Kommentar

En rekke pinlige feil

HAR NOE Å RYDDE OPP I: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) omgitt av regjeringen under åpningen av Stortinget i høst. Året før tvang SV gjennom et utvalg som skal kaste profitørene ut av velferden. Men i det utvalget er det bare kaos.

Byråkrater som banner og skjeller i telefonen får ikke profitørene ut av velferden.

«Hva faen er dette her, da?! Det er jo en ren trussel, dette. Det er faen ikke sånn vi opererer!»

Det sa en toppbyråkrat i Kommunaldepartementet til et medlem i regjeringens utvalg som har fått i oppdrag å fjerne profitt i velferden, ifølge Aftenposten.

Telefonsamtalen ble tatt opp. Departementet har etterpå beklaget, om ikke direkte.

Nå nekter minst to medlemmer å møte i utvalget, ifølge Klassekampen. De sliter med tilliten til lederen av utvalget, den erfarne byråkraten Tor Saglie.

Det er sendt inn varsel, byråkrater er erklært inhabile og det er full splid.

ELSKER Å MISLIKE BARONER: Venstresidens Bjørnar Moxnes (t.v.) og Audun Lysbakken har laget en allianse for profittfri velferd. Lysbakken lykkes i budsjettforliket med regjeringen i 2021 å få et utvalg til å se på saken.

Det er i bunn en politisk konflikt. For dette utvalget ville ikke regjeringen ha. Det var en seier SV oppnådde i budsjettforhandlingene i 2021.

Nylig skrev næringsministeren at det ikke passer Ap å bruke ord som profitører eller baroner. Han vil ha private i velferden.

Og i utvalget sitter «velferdsprofitører» som har fått i oppdrag å legge ned seg selv.

VANSKELIG Å KASTE UT «PROFITØRENE»: I virkeligheten ønsker nok ikke engang SV å kaste ut alle de private fra sektorer som barnehage. For det vil gå ut over folk flest sitt barnehagetilbud. Halvparten av barnehagene i Norge er private.

Det er ikke overraskende at det ble gnisninger. Noen mente arbeidet ikke gikk raskt nok og at mandatet var uavklart.

Sentralt var hva som skulle vektlegges. Blant dem som jobber for avkommersialisering oppsto irritasjon over utvalgsleder Saglie som de mente vektla å fortsette med profitt.

I forsøket på å få til enighet, overtok overivrige byråkrater i departementet. Men her sviktet kommunikasjonen fullstendig.

For frustrasjonen fløt over i en famøs telefonsamtale mot et utvalgsmedlem som de ulike partene i utvalget er enig om ikke har opptrådt aktivistisk.

Etter dette sendte to representanter fra venstresiden i utvalget inn varsel hvor de kalte dette knebling og trakassering.

Og de har et poeng. Man kan ikke holde på sånn.

Samtidig syder deres mistillit mot utvalgslederen. De begrunner det med den dårlige konflikthåndteringen. Men også at han vektlegger feil del av mandatet.

Det er er altså ikke bare opptatt av personalsaken.

Men også dette er mest av alt departementets feil. For de har operert med ulike mandat.

Da utvalget ble oppnevnt i statsråd i august i fjor, var bestillingen klar:

I mandatet sto det at man skulle «utrede hvordan kommersiell drift kan utfases».

Premisset var gitt. Private skulle ut.

Men på et tidspunkt ble en setning lagt til. Nå står det i mandatet at utvalget også «skal utrede styrker og svakheter med dagens organisering».

Departementet mener tilsynelatende dette bare er en glipp. De mener den nye setningen sto der, men uheldigvis ble en gammel versjon av mandatet feilaktig lagt ut på nett i fjor.

Men den gamle versjonen ligger ute ennå. Og da utvalgets medlemmer fikk mandatet utdelt, var setningen uthevet i rødt som ny.

Og dette er det sprengkraft i. For setningen åpner for å beholde velferdsprofitører.

Krefter som er kritisk til profitt i velferden mener at enten er SV lurt av regjeringen, som har vannet ut mandatet. Eller at utvalgets leder har lurt regjeringen, og vannet det ut selv.

På motsatt hold oppfattes dette uproblematisk, og motstanden tolkes som aktivisme mot et mer høyrevridd mandat enn man ønsket.

SV-leder Audun Lysbakken krever at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) rydder opp. Og det virker åpenbart.

Men hvordan?

Utskjelling i telefonen er forsøkt. Ikke engang profittfri bannskap førte frem.

Utvalget som skal avkommersialisere velferden, kommer seg visst ikke videre uten hjelp fra en velferdsprofitør.

Departementet har kontaktet en organisasjonspsykolog. Men om denne i det hele tatt får starte å fakturere, det er fortsatt uavklart.