Kommentar

En offerposisjon du ikke kan motstå

Får du tøff motstand? Blir argumentene dine kraftig imøtegått? Innta offerrollen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«I disse tider der det ikke er lov å kritisere eller være motstander av norsk NATO-medlemskap ...»

«I disse tider der motstandere av norsk våpenstøtte til Ukraina-krigen skjelles ut for å løpe Putins ærend ...»

«I disse tider der det ikke lenger skal være lov å diskutere eller minne om USAs og NATOs og Norges kriger i Afghanistan, Irak og Libya.»

Det har han rett i, Erling Borgen – denne gang på Facebook – det er mye som ikke er lov her i landet, også i disse tider.

Å kjøre på rødt, for eksempel (fire prikker, 8000 i bot, ja, jeg snakker av egen bitter erfaring). Eller å snyte på skatten. Det er heller ikke lov å røyke rulletobakk ispedd urter fra omstridte planter, men kanskje ikke fullt så illegalt som det en gang var, hva vet jeg.

Men det er lov å kritisere det norske Nato-medlemskapet. Og det er lov å diskutere og minne om gamle krigseventyr i vestlig regi.

Det er pinadø også lov å være mot norske våpenleveranser til Ukraina.

Men det er også lov å argumentere mot disse standpunktene.

MED HJERTET PÅ UTSIDEN: Erling Borgen, her under Amandaprisutdelingen i 2022.

Først: Litt om Erling Borgen.

Jeg har alltid vært svak for Erling Borgen. Alle nordmenn over middagshøyden husker hans malmfulle NRK-røst fra Latin-Amerika, «tårenes kontinent», og senere fra Asia. Vi minnes også de viktige avsløringene om uhumskheter blant norske skipsredere.

Borgen var Norges mest brautende reporter – engasjert, svett og kritisk – og han trasket dessuten sine journalistiske barnesko i den demokratiske venstreopposisjonens bibel, kalt Orientering, og det skal vi ikke kimse av.

Jeg lagde et portrettintervju med ham en gang, og vi føk omkring i Borgens gamle Land Rover, mens han pratet som et uregulert vassdrag om det som for ham er livets aller største spørsmål: USAs utenrikspolitikk og kjærligheten til kona Agnete.

Han er ingen nyansenes mann; det går i sitatvennlige ingresser og korthugde erklæringer, og alt var selvsagt bedre før, ikke minst i mediene, og i hvert fall den gangen det å være NATO-motstander var å være på høyden av sin tid.

Nå er han altså opprustet på ny. Ifølge vår mann – og mange med ham – er debattklimaet i Norge nå så ensrettet og brutalt at det nærmest er forbudt – forbudt – å ytre seg kritisk til Nato og om norske våpenbidrag til Ukraina.

Det er selvsagt det rene tøv, og Erling Borgen, bless him, passer ikke inn som offer. Han er medieprofessor emeritus, dokumentarist, kronikør – og brøyter seg stadig vei i den norske offentligheten med stikk til alt som smaker av omforent politikk. Borgens mange talerstoler bør ikke brukes til å sutre.

Nok om Borgen, og litt om Thorbjørn Jagland, mannen med den uslåelige Norgesrekorden i antall gjeve politiske posisjoner. Han er også ute på Facebook og advarer mot «lynsjing» av meningsmotstandere i spørsmålet om våpenleveranser til ukrainerne.

«Har vi glemt Voltaire», spør Jagland, underforstått: Vi har glemt Voltaire. Han sikter til den berømte setningen om at «jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det». Nå var det ikke opplysningsfilosofen Voltaire som formulerte dette, men la nå det være.

Spørsmålet er om det er relevant å minne om denne ytringsfrihetens fyndsetning i vår hjemlige debatt om NATO og våpen til Ukraina?

Nei, for ingen vil hindre noen å si hva de mener om saken. Tvert imot – det har vært diskutert om og om igjen, i alle kanaler. Tonen er tøff, men så er det da også et særdeles alvorlig spørsmål.

Der det er en styrke at vi som samfunn er mest mulig omforent, noe nær et samlet storting gjenspeilet denne uken da Ukraina sto på dagsordenen.

«Det er ikke lenger lov å si at ...» er et budskap vi har hørt i en årrekke, først og fremst fra høyrepopulister som tidlig skjønte at offerrollen er en effektiv posisjon i vår tid.

Her i landet perfeksjonerte den høyrepopulistiske foregangsmannen Carl I. Hagen kunsten å snu enhver fortelling til sin egen fordel, og senere ble trikset nærmest institusjonalisert på den amerikanske høyresiden.

Hovedstrømmen – eliten, «mainstream media» og moderate politikere – forsøker å tvinge oss til stillhet, lød mantraet, samtidig som de jobber for å avvikle den gode, gamle og kjente verden til fordel for en multikulturell, «globalistisk» orden der det snart ikke er lov å feire jul engang.

Uten dette potente offerskjemaet, som er så lettomsettelig i sosiale medier med sine tommel opp- og hånlatter-emojis – ingen Donald Trump. Og uten Trump, ingen storming av Kongressen, et opprør blant «ofre» for herskerklassens påståtte knebling og skitne triks, hvori opptatt valgjuks.

Våpenmotstanderne, eller fredstilhengerne som man snedig nok kaller seg, trykker på noen av de samme knappene: Elitene og den kompakte majoritet forsøker å kneble og delegitimere kritiske røster og på den måten piske dem på plass i folden. Og de som fra deres egne rekker har snudd i spørsmålet, er gjerne hjernevasket av USA-vennlige medier og deres klakører, som igjen ønsker mer krig og mer død.

Dette er også et av triksene: Å beskylde «de andre» for å være manipulert av en maktelite, eller verre – opportunister som vet å gå «maktens» ærend når det passer dem. Mot dette står de «modige» radikalerne som «våger» å tenke egne tanker på tvers av det rådende paradigmet.

«Er det ikke en statsborgers plikt å meddele seg til allmennheten, når han har fanget en ny tanke», lyder det fra Ibsens arketypiske modigmann Tomas Stockmann.

For å si det slik: På sosiale medier-allmenningen er de ikke så rent få, de som følger Stockmanns pliktetiske imperativ.

Les også Har Putin en rød linje? Antagelsen er: Krysser du linjen, vil det få konsekvenser.

Dette er ikke skrevet for å latterliggjøre de som er skeptiske til mer våpen inn i en allerede tragisk, blodig og potensielt eskalerende krig.

Det er naturligvis et helt legitimt standpunkt, og debatten er viktig. Men det er også et standpunkt det er lett være dypt uenig i.

Vi ønsker alle fred og fornuftige løsninger. Men ukrainerne kjemper for landets eksistens, for nasjonens overlevelse. Uten våpen å forsvare seg med, hadde landet for lengst falt i Putins hender, og historien om Ukrainas bestrebelser for å bli et fritt og demokratisk land i Europa hadde vært over.

Nå står landet overfor en ny og trolig massiv russisk offensiv. Marerittet vedvarer, og desto viktigere er det at demokratiske land står samlet mot Putins meningsløse angrepskrig og de stadig mer absurde fortellingene han tyr til for å «legitimere» den.

Våpenmotstanderne får gjerne høre at de løper «Putins ærend», noe som åpenbart også har falt Erling Borgen tungt for brystet. Det er en tøff beskyldning. Men den må de tåle uten å innta offerrollen. For de som får motbør i den norske debatten er verken ofre eller modige.

Ofrene i denne forferdelige situasjonen er ukrainerne som faller for Putins kanoner og missiler, eller som får sine liv ødelagt av invasjonsmaktens råskap. Og de modige er de som kjemper denne eksistensielle kampen på vegne av landet sitt.

Dette vet naturligvis en gammel ringrev som Erling Borgen, og det er kanskje i overkant frekt å henge bjella på ham, etter et enkeltstående innlegg på Facebook.

Men såpass må være lov. Selv i disse tider.