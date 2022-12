LIVSKVALITET: – Det viktigste i livet er klimanøytralt og gratis. Det gjelder like mye i en krisetid som ellers, skriver sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

Det viktigste er klimanøytralt og gratis

Det har vært et vanskelig år for mange. Derfor er det viktig ikke å glemme hva som betyr mest for livskvaliteten. Det er nemlig ikke økonomisk vekst og økt forbruk.

THOMAS HYLLAND ERIKSEN, professor, Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Syv meninger med livet»

Vi er uenige om mye, men de fleste som leser dette vil nok kunne skrive under på at 2022 ikke har vært et spesielt vellykket år for verden. Ikke før hadde vi ristet av oss den lammende pandemien, iallfall i denne omgang, så viste det seg at det var liten grunn til å juble.

Ødeleggelsen av naturmiljøene fortsetter med full styrke, til tross for iherdige forsøk på å bremse dem. Klimaet har stø kurs mot en varmere og mer ustabil situasjon. Daglig leser vi om tørke, flom og ekstremvarme, og mange millioner har for lite å spise.

Ikke mindre enn to globale toppmøter i året som er gått – ett om klima, ett om naturmangfold – viser at god vilje ikke er nok. Det er, som så ofte, pengene som rår.

Russlands overfall på Ukraina har preget nyhetsbildet siden februar, og med gode grunner. Putins steinansikt og den utkommanderte hærens brutalitet er av et slag vår verdensdel ikke har sett på lenge. Fra den ene dagen til den neste sluttet ukrainere å krangle om hvem som skulle levere i barnehagen, og begynte i stedet å hamstre hermetikk og lete etter fluktmuligheter.

Krigen har skapt en usikker matsituasjon og bidratt til inflasjon over praktisk talt hele verden, og uten russisk gass har energiprisene føket til himmels.

I Norge vedtok Språkrådet nylig krympflasjon som årets nyord. Det betyr at varen blir mindre, mens prisen er den samme som før. Ordet er i slekt med stagflasjon, en spesiell økonomisk situasjon der økonomien stagnerer eller krymper samtidig som prisene stiger.

Her i landet har vi en regjering som har vist seg handlingslammet i møtet med den nye fattigdommen i samfunnet, der de minst bemidlede ikke lenger har råd til julegaver og julemat, samtidig som AS Norge (staten) tjener seg søkkrik på de høye energiprisene.

Så mye tjener Norge at utenlandske kommentatorer har brukt ord som krigsprofitører. Men det er visst ikke mulig å bruke så mye som én prosent av overskuddet på å hjelpe folk som uforskyldt sliter med å få endene til å møtes etter at regningene ble tredoblet.

Det ser kort sagt ut til å være lite å glede seg over. Jeg blir minnet om en ungdomsvenn som satte sin ære i å se mørkt på fremtiden. Når noen sa «Godt nyttår» til ham, svarte han: «Jeg sier bare nyttår, jeg.»

I en slik situasjon er det nødvendig å se etter lyspunkter, og av dem er det stadig mange. La oss først av alt slå fast at her oppe i det kalde og mørke, men også rike og velorganiserte nord trenger ingen å gå sultne til sengs, de aller fleste får lov til å bidra til fellesskapet, og vår forventede levealder er historisk høy.

Vi lever dobbelt så lenge som våre tipp-tipp-tipp-oldeforeldre og har stort sett materielt komfortable liv, selv om noen går med ullgenser og skjerf innendørs akkurat nå.

De primære behovene blir med andre ord tilfredsstilt hos det store flertall i Norge, til forskjell fra mange andre land.

Det naturlige oppfølgingsspørsmålet er hvordan det står til med behovene som ikke er materielle og primære. Vi har gått fra den ene krisen til den neste i noen år nå, og en ustabil krisesituasjon er et utmerket tidspunkt for å løfte blikket, kjenne etter og undersøke hva som dypest sett står på spill i livet.

Først er det nødvendig å avlive en myte, som både politikere og næringsliv gjør sitt beste for å holde i live: Det er ikke sant at det er forbruk som gjør livet meningsfylt. Vi blir ikke engang spesielt lykkelige av å kjøpe ting vi ikke trenger.

Ta for eksempel klær. Klær skaper folk, heter det, men det er en misforståelse. Derimot skaper klær relasjoner mellom folk, og det er derfor folk skaper klær. Ifølge tekstilforskeren Ingun Grimstad Klepp har den jevne nordmann 359 plagg i garderoben. De fleste av dem henger og slenger i skuffer og skap som tause vitner til din eksistensielle usikkerhet.

Dine umistelige ting, derimot – gulnede familiebilder, vindskjeve lysestaker av leire som barna ga deg til jul et år, en femten år gammel skinnjakke som har vært ute både én og to vinternetter – fremkaller minner som handler om andre mennesker, ikke om tingene selv. De varer livet ut, til forskjell fra plagget du rasket med deg fordi det var på salg.

Disse tingene har ingen markedsverdi – du ville knapt ha fått en femmer for den lysestaken på loppis – men de er umistelige deler av deg selv, og derfor kan de verken gis bort eller selges.

Penger er en informasjonsteknologi som gjør det mulig for mennesker å kommunisere selv om de bor i ulike land, har forskjellige utfordringer i livet og snakker ubeslektede språk. Pengene får verden til å gå rundt, men det viktigste er at de binder oss sammen som menneskehet. I tillegg er penger et praktisk betalingsmiddel og byttemiddel.

Malurten er at penger i seg selv er tomme og uten mening før de settes i arbeid for å bidra til det sanne, det skjønne og det gode. Dessuten gir de et inntrykk av å være moralsk nøytrale, mens de i praksis skaper urettferdighet, grådighet og misunnelse. Når pengene trenger seg inn der de ikke hører hjemme, blir tilliten og fellesskapet svekket.

De fleste er enige i at det er moralsk ugreit å omsette sex som vare, og mange mener at man ikke bør kjøpe seg venner. Det siste er først og fremst et fromt ideal. I virkeligheten er det mange som suges mot rike mennesker, som fluer til fluepapir, i håp om at det skal dryppe på klokkeren.

Det kan ikke være noen annen grunn til at de rike får så stor oppmerksomhet. Ingenting tyder på at de er mer belevne, hyggeligere, penere eller mer interessante enn oss vanlige folk.

Det som gjør livet meningsfylt, er det motsatte av forbruk. Markedet er suverent på en del områder, men det er fullstendig utilstrekkelig for å drive et samfunn. For å parafrasere forfatteren Oscar Wilde: Markedet kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe.

Det er dårlige nyheter både for planeten, for rettferdigheten og for ditt og mitt velvære når stadig mer av det vi gjør blir markedifisert. Altfor mye av det vi gjør, presses inn i markedslogikken. Alt forflates ved å gjøres sammenlignbart med alt annet.

Å løsrive seg fra forbrukets tredemølle er frigjørende fordi det gir oss muligheter til å rette blikket og sansene i andre retninger. Vi kan tillate oss å leve langsommere.

På dette området har vi lite å lære av klær, men desto mer av trær. De er frodige, saftige, livgivende, de kaster skygge og binder vann, de er vertskap for slyngplanter og tillater en viltvoksende underskog og et variert dyreliv, og noen av dem bærer til og med spiselige frukter.

Det tristeste ved ørkenplaneten «Dune» er at den mangler trær; det mest oppløftende ved ørkenlandet Oman at det har wadier, oaser i søkk og daler, som så vidt klarer å holde på nok fuktighet – grunnvann, dugg, en sjelden regnskur – til at daddelpalmene trives. Oasen er vidunderlig, men bare fordi den er omgitt av ørken. Hadde alt vært oaser, ville ikke ordet ha eksistert. Det er knapphet som skaper håp og lengsel.

Først og fremst er trærne langsomme. Et eiketre trenger to hundre år på å vokse, to hundre år på å leve og to hundre år på å dø. Det viktigste vi kan lære av dem er tålmodighet. Mennesker kan bare bli kjent med seg selv på én måte, nemlig langsomt, og de kan bare være kreative når det ikke skjer noe spesielt.

Den digitale tilværelsen truer med å ødelegge denne organiske rytmen. Derfor har trærne noe å fortelle oss om tid, vekst og død. Den langsomme rytmen er en mothake og et alternativ så radikalt at menneskenes verden aldri blir helt den samme igjen etter at vi har nærmet oss en forståelse av trærnes tid.

Trærne forsvinner ikke, men deres langsomme tid blir stadig vanskeligere å forstå. Samtidsmennesker er døgnfluer som prøver å sette seg inn i skilpaddens livsløp.

Vi har altfor lenge gjort for mye for fort, ikke minst dyrking av overgjødslede, hurtigvoksende trær i plantasjer. Store deler av livet har begynt å ligne på slike plantasjer. Nå har vi muligheten til å senke tempoet og skuldrene.

Det betyr ikke at alternativet er en dans på roser. Forbruk, derimot, er enkelt og friksjonsfritt. Du trenger bare penger for å oppnå det. Problemet er at det verken har dybde eller varighet.

Det har derimot relasjonene til våre omgivelser, og de forplikter. Selv om det snakkes lite om menneskeplikter, er de like viktige som menneskerettighetene.

Å bli kjent med en skog eller en katt, å være gift eller å ha barn kan bare gjøres langsomt, og det kan gjøre vondt ettersom du har gitt noe av deg selv i relasjonen.

Hvis dine nærmeste ikke har det bra, har du ingen glede av et fullt kjøleskap og en fet lommebok. Gevinsten er like åpenbar. Det er slike ting som gjør livet verdt å leve. De bidrar ikke til økonomisk vekst, men ødelegger heller ikke planeten.

Det viktigste i livet er klimanøytralt og gratis. Det gjelder like mye i en krisetid som ellers.