper de også på det røde, skriver kronikkforfatterne.

En velferdsstat på vippepunktet

En regjering som lar de minste ved bordet miste den tryggheten velferdsstaten vår skulle bli målt på, er ikke bare moralsk konkurs – men driver videre på regningen til våre aller mest utsatte barn og unge.

SISSEL AARAK, generalsekretær SOS-barnebyer

ELISABETH GRIEG, styremedlem SOS-barnebyer

Før jul publiserte Arbeids- og inkluderingsdepartementet nye tall fra Nav som viser at antall søknader om sosialhjelp har økt med 18 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

Kommunene melder om at «flere personer som tidligere så vidt klarte seg, nå har behov for sosialhjelp» – både blant de som er i jobb og de som mottar trygdeytelser.

Tallene rommer mange vonde skjebner og en godt dokumentert advarsel. Gjør vi ikke noe nå, kommer dette til å koste oss som samfunn uendelig mye mer – også i form av langt flere barn og unge som blir utsatt for en omsorgssvikt som dessuten går i arv.

Dette kan sammenlignes med de «selvforsterkende tilbakekoblingene» biologen Dag O. Hessen advarer mot i klimaboken «Verden på vippepunktet»: Mindre is og snø betyr at mer varme absorberes i jordoverflaten som igjen gir mindre is og snø. Og før eller senere er du på et punkt der utviklingen ikke kan reverseres.

Slike «tilbakekoblinger» finner vi alltid spor av når vi verden over går opp historien til barn som enten er eller står i fare for å bli alene. Fattigdom, søvnløshet, angst og depresjon. Stressfaktorer som forsterker hverandre og kan finne utløp gjennom rus, vold eller fravær.

Vippepunktene kan tilsynelatende være svært ulike om vi er i Rwanda, Peru eller Kosovo. En jobb som forsvant, en avling som flommet over. En skoleplass som ble for dyr, et traume som ikke ble bearbeidet. Men de har det til felles, at en hjelpende hånd fortsatt kunne gitt fast grunn under føttene igjen.

Og det er der vi er nå, i Norge anno desember 2022.

Når alt av priser på mat, strøm og renten går opp, går til slutt ingenting opp. Stressnivået øker, noen reagerer med å trekke seg unna, andre med depresjon eller sinne. Og aller vanskeligst er det for de som hadde minst fra før. Familier spises opp innenfra.

Og ingen med makt til å gjøre en forskjell kan gjemme seg bak at de ikke vet hva det betyr. Allerede i 2014 undersøkte NOVA hvordan familiens inntekt påvirker ungdommers relasjon til egne foreldre. Dårlig råd fører til flere krangler, mindre gjensidig tillit og generelt svekkede sosiale relasjoner.

En fersk rapport fra The University of Huddersfield bekrefter at strammere økonomi gir en økning i antall barn og unge som opplever forsømmelse og misbruk.

Det er de som er de reelle kreditorene og må plukke opp regningen for myndighetenes moralske konkurs. Og nå er det jul.

Julen er allerede høytid for de store forventningers krasjlanding i bunnløse skuffelser. Der noen av oss sliter med daglige ideer til rampenissen, andre med hvordan de skal få råd til å putte noe under treet. Køer foran ferskvarediskene som speiles av menneskene utenfor matsentralene.

Med andre ord – et «vippepunkt in the making».

Som vi alle bør være rasende over at vi faktisk lar skje. Først og fremst på vegne av alle de barna og familiene det gjelder. Dernest over bruddet dette er på den sosiale kontrakten de fleste av oss har bundet oss til: At vi skatter mot at fellesskapet er der for oss når vi trenger det.

Og det skjer altså på sosialdemokratiets vakt. Den selvtitulerte rødgrønne regjeringen har lenge fått kritikk for ikke å levere på det grønne, og nå glipper de også på det røde.

«Alle skal med» er blitt til «vi følger nøye med». Et slagord som ikke hjelper verken folk eller de styrende partienes oppslutning. Strømstøtten vannes ut både av galopperende prisøkninger og desto høyere statlige inntekter. Noen hundrelapper i måneden trekkes fram som et betydningsfullt grep, mens en ekstra tusenlapp før jul må presses fram fra opposisjonen.

Og det i en situasjon der staten i 2022 vil tjene nærmere 1.200 milliarder kroner bare på olje og gass – 880 milliarder mer enn i fjor. The Economist beskriver summene som strømmer vår vei som følge av krigen i Ukraina og energikrisen i Europa som direkte pinlige.

Det aller mest forstemmende er likevel hvordan vår veldig nære fortid har vist hvor raust og effektivt et politisk flertall og dets embetsverk kan være – bare de oppfatter det som viktig og tidskritisk nok.

Fredag 20. mars 2020 var det gått åtte dager siden regjeringen stengte ned Norge på grunn av en pandemi få ante konsekvensene av. Noen er likevel raske med å posisjonere seg. Klokken 13.03 sender First House en e-post til Næringsdepartementet der de ber om et snarlig telefonmøte for å komme med innspill til en tiltakspakke for reiselivet.

Svaret kommer seks minutter senere. «Hei Anne» avsluttes med «Mvh Lucie K». Et telefonmøte med statsråden er booket inn allerede samme ettermiddag.

26. mars bestiller regjeringen en støtteordning for hele næringslivet. Den er klar på tre uker og fire timer. Søknadsprosessen er enkel, utbetalingen rask. Nøkkelordet er tillit.

Som Anne, Lucie K. og andre kjente gjerne har til hverandre.

Familiene som nå sliter, er imidlertid sjelden på fornavn med noen verken i den politiske ledelsen i Næringsdepartementet eller First House. De kan ikke sende e-poster og SMSer og få møter på dagen. I beste fall kan de stå i telefonkø hos et Nav som er instruert til å utvise alt annet enn den samme tilliten.

Unnfallenheten vi ser nå, handler altså ikke om evne. Staten vet hvem som økonomisk er mest utsatt, den har pengene og verktøyene for å dele dem ut raskt og effektivt.

Og det er det som utgjør det virkelig farlige vippepunktet. Ikke «bare» for barna, de mange familiene eller den sittende regjeringen – for de stadig færre som fortsatt skulle være opptatt av den.

Men for selve velferdsstaten. Den som ifølge tidligere statsminister Odvar Nordli skulle måles på «hvor mye trygghet de minste i samfunnet føler at de har».

De andre klarer seg nemlig stort sett greit. Ifølge E24 kunne 3,12 av 10,32 milliarder kontantstøttekroner utbetalt til næringslivet i løpet av to koronaår, blitt betalt tilbake igjen uten at bedriftene fikk negativt årsresultat.

Hadde den samme rausheten blitt brukt til å tette de stadig større hullene i velferdsstatens sikkerhetsnett, ville langt flere fortsatt hatt en plass rundt bordet.