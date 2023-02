FÆRRE HENDER: – Vårt mål er at folk skal ha trygge og gode helse- og omsorgstjenester også om fem, ti og tyve år. Men setningen fra helsepersonellkommisjonen og leder Gunnar Bovim (bildet) om at vi blir færre fagfolk per pasient fremover i helsetjenesten, krever noe helt nytt av oss, skriver Ingvild Kjerkol.

Helseminister Kjerkol: − Det er tid for felles handling

Helsetjenesten skal være der når du har behov for den.

INGVILD KJERKOL, helse- og omsorgsminister (Ap)

Det blir færre fagfolk per pasient fremover i helse- og omsorgstjenesten. Det er i én setning oppsummeringen av Helsepersonellkommisjonens rapport.

En enkel setning med store konsekvenser. Vår regjering vil sikre velferdsstaten og gi trygghet, både for de som har bygget den og for generasjonene som kommer. Men da må vi ta grep nå.

For å sikre velferdsstaten for neste generasjon eldre og for barna våre, må vi dele mer på oppgavene mellom profesjonene. Vi må satse på heltid og fagarbeideren, samtidig må vi tenke nytt i helsetjenesten: Vi må prioritere helsetjenester med god effekt, automatisere det vi kan og få en mer helhetlig organisering på tvers av nivåene i tjenesten.

En ting er sikkert, denne omstillingen vil skape debatt. Men hvis vi ikke gjør kraftfulle grep nå svekkes vår felles helsetjeneste sakte, men sikkert. Det er fortsatt for mye deltid i helsetjenesten og vi har vært for avhengige av importert arbeidskraft.

Selv om mye burde vært gjort tidligere, velger jeg å se fremover. Vår felles helsetjeneste skal fortsatt gi trygghet for god og forsvarlig behandling til alle som trenger det.

Det viktigste først: Helsetjenesten skal være der når du har behov for den. Vi har aldri før behandlet så mange pasienter årlig som nå. Aktiviteten i psykisk helsevern er høyere enn noensinne. Og 2022 var et rekordår for innføring av nye medisinske metoder og medisiner i sykehusene våre.

Vårt mål er at folk skal ha trygge og gode helse- og omsorgstjenester også om fem, ti og tyve år. Det er derfor vi vil styrke vår felles helsetjeneste. Den som er der for alle, uavhengig av bostedsadresse og lommebok. Men setningen fra helsepersonellkommisjonen, at vi blir færre fagfolk per pasient fremover i helsetjenesten, krever noe helt nytt av oss.

Norge ligger allerede i toppen i Europa når det gjelder ressursbruk til helse- og omsorgstjenester. Vi har også høyest antall sysselsatte leger og sykepleiere per pasient i Europa. For første gang i moderne tid, fra midten av 2030-tallet, vil antallet personer i yrkesaktiv alder falle samtidig som vi blir flere eldre.

Derfor må vi sørge for at hver enkelt ansatt i vår felles offentlige helsetjeneste får brukt sin kompetanse på rett sted til rett tid.

Samtidig må det være enklere å jobbe på tvers i tjenesten. Både sykehus og kommuner trenger fagfolk, og må samarbeide bedre om fagfolkressursene.

Vi må sørge for at det blir enklere for alle å holde seg aktive, men også å få tilpasset botilbud når alder eller sykdom gjør at vi trenger ekstra hjelp. Vi må prioritere de fagfolkene vi har til behandling som har effekt og som gir nytte for pasientene. Hvis ikke vi som fellesskap klarer det, blir det vanskelig å videreføre en felles helsetjeneste for alle.

Men det skal vi klare. Regjeringen har både politisk vilje til å reformere og vilje til å planlegge for fremtiden. Og vi tror det er mulig med et bredt politisk flertall for å få dette til.

Det er åpenbart at vi trenger et fagarbeiderløft, en verdifull kompetanse som fremover vil samarbeide mer med leger, sykepleiere og andre profesjoner. Det gjelder alle fagarbeidergrupper som er relevante i helse- og omsorgstjenestene, men særlig helsefagarbeidere.

Det må bli enklere for folk å bo trygt hjemme lenger hvis de vil og kan, med ordninger som gir aldersvennlig boligbygging og støtte til tilpasninger i hjemmet. Hjemmetjenestene må få styrket kompetanse og kvalitet. Og de som må ha sykehjemsplass skal få det.

Innenfor psykisk helse må vi bygge ut de gode lavterskeltjenestene i kommunene, slik at psykisk helsevern i sykehusene får bedre tid til dem med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet.

Og 1. mai gjør vi endringer i fastlegeordningen for både å sikre bedre rekruttering av nye leger, samtidig som de pasientene som trenger mer tid med legen skal få det.

Vi må planlegge bedre fremover.

Derfor har jeg gitt et eget oppdrag om prioritering til sykehusene, et oppdrag til Helsedirektoratet om status og utvikling i helprivate allmennlegetjenester, og et oppdrag til sykehusene om oversikt over behov for legespesialister, spesialsykepleiere og jordmødre. Disse oversiktene vil være viktige for fremtidig planlegging.

Det blir færre fagfolk per pasient fremover. Setningen til Helsepersonellkommisjonen bør ikke ta nattesøvnen fra oss. Kommisjonen sier selv at den ble etablert på riktig tidspunkt. Det er tid for handling.

I fellesskap skal vi sikre trygghet, både for dem som har bygget velferdsstaten – og for generasjonene som kommer.