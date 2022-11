Å GRIPE INN: – Håpet vi som forsker på menneskets sosiale natur har, er at en bevissthet om «tilskuer-effekten» kan ruste enkeltindividet til ikke å falle så lett for den, skriver kronikkforfatter Vibeke K. Ottesen.

«Tilskuer-effekten» er menneskelig og livsfarlig

Hvorfor ble ikke aggressive og rasistiske utfall mot en ung kvinne på en bar i Oslo stoppet av de andre gjestene?

VIBEKE OTTESEN, førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Universitet i Bergen

Vi mennesker tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv. Vi svikter hverandre når det gjelder som mest ikke å gjøre det.

Én måte vi gjør dette på, kalles for «tilskuer-effekten» og er blitt studert av sosialpsykologer i flere tiår.

Studiet av «tilskuer-effekten» begynte med historien om den unge kvinnen Kitty Genovese. I 1964 ble Kitty angrepet utenfor sitt eget hjem, med naboer som vitner. Ifølge nyhetsdekninger og utallige sosialpsykologiske artikler og bøker, skal Kittys naboer ha hørt henne skrike om hjelp, i frykt og smerte. Men ingen hjalp. Hun døde på gaten, foran døren til bygården der hun bodde.

I senere tid, har det vist seg at færre naboer enn først rapportert hadde hørt og sett angrepet og drapet. Og det var ikke slik at absolutt ingen av dem ringte politiet.

Men likevel, la det være sagt: Ikke alle som så og hørte en ung kvinne skrike for sitt liv, sprang til for å hjelpe eller ringte politiet. De forble i passive roller, som tilskuere.

Denne uken har vi lært at flere bargjester forble passive tilskuere mens en ung kvinne ble utsatt for det som blir beskrevet som høylytt og aggressiv og rasistisk trakassering av en godt voksen mann, på en ellers rolig bar i Oslo.

Kvinnen har anmeldt forholdet til politiet, som etterforsker saken under kodene «hatefulle ytringer» og «hensynsløs atferd».

Blant strømmen av støtteerklæringene kvinnen har fått i sosiale medier, kommer også det presserende spørsmålet:

Hvorfor ble ikke mannen stoppet, og det umiddelbart, av de andre bargjestene?

Ikke engang da han, slik vi kjenner saken, henvendte seg til andre gjester, og spurte om ikke de var enige med ham i at den unge kvinnen var «for mørkhudet til å være på baren».

Svaret på hvordan det er mulig at voksne Oslo-borgere ikke reagerte umiddelbart på slik ekstrem og mulig kriminalisert oppførsel kan være nettopp «tilskuer-effekten». Vi mennesker er et ultra-sosialt flokkdyr, helt avhengige av hverandre. Likevel hjelper vi ikke alltid hverandre i slike situasjoner.

Det er faktisk nettopp fordi vi er et ultra-sosialt flokkdyr at vi ikke gjør det.

Fordi flokken er helt avgjørende for overlevelsen til oss mennesker, vil vi gjøre nesten hva som helst for å holde oss inne med den. I studier på «tilskuer-effekten», kan deltagere forklare sin passivitet med at de heller ville gjøre ingenting enn å gjøre noe feil, fordi de var engstelige for hvordan de selv kunne oppfattes av de andre dersom de gjorde noe feil.

Blant støtteerklæringene til kvinnen hevdes det unisont at man selv ville ha agert i denne situasjonen.

Men mon det.

Hvor sannsynlig det er at vi kan falle for «tilskuer-effekten» i en gitt situasjon, avhenger av ulike faktorer.

For eksempel kan antallet andre personer som er til stede påvirke enkeltindividets opplevelse å ha et ansvar for å agere. Hvor tydelige handlingsalternativer vi opplever å ha, kan også spille inn.

Og ikke minst: Den sosiale kostnaden vi antar at det kan ha for oss dersom vi velger å involvere oss.

Jeg vet ikke hvor mange bargjester var til stede i den aktuelle situasjonen, som kunne ha ført til en pulverisering av ansvarsfølelsen den enkelte hadde for å handle og støtte den unge kvinnen i den ekstreme situasjonen.

Jeg kan heller ikke bedømme hvor tydelige handlingsalternativer bargjestene opplevde å ha (selv om jeg personlig tenker at et enkelt og bestemt «nei» kunne da ha stått seg som svar på det rasistiske spørsmålet de ble stilt).

Men man trenger kanskje ikke være en sosialpsykolog for å gjenkjenne at en fysisk stor mann, i en aggressiv og beruset tilstand og med en svært høy sosial status i befolkningen som en rikskjendis over flere tiår, kan ha fått bargjestene til å vurdere den personlige kostnaden av å involvere seg som for stor. Og med sin passivitet, valgte de sin egen, trygge plass i flokken. Og med det: å støte den unge kvinnen enda lengre av flokken.

De som opplever at flokken reduseres til passive tilskuere som ikke hjelper, sier gjerne at dette var det verste for dem i situasjonen. Som menneske er du aldri så alene som når flokken vender deg ryggen. Traumet fra angrepet får en dypt eksistensiell slagside.

Det er fullstendig menneskelig å falle for «tilskuer-effekten». Det er et så påfallende trekk ved hvordan vi forholder oss til hverandre i kritiske, sosiale situasjoner, at den beskrives i nær alle introduksjonsbøker i sosialpsykologi. Jeg har selv undervist om effekten denne høsten.

Håpet vi som forsker på menneskets sosiale natur har, er at en bevissthet om denne effekten kan ruste enkeltindividet til ikke å falle så lett for den – at enkeltindividet kan gjenkjenne situasjoner når effekten oppstår, og de konfliktfylte følelser og tanker som vekkes – og så overstyre effekten.

For det å være et medmenneske er jo også noe høyst menneskelig.