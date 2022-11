Kommentar

Missil-nedslaget i Polen viser faren for spredning

Rakettnedslaget i Polen tirsdag kveld viser med all tydelighet hvordan krigen i Ukraina truer Europas sikkerhet. Og hvilken farlig situasjon Putin har satt oss alle i.

Polen blir rammet som en konsekvens av Russlands krigføring i Ukraina, uansett hvem det var som avfyrte rakettene. Sannsynligvis skyldtes dette et uhell eller en teknisk svikt.

Det som er sikkert er at minst 100 russiske raketter tirsdag ble skutt mot mål i Ukraina. Det var et av de mest omfattende luftangrepene i denne krigen. De russiske rakettene tok liv og resulterte i store ødelegger av Ukrainas sivile infrastruktur.

Men mest oppmerksomhet fikk det dødelige rakettnedslaget i en polsk landsby nær den ukrainske grensen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier hendelsen i Polen sannsynligvis var forårsaket av ukrainske luftvernraketter. De må i så fall ha kommet på avveie da de forsøkte å skyte ned russiske raketter.

Politiet etterforsker åstedet i Polen som ble truffet av missiler tirsdag. Nå tyder det meste på at det var ukrainsk antiluftskyts på avveie.

Årsaken til at all oppmerksomhet ble rettet mot Polen i noen kritiske timer tirsdag kveld og natt er åpenbar.

Polen er medlem av Nato, og alliansen har lovet å forsvare hver tomme land mot russisk aggresjon. Derfor har Nato kraftig styrket sitt militære nærvær i medlemslandene i øst.

Helt siden Vladimir Putin invaderte Ukraina har det vært en bekymring i vestlige land for at krigshandlingene kan spre seg over landegrensene.

Nato-landene har lagt visse begrensninger på hvor langt de vil gå i å støtte Ukraina militært. For eksempel ville ikke de allierte innføre en flyforbudssone, slik Ukraina ba om i en tidlig fase av krigen.

Det kunne ha resultert i direkte militær konfrontasjon mellom Russland og Nato.

President Vladimir Putin og statsminister Dmitrij Medvedev.

Ingen har tatt ansvaret for raketten som drepte to mennesker i Polen.

Russland benektet at de står bak og kalte det hele for en provokasjon. Ukraina peker på Russlands ansvar, og avviste tidlig at en ukrainsk rakett kom på avveie. Men USAs president Joe Biden sa på et tidlig tidspunkt at det var usannsynlig at raketten kom fra Russland.

Polens president Andrzej Duda beroliget sine landsmenn. Han kalte dette for en enkeltstående hendelse, og at det ikke er noen indikasjoner på at det vil skje igjen. Han kalte det et uhell. Det var ikke et bevisst angrep mot Polen.

Selv om det skulle vise seg at en ukrainsk rakett kom på avveie har Russland et ansvar.

Dette kunne bare skje fordi det pågår en brutal angrepskrig rettet mot Ukraina.

Generalsekretær Jens Stoltenberg på pressekonferanse etter det hastig innkalte NATO-ambassadørmøtet tirsdag formiddag.

Hendelsen i Polen ble tema på et hastemøte for vestlige allierte i forbindelse med G20-møtet på Bali. Nato innkalte medlemslandenes ambassadører til krisemøte i Brussel. Polen vil også bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd.

De vestlige reaksjonene bærer preg av at man vil unngå å eskalere spenningen ytterligere.

Man underslo ikke alvoret i situasjon, men var samtidig avventende. De forsikrer Polen om støtte, og ville se resultatet av den polske granskingen før man trakk konklusjoner.

Det er en fornuftig tilnærming. Det var nødvendig å få klarhet i hva som har skjedd.

LUFTVERNVÅPEN: Her er missilsystemet S-300 vist frem under en militærparade i Moskva i 2009.

Det samme kan man ikke si om utspillet fra den tidligere russiske president og statsminister Dmitrij Medvedev.

På Twitter hevder han at Vesten er i ferd med å nærme seg en ny verdenskrig.

Han mener rakettene som rammet en polsk landsby er bevis for at Vesten fører en hybridkrig mot Russland, og at dette gjør at en verdenskrig rykker nærmere. Det er verdt å huske at Russland er eksperter på nettopp hybrid krigføring.

De offisielle reaksjonene fra Kreml var bemerkelsesverdig mer avmålte enn Medvedevs krigerske utspill.

Men det er uansett Vladimir Putins beslutning om å gå til krig mot Ukraina som dramatisk har forverret sikkerhetssituasjonen i Europa. Det er Putin som leker med ilden, ikke Nato.

Det samme ser de fleste medlemmene av G20, som i en erklæring fra toppmøtet på Bali på det sterkeste fordømmer Russlands krig i Ukraina.

Så lenge denne krigen varer er det fare for flere hendelser som i Polen, eller for noe som er enda verre.

Derfor er det så viktig med en ansvarlig håndtering av slike kriser, for å unngå at krigen sprer seg.

Tirsdag kveld fikk vi en ny advarsel om hvilken farlig situasjonen Putin har satt oss alle i.