GRØNT LEDERANSVAR: – Heldigvis finnes det mange eksempler på at ledere snakker om den nye virkeligheten på en måte som viser at de har forstått alvoret. De motiverer og leder an, og tar konkrete grep for å endre virksomheten, skriver kronikkforfatterne. Her er statsminister Jonas Gahr Støre og Aker-topp Øyvind Eriksen under årets oljemesse i Stavanger.

Grønn omstilling er et lederansvar

Ledere i alle bransjer må bygge kultur for grønn omstilling. Men i oljebransjen ser noen ledere ut til å være mest opptatt av å stritte imot.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TRINE SKEI GRANDE,

ANNE KARIN SÆTHER, seniorrådgivere i Footprint, en del av Sopra Steria

UTFORDRER LEDERNE: – Så lenge ledere virkelig vil, er det ingen tvil om at verden vil lykkes med den grønne omstillingen, skriver kronikkforfatterne.

I forbindelse med oljemessa i Stavanger, har flere toppledere i oljebransjen kommet med uttalelser som vitner om mangel på forståelse for den grønne omstillingen som samfunnet må – og skal – gå gjennom. Her er to eksempler:

Toppsjefen i statlige Petoro, Kristin Kragseth, uttrykte glede over at det nå er god stemning i oljebransjen, i motsetning til under Arendalsuka i fjor: «Da vi var der foran valget, var klima det eneste vi snakket om. Klima, klima, klima. Nå har vi fått mer realisme inn i debatten».

Som om omstilling til et mindre klimaskadelig samfunn ikke har så mye med realisme å gjøre.

Oljeservicetopp Ståle Kyllingstad fra IKM Gruppen sa i samme DN-artikkel at «Det er en glede at vi endelig har fått faktabaserte debatter tilbake. En periode var det bare følelser og ønske om hvordan ting skulle vært».

Som om klimakrisen, naturkrisen og grønn omstilling ikke handler om fakta.

Det burde ikke være noen tvil om alvoret i klima- og naturkrisene i 2022. En tredjedel av Pakistan står under vann, Kina opplever ekstrem hetebølge og Europa tørke. De store verdensmediene skriver om risikoen for matmangel og vannmangel i tilknytning til klima- og naturkrisene.

Les også Et skrik om nødhjelp Pakistan er rammet av monster-flom. Det trengs milliarder i nødhjelp. Lidelsene er ubeskrivelige.

Samtidig ruller EU ut stadig mer offensive forslag til energi- og miljøpolitikk. Det satses stort på energieffektivisering, fornybar energi og sirkulærøkonomi, og omstillingen kommer ikke til å bli frivillig.

De første lover og regler i forbindelse med EUs Green Deal er allerede på plass, slik som den såkalte taksonomien for bærekraftige investeringer. Det som før var frivillige ordninger for spesielt interesserte, er nå i ferd med å bli obligatorisk krav.

EU setter nye standarder, som vil gjelde langt utenfor EU. Og før jul får vi sannsynligvis en ny internasjonal naturavtale, etter modell fra Paris-avtalen. Slikt får konsekvenser for norsk næringsliv.

Europa står i en alvorlig energikrise og trenger mye gass akkurat nå – og vi må levere det vi kan – men EU er tydelig på at målet om 55 prosent kutt i klimagassutslippene fra 1990-nivå til 2030, står ved lag.

Derfor jobbes det aktivt med alle de langsiktige planene for grønn omstilling. Dette handler ikke om grønn idealisme, men grønn realisme. For EUs del ligger det vel så mye økonomi og proteksjonisme som grønt engasjement i Green Deal. Det kalles tross alt en vekststrategi.

Samtidig er det et poeng at fornybar energi kalles «frihetsenergi».

Les også Derfor støtter unge velgere Biden (79) Et lite flertall av unge amerikanere synes 79 år gamle Joe Biden gjør en god jobb som president.

Om man hever blikket, ser man at omstillingen ikke først og fremst handler om hvilken teknologi som finnes og ikke, eller hvilken politisk regulering som må utvikles.

Det aller viktigste for den grønne omstillingen er lederskap, holdninger og kultur. Vi blir stående stille om vi skal tenke og føle slik vi alltid har gjort.

Ledere i privat og offentlig sektor må vise at de forstår alvoret. Vi vet nøyaktig hvilken vei det går: Vi skal bort fra fossil energi og over til fornybar energi, mer energisparing og bedre ressursutnyttelse. Hvis man som leder trekker dette i tvil, eller snakker nedlatende om grønn omstilling, har man en kortsiktig horisont.

Mange av bedriftene som jobber aktivt med grønn omstilling, ser at det gjør dem mer attraktive hos unge arbeidstakere og at de får en bedre posisjon i markedet. Kulturen og holdningene er i ferd med å endre seg i selskapene der ledere sørger for å endre det man faktisk gjør.

Snart kommer bærekraftsregnskapet til bedrifter til å bli lest like nøye som det økonomiske regnskapet. Dette er den nye virkeligheten. Ledere må sørge for å trekke bærekraft inn i kjernevirksomheten, ikke bare litt her og litt der.

Derfor må de endre hvordan hele organisasjonen jobber og forstår oppdraget sitt. Ledere må peke ut retningen og vise at man setter pris på grønn kompetanse og grønne initiativ hos de ansatte.

For omstilling tar tid og er vanskelig, og mange vil helst slippe. Særlig hvis man ikke forstår hvorfor omstillingen er nødvendig.

Heldigvis finnes det mange eksempler – også i oljebransjen – på at ledere snakker om den nye virkeligheten på en måte som viser at de har forstått alvoret. De motiverer og leder an, og tar konkrete grep for å endre virksomheten. Denne utviklingen gir grunn til håp og framtidstro.

Ledere har enorme muligheter til å endre verden. Så lenge ledere virkelig vil, er det ingen tvil om at verden vil lykkes med den grønne omstillingen.