Kommentar

Var det ikke Putin likevel?

BLE RASKT MISTENKT: Flere vestlige land og eksperter mente at Putins Russland sto bak eksplosjonene like utenfor dansk og svensk farvann i Østersjøen i september i fjor.

Anonyme etterretningskilder mener ukrainere sto bak sabotasjeaksjonen i Østersjøen. De er på sporet av noe. Det kan være en falsk flagg-operasjon.

Det var i slutten av september i fjor danske F-16-fly tok bilder av gass som boblet opp i Østersjøen.

Ukjente gjerningspersoner hadde sprengt gassrørledningene på havbunnen.

I vestlig presse ble Putins Russland hovedmistenkt.

Flere land etterforsker saken. Og tirsdag brakte New York Times og tyske medier lekkasjer fra deler av etterforskningen. Overraskende for mange, peker de mot ukrainske gjerningspersoner.

Onsdag bekreftet tyske myndigheter ransaking av båten de tror ble brukt til å transportere sprengstoffet.

GASSEN BOBLET OPP: Dette bildet tatt av den svenske kystvakten 27. september i fjor viser hvordan gassen boblet opp etter at tre av gassrørene på havbunnen var sprengt.

Anonyme etterretningskilder i USA og Tyskland mener ifølge avisene en pro-ukrainsk gruppe står bak.

New York Times skriver at operasjonen kan være utført uten godkjenning av en gruppe med tilknytning til ukrainske myndigheter.

Die Zeits kilder mener sabotørene brukte en yacht eid av to ukrainere registrert i Polen. Det påstås at det er funnet spor av eksplosiver i båten. Visstnok deltok seks stykker, blant annet en kvinnelig lege og to mannlige dykkere. Det sies at de har brukt falske pass.

Det nevnes samtidig at det kan dreie seg om en falsk flagg-operasjon, der andre prøver å legge skylden på ukrainere. Men det finnes det heller ikke bevis for.

MØTES I STOCKHOLM ONSDAG: EUs forsvarsministere er sammen for å diskutere våpenanskaffelser. Men sabotasjeaksjonen er det store temaet. Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius avviser ikke en falsk flagg-operasjon. Nederlands Kajsa Ollongren til venstre og Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov til høyre.

Sabotasjeaksjonen skremte hele Europa. Også i Norge kom krigen nært. Droner ble observert hyppig. Heimevernssoldater ble kalt ut på vakt rundt olje- og gassinstallasjoner rundt om i landet.

Polen pekte raskt på Russland, men de hadde ikke beviser.

I en useriøs artikkel av journalist Seymour Hersh (85) ble det nylig påstått at USA og Norge sto bak det hele.

Kan det være ukrainere?

Ukrainske myndigheter avviser at de har noe med sabotasjen å gjøre.

Men man kan muligens se for seg at ukrainere har motiv.

Ukrainske myndigheter var sterkt imot gassrørene som går fra Russland til Tyskland. De ga Russland store inntekter, økte europeisk energiavhengighet til Russland, kunne frata Ukraina store inntekter fra gasstransport. Rørene ga Putin makt til å skru av strømmen i Europa.

Overivrige nasjonalistiske ukrainere kan ha handlet på egen hånd.

USA sto på Ukrainas side. Trump advarte mot rørene og fikk rett. Det hadde også Obama gjort før ham.

De som hevder Ukraina og USA sto bak sabotasjen, liker å vise en video av Joe Biden hvor han lover at han vil stenge røret om Russland invaderer Ukraina.

Men da rørene ble ødelagt, ble det ikke lenger eksportert gass i dem.

Russland hadde stanset eksporten selv, som et ledd i energikrigen mot Europa. Gassen sto stille i rørene.

Det virker som et rart tidspunkt for ukrainere å slå til. Europa var allerede tvunget til å erstatte russisk gass.

PENGEMASKIN: Rørledningene Nord Stream 1 og 2 fraktet gass fra Russland til Tyskland. Bildet viser en ansatt som snakker i mobilen 9. april 2010 da det ble markert byggestart i Portovaja i Russland.

En annen merkverdighet er at bare tre av fire rør på havbunnen ble sprengt.

Om ukrainere ønsket å stanse russisk gasseksport for godt, burde de ødelagt alle.

Fallhøyden for Ukraina, om ukrainere virkelig står bak, er dessuten enorm. De vil miste støtte i USA og Europa om det viser seg at de hadde noe med dette å gjøre.

UT FOR Å PASSE PÅ: Heimevernet ble blant annet sendt til Kårstø i Rogaland for å bistå politiet. Bildet er fra oktober i fjor og viser Jon Talgø, innsatssjef for Heimevernets innsatstropp.

Russerne derimot, er så upopulære at de ikke har noe å tape.

Men de nekter blankt og snakker om hvor absurd det er at de skulle sprenge sine egne rør, hvor de altså har eksportert gass for store verdier til Tyskland.

Samtidig har også russiske interesser motiver.

Russiskeide Gazprom fryktet å måtte betale store erstatningssummer fordi de ikke leverte gass som avtalt til Europa. Sprengningen avverget større søksmål enn det som er fremmet.

En annen gevinst kan være å skremme og skape splid, usikkerhet og frykt i Europa.

ETTERFORSKER SAKEN: Både tyskerne, svenskene og danskene etterforsker fortsatt sabotasjeaksjonen. Her fra svenskenes pressekonferanse 28. september i fjor med utenriksminister Ann Linde, statsminister Magdalena Andersson og Kystvaktsjef Johan Norrman.

Vi vet fremdeles altfor lite, noe avisenes dekning bærer preg av.

Men det vi vet er at når etterretningskilder lekker, så gjør de det av en grunn. Det er noe de vil fortelle oss eller spesielle reaksjoner de ønsker å utløse.

Samtidig er det svært interessant at tyskerne faktisk har fått tak i båten som de mener ble brukt, og at de er på sporet av konkrete gjerningspersoner.

Om det er riktig, er det gode nyheter.

For dette var en sak som absolutt bør oppklares.

HEVDET PROFESJONELLE STO BAK: Eksperter har tidligere ment at statlig aktør sto bak operasjonen fordi den var så omfattende. Kilder sier til New York Times at gjerningspersonene kan ha fått profesjonell trening av en stat tidligere.