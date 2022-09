«25 under 25»: En stor takk til Maria!

Maria Abrahamsens kronikk «Fire regler for kvinner» i VG for noen dager siden, fikk meg til å ville slå hjul og hoppe i taket av begeistring. Endelig noen som tør å si det alle tenker, men ikke sier.

EMILIE ALEXANDRA SCHEI, (23)

Jeg ønsker å rette en stor takk til Maria. Den siste tiden har jeg gått i spinn hjemme i egen leilighet. Jeg har følt meg fanget i egen hverdag, fordi det ikke gir meg noe. Jeg lever i en hverdag hvor jeg våkner opp og føler meg fanget. En hverdag jeg ønsker å rømme fra.

Jeg tror det handler litt om at livet mitt er litt for A4, og at jeg vil utrette så mye mer enn det jeg gjør akkurat nå. Jeg har brukt timevis på å reflektere rundt egen situasjon, og hva jeg ønsker å bruke livet mitt til.

Likevel har jeg ikke klart å realisere drømmene mine, fordi normene i samfunnet er så ekstremt innarbeidet hos meg.

Etter å ha lest kronikken til Maria endret tankegangen min seg totalt. Jeg turte å sette studieåret mitt på pause, fordi det er det jeg ønsker innerst inne. Det første jeg gjorde etterpå, var å bestille meg en tur til utlandet alene, for det er også noe jeg ønsker skal ta en større plass i hverdagen min.

Likevel får jeg klump i magen når jeg sitter og skriver dette, fordi jeg ikke lenger føler at jeg passer inn i de normene som er satt i samfunnet. Om det er normer jeg føler eksisterer eller faktiske normer er en annen sak, men det har i alle fall gjort det nesten umulig for meg å følge magefølelsen og hjertet.

Marias kronikk ga meg det lille sparket jeg trengte for å lytte til magefølelsen og hjertet. Jeg gidder ikke lenger leve etter en utdatert jantelov, men skal heller begynne å leve etter: «Du skal ikke tro du er noe, du skal VITE at du er noe».

På lik høyde med menn, kan vi kvinner gjøre akkurat det vi vil. Vi kan utrette mirakler og kjempe oss opp og frem. Det er ikke lett, men vi kan – og det er det jeg skal gjøre nå. Så denne er til deg og oss, som lever livet for å passe inn i et samfunn som er formet gjennom mange år.

For oss som ikke har ro i sjelen og gjerne ønsker å leve litt annerledes enn normen.

La oss ta de valgene som gagner oss best, for til syvende og sist er det ditt liv og du som skal leve det.