Kommentar

Hærverk er ikke klimakamp

VANDALISME: Synes klimaaktivistene at dette er noe å være stolt av?

Ved å kaste maling på skulpturene i Frognerparken, har aksjonister maktet å fyre opp klima-engasjementet blant folk.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De er fly forbanna.

På klimaaktivistene.

For en uke siden forsøkte likesinnede demonstranter å lime seg fast til Munchs «Skrik» i Nasjonalmuseet.

Den folkelige responsen var av en slik art at aksjonistene antagelig burde gjort seg noen refleksjoner om det virkelig er slik at hensikten helliger midlene.

Hvis målet var å vekke publikums avsky mot klimasaken, kunne tilløpet muligens kalles vellykket. Dersom målet imidlertid var å bygge videre på en økende forståelse for jordens miljøutfordringer, slo aksjonen fullstendig feil.

Slik en serie lignende angrep på uerstattelig verdenskunst har vist. Den destruktive aktivismen vekker oppmerksomhet, men ikke i sakens favør.

Tvert imot skaper aksjonsformen avstand til det som burde være et felles mål.

Bortsett fra de allerede radikaliserte, er det ingen som ønsker å være på parti med krefter som ødelegger vår felles kulturarv.

Synes klimaaktivistene at det de gjorde i Vigelandsparken fredag er noe å være stolt av?

Studier har vist at slike marginale, aggressive protester virker mot sin hensikt. Ikkevoldelige demonstrasjoner og bevegelser har større appell hos folk flest, og gir dermed økte muligheter for å lykkes.

Aksjoner rettet mot tredjeparter, eller som i disse tilfellene – uerstattelig kunst – utløser sinne mot de som står bak, selv blant grupperinger som i utgangspunktet sympatiserer i sak.

Aktivistene skaper dårlig klima, simpelthen.

Hærverksforsøkene mot Munch, Warhol, van Gogh, Claude Monet og andre kunstnere er problematiske i seg selv. Men ringvirkningene staver trøbbel for museene, og for publikum som heretter vil bli avskåret fra å oppleve unike arbeider på nært hold.

Pleksiglass, barrierer, vakthold, alarmsystemer – og avstand, blir resultatet av dette. I enkelte tilfeller må man regne med at sentrale verker kan bli erstattet av kopier.

En konsekvens, som allerede er iverksatt ved blant annet ved Museet for tysk og østerriksk førkrigskunst, Neue Gallerie, i New York, er metalldetektorer og flyplass-screening.

I tillegg ødelegger aksjonistene for seriøse miljøvernere.

På bussen fredag ettermiddag overhørte jeg to kvinner som skulle slutte å støtte en herværende organisasjon, nettopp fordi den – høyst urettferdig – ble assosiert med «sånne som ødelegger».

Klimakrisen er for alvorlig til å overlates klimaaktivistene.

Les også VG mener: Forkastelig hærverk Klimaaktivister forsøkte å angripe vår nasjonalskatt «Skrik». Det styrker ikke deres sak. Tvert om.

Verden står overfor et potensielt Armageddon hvis vi ikke klarer å få kontroll på den globale temperaturstigningen. Med unntak av en håndfull faktafornektere, er det temmelig få som ikke har fått med seg at det foregår noe med Moder jord som ikke er bærekraftig.

I vitenskapsmiljøene kan det være springende uenigheter om tolkning av enkeltmålinger, men ingen oppleste klimaforskere skylder lenger på været og «naturlige svingninger».

Flom, sykloner, ras og ekstrem tørke er uttrykk for klimaendringer som kanskje allerede har kommet for langt. Kanskje kan de ikke stoppes. Men de kan – forhåpentlig – forsinkes, stabiliseres og muligens utlignes på noe vis.

Myndigheter – lokale, sentrale, globale – forsøker å mobilisere til atferdsendringer som kan gjøre en forskjell. Å få flest mulig til å være med på dette kollektivt, er som å snu en supertanker. Det går trått. Men vi er i siget.

Selv de av oss som ikke har forutsetninger for å forstå i detalj hvilke data FNs klimapanel legger til grunn, eller på egen kropp merker de globale klimaendringene, ønsker å være med på det som må til.

Om ikke annet fordi det er det folk flest gjør. Vi kildesorterer og gjenbruker og kjører elbil for å bidra som best vi kan i den store dugnaden.

Men hvis det å stille opp på klima-dugnad slås i hartkorn med tilgrisingen i Frognerparken, kan det være at folk heller gir blaffen. Det vekker ulyst å støtte en sak som forbindes med vandalisme.

Mange tenker nok at de fikk som fortjent, aksjonistene som limte seg fast til gulvet i en paviljong ved VW-museet i Wolfsburg. Heller enn å ringe politiet, gjorde de ansatte som de pleier ved arbeidstidens slutt.

De låste dørene, slukket lyset, slo av varmen – og gikk for dagen.

Les også Klimaaktivister limte seg fast i stortingssalen: – Vi har en beskjed til dere Aktivister fra Extinction Rebellion Ung avbrøt spørretimen på Stortinget onsdag. Fire personer er pågrepet.

Det er ikke første gang i historien at museer blir arena for aktivisme, eller at demonstranter får utløp for sin vrede mot samfunnet ved å gå løs på bilder og statuer.

Noen har nøyd seg med å kle seg naken foran verdenskunsten eller hengt opp plakater ved siden av berømte malerier.

Andre har gått mer håndfast til verks:

En av de mer kjente hendelsene er da suffragetten Mary Richardson i 1914 skar i stykker Velázquez’s «Venus med speilet» (1651) i Nasjonalgalleriet i London.

Hun ønsket oppmerksomhet om den fengslede kvinnerettighetsforkjemperen Emmeline Pankhurst, og valgte det konkrete maleriet på grunn av dets høye verdi, men også fordi det var et bilde som «menn siklet rundt hele dagen».

Richardson, som senere ble britisk fascistleder, er fremholdt som et eksempel til etterfølgelse av grupper som «Extinction Rebellion» (Opprør mot utryddelse), «Just Stop Oil» (Bare Stopp Oljen), «Stop Fossil Fuel Subsidies» (Stopp Subsidieringen av Fossilt Brensel), italienske «Ultima Generazione (Siste Generasjon) og «The Guerilla Girls» (Geriljajentene).

Slik det tok kun én fyr med en skobombe å gjøre flyturen til et mareritt for absolutt alle, har utagerende miljøaktivisters manglende respekt for kunst skapt et nytt mistillitsklima.

Som følge av det får vi et skjerpet sikkerhetsregime ved alle museer, dyrere inngangsbilletter og en enda høyere terskel for å oppleve kunst og kultur.

Aksjonistene har konkretisert hva det vil si å kaste barnet ut med badevannet.