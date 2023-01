KOLLEKTIVT ANSVAR: – Vi drukner både oss selv og ungene våre i skjermer. Men la oss starte med mobilen, skriver Maja Lunde.

Vi må gå sammen om å få ned skjermbruken

Alt med måte, heter det. Og nå har det blitt for mye. Barn og unges overdrevne skjermbruk er en samfunnsutfordring, men i stedet for at den enkelte lærer og foreldre skal kjempe en ensom kamp mot mobilen, bør vi samle oss.

MAJA LUNDE, forfatter og mamma

Elevene bruker mobilen gjennomsnittlig «6 timer og 29 minutter, som altså gir 45,5 time i uka», skrev læreren Fredrik Øiestad i et innlegg på Facebook, etter å ha fått med klassen sin på en utregning av skjermtid.

Min ene sønn var i høst gjennom samme øvelse i sin ungdomsskoleklasse, med lignende resultat.

Siste Ungdata-undersøkelse viser oss at barn og unges har stadig mer skjermtid, vi ser videre at angst og depresjon øker hos de unge og at de fleste ungdommer sover mindre enn de trenger.

Samtidig har diskusjonen rundt vår fallende oppmerksomhet fått mye plass de siste ukene, blant annet takket være Johann Haris bok «Stolen Focus», Sveriges endrede skolepolitikk, og universitetsansatte som melder om at studentene har urovekkende lav evne til å lese lengre tekster.

Mobilen er en underholdningsmaskin, et kjekt verktøy for kommunikasjon, et lett tilgjengelig oppslagsverk og i mange sammenhenger en praktisk dings. Den gir oss imidlertid også en god del utfordringer, og særlig ungene våre rammes.

SAMFUNNSPROBLEM: – Barn og unges overdrevne skjermbruk er en samfunnsutfordring, og samfunnsutfordringer løses kollektivt, ikke individuelt. skriver forfatter Maja Lunde.

Mange av dem har så mye skjermtid at det blir liten plass til andre aktiviteter. Mobilbruken går utover deres evne til konsentrasjon. I tillegg eksponeres de for innhold de ikke har godt av, samt er mindre sosiale, og noen av dem også tristere, enn før.

Vi drukner både oss selv og ungene våre i skjermer; læringsbrett, smart-tv-er, skole-pc-er, gaming-pc-er, og det knytter seg ulike diskusjoner og utfordringer til dem alle sammen. Men la oss starte med mobilen.

Hvis vi som samfunn mener at det er positivt at barn og unge tilbringer fulle arbeidsuker på mobilen og lar fritiden styres av store selskaper som tjener vanvittig mye penger på tidsbruken deres og i tillegg pøser på med skadelig innhold, ja da kan vi la dette fortsette som før. Men hvis vi faktisk er enige om at 45,5 timer mobiltid i uka er for mye, er det på tide at vi går sammen om å redusere skjermbruken. Det har nemlig påviselig ikke fungert å løse dette i den enkelte klasse, det enkelte hjem, eller gjennom selvregulering hos den enkelte unge.

Vi bør starte på den arenaen hvor barn og ungdom samles, på skolen. For det første: la oss bli enige, og gjerne gjennom et nasjonalt påbud, om at mobilen er avskrudd både i timene og friminuttene – stort sett trengs den ikke noen av stedene. For det andre: la oss sette i gang med et aktivt skole-hjem-samarbeid hvor samfunnet, gjennom skolen, utfordrer oss foreldre til å si nei.

VOKSENANSVAR: – Som mamma ønsker jeg meg at det stilles krav til meg og sies rett ut: «Ungene trenger ikke 45,5 timer på mobilen i uken, og det er dere foreldres jobb å holde bruken nede», skriver Maja Lunde.

Som mamma ønsker jeg meg at det stilles krav til meg og sies rett ut: «Det er dere foreldres jobb å sørge for at ungene er klare for å lære når de kommer på skolen, og for å være klare trenger de nok søvn (uten mobil på soverommet), de trenger å spise sunt, å bevege seg og å ha et variert liv som inkluderer andre mennesker. Det ungene derimot ikke trenger, er 45,5 timer på mobilen i uka, og det er dere foreldres jobb å holde bruken nede og sørge for at aldersgrenseanbefalinger overholdes, gjerne gjennom de mange ulike appene som finnes.»

De fleste foreldre har kjent hvor krevende kampen om skjermtiden kan være, for ungene vil oftest ha mer, «ingen andre er så strenge» og «mobilen er jo vekkerklokka mi». Men hvis vi vet at vi har skolen, og samfunnet – og gjerne både helseministeren og kunnskapsministeren også – i ryggen, og hvis vi dessuten vet at det er skjermregulering hos alle de andre ungene, da har vi tyngde bak argumentene våre.

Barn og unges overdrevne skjermbruk er en samfunnsutfordring, og samfunnsutfordringer løses kollektivt, ikke individuelt. Derfor bør det være slutt på at den enkelte lærer og forelder kjemper sin ensomme kamp mot mobilen, i stedet bør vi samle oss.

Ungene våre trenger at vi sammen sier nei.