Dagen da Kristus steg ned i dødsriket

Gud er død og vi har drept ham, hevdet Nietzsche, og oppsummerer noe av den uhørte troserfaringen til mange kristne denne dagen. For hva betyr det at Jesus «for ned til dødsriket?»

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Mange mennesker har nå gjennomlevd en 40-dagers lang fastetid. Den enkelte har fått mulighet til å dra en grense for sitt liv, og flere erfarer det som en nyttig øvelse å avstå fra goder og laster som kanskje har fått for stor plass i hverdagen. Vaner endres, mønstre gjøres om.

Kirkens tenkning rundt fastetiden hviler på en innsikt om at mennesket har en svimlende kapasitet til å foredle sin kropp og sin sjel. Mennesket kan øve seg i å forvalte livet og naturen på en bedre og mer hensiktsmessig måte.

Fastetiden gir derfor den enkelte mulighet til å finne den rette balansen i livet, slik at man får anledning til å ta et konkret oppgjør med lastene sine, disse tilbøyelighetene våre som har bidratt til å gjøre viljen vår svak. Oppakningen blir enklere, målet desto klarere.

Langfredag er den siste og kanskje vanskeligste fastedagen. Å delta, ved å leve seg inn i lidelsesfortellingen om Jesus, er en stor påkjenning for mange. Alle illusjoner om hvem denne mannen var, faller i grus denne dagen, og dette reflekteres i langfredagsgudstjenesten.

Nå er det fortvilelse og sorg som er linsen kirken ser virkeligheten gjennom, mer enn kampen og selvransakelsen som var så dominerende i fastetiden.

Lidelsen, forlattheten og korsdøden kaster lange skygger over menigheten i gudstjenesten, og kirken sørger ikke bare over at Kristus er død, men over alle mennesker som er døde sammen med ham.

Langfredagsgudstjenesten er bygd opp rundt paradokset med «den levende døde». Kristus er død, han er virkelig død, men menigheten synger likevel om en Gud som ikke kan dø i sitt hellige Trishagion: «Hellige Gud, hellige sterke Gud, hellige udødelige Gud, miskunne deg».

Kirken blir oppmuntret til å reflektere rundt hva det vil si at Jesus er død, dette menneske som var hos Gud, og som var og er Gud.

Påskeaften er dagen for en slik refleksjon. For hva betyr det, slik det proklameres av kirken, at Jesus «for ned til dødsriket?»

Dette er et spørsmål som vanskelig lar seg besvare, og utallige teologer har spekulert rundt hva det innebærer. En gammel bevart preken fra 300-tallet gir oss noen antydninger om hvordan denne dødsrike-hendelsen har blitt tolket gjennom historien.

Forfatteren, Epifanios av Salamis, går langt i å antyde at Kristus for ned til dødsriket for å vekke dem som hadde sovet i århundrer. Han skriver: «Han [Jesus] går for å hente Adam, vår første far, det tapte får. Han går til alle som sitter i mørke og i dødens skygge. Han går til Adam og Eva for å løse dem fra deres bånd, han som både er Gud og deres sønn.»

Jesus solidariserer seg nå med de døde, og kaller på dem som er i dødsriket. For kirken tror at det ikke finnes noen situasjon i verden, eller i underverdenen, som befinner seg i et totalt utilgjengelig mørke helt utenfor Guds domene.

Flere tekster i Bibelen og i kirkens tradisjon antyder noe av det samme: På påskeaften, den store lørdagen, utspiller det seg en dramatisk kamp. Kristus stiger ned i dødsriket, og døden kjemper for sitt liv, og taper.

Tanken er at Jesus, i døden, rekker hendene mot Adam og Eva, og med dem hele menneskeheten, og befrir dem fra dødens fangenskap.

I kunsten finner vi denne dødsrike-scenen uttrykt. I en av freskene i den godt bevarte bysantinske Chora-kirken i Istanbul, visualiseres nettopp Jesu nedstigning i dødsriket.

Anastasis-fresken fremstiller dette dramaet med stor kraft – hvor Adam og Eva strekker seg mot Kristus, og Kristus griper dem om håndleddene og drar dem opp av sarkofagen de har ligget i siden tiden i Edens hage.

Maleren fra 1300-tallet har klart kunststykket; å fremstille Kristus som harmonisk og fredfull, ansiktet hans lyser, samtidig som hans kropp er full av energi fra topp til tå.

Vi får et bestemt inntrykk: Det er en kamp som pågår i denne scenen som fremstilles i ikonet. Noe står på spill, og dødsriket klarer ikke å holde Kristus fast. Jesus så å si «plyndrer» dødsriket, og oppfyller på denne måten profetien fra Det gamle testamente: «du skal ikke forlate min sjel i dødsriket» (Sal 16).

Den kirkelige tanken er at dødsrikets porter blir sprengt, ved at Jesus dødet døden ved sin korsfestelse og oppstandelse. Det er hva Anastasis-ikonet fremstiller for oss. Jesus, i dødsriket, hjelper de rettferdige før hans tid, ut av mørkets skyggerike – til en ny type frihet og evig fellesskap med Gud.

Slike utrolige perspektiver på Jesu nedstigning i dødsriket blir ikke bare fremstilt i kunsten, men også sunget frem i liturgien denne påskeaften: «I dag stønner dødsriket og roper høyt: min kraft og min makt er knust ... Jeg [dødsriket] hadde i min makt alle tidsaldres døde, men se: Han [Kristus] vekker dem alle opp!».

Slike hymner peker samtidig frem mot oppstandelsesdagen, også kalt den åttende dagen, hvor kairos bryter inn i chronos, hvor evigheten bryter inn i tiden og fornyer den.

Påskeaften er derfor en dag med mange motsetninger. Kirken forestiller seg at den er rolig på overflaten, men samtidig pågår det en voldsom strid i dødsriket. Kirken sørger over Jesu død, samtidig som den vet at Kristus skal stige opp av graven.

Påskeaften ligger nettopp der, midt mellom fortvilelsen og gleden. Den er en sørgedag som er omgitt av lys – et lys som ennå ikke er tent, men som tennes i natt, på den viktigste og lengste gudstjenesten i året: Påskenattsmessen.

God påske!