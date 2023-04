Kommentar

Positive tall på tross av Støre

NY MÅLING: – Oppkvikkende lokaltall, men stillstand nasjonalt for Ap og Jonas Gahr Støre. Regjeringspartner Trygve Slagsvold Vedum og Sp går mot et historisk dårlig kommunevalg, ifølge VGs kommunemåling.

Drøye fem måneder før kommunestyre- og fylkestingsvalget er statsminister Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets dårligste kort. Senterpartiet har nesten bare dårlige kort.

Dette er paradokset: Aps relativt sett positive kommunemåling i VG gir statsministeren og partiledelsen noe mer arbeidsro inn mot partiets spennende landsmøte i mai.

Men Aps fortsatt svake tall på nasjonalt plan viser at statsministeren og regjeringen fortsatt er svært upopulær.

Sagt på en annen måte: Støre «reddes» av populære lokalpolitikere, som, får vi anta, ikke akkurat vil kjempe om å få besøk fra statsministeren når den lokale valgkampen drar seg til på sensommeren.

I et Ap sulteforet på positiv feedback fra velgerne, er selvsagt en oppslutning på 23 prosent i VGs lokalmåling en søt og velsmakende karamell å sutte på.

For Ap er ganske populære utover i Kommune-Norge.

Ikke like populære som Erna Solberg og Høyre – som fortsatt surfer friskt på det som er en historisk høyrebølge, både nasjonalt og lokalt – men bare hårfint mindre populære enn de var ved kommunevalget i 2019.

Ikke at det er noe å slå hjul over, siden valget i 2019 var det dårligste for Ap siden 1925.

Men for dagens hardt prøvde Ap er 23 prosent likevel et tall med en viss gyllen glød.

Nasjonalt står Ap og stamper på en oppslutning på 18,6 prosent, en ørliten fremgang siden forrige måling (men godt innenfor feilmarginen).

Men selv dette bedrøvelige resultatet er, alt tatt i betraktning, neppe noe som styrker palassrevolusjonsiveren blant partiets landsmøtedelegater.

Ja, regjeringen og statsministeren er upopulære, men 18,6 er likevel et tall som holder de sosialdemokratiske nervene noenlunde i sjakk.

Kanskje nok til at dagens ledelse overlever den siste tidens mytteritendenser utover i partirekkene?

Eller er forskjellene mellom de nasjonale og de kommunale tallene enda et argument for at valgkomiteen må gå mer ubønnhørlig til verks?

Uansett, med 23 prosent uti Kommune-Norge, er det nesten så man aner en liten, bitte liten, optimisme på Youngstorget.

Ikke en type optimisme à la de røddraperte fotballagene Brann og Liverpool, der hver seier tolkes som et tegn på at gullet straks er på vei hjem.

Langt derifra. Men helt beksvart er det ikke. Ap har sett avgrunnen i hvitøyet, men partiet står ikke like langt ute mot stupet nå som de gjorde før jul, da de ble målt ned på 14-tallet.

For finansminister Vedum og hans flokk, er tristessen dypere. Iallfall blant dem som trodde at forrige kommunevalg og det påfølgende stortingsvalget innvarslet en ny gullalder for partiet for reverseringskåthet og -glede.

Nå er Sp rykket tilbake til start – som et parti for sær- og sære interesser.

En oppslutning på 6,7 prosent på kommunevalgmålingen er egentlig ganske katastrofalt for Sp. Partiet er mer enn halvert siden forrige lokalvalg, og gjør det nå like dårlig som valgresultatet i 2011, partiets dårligste kommunevalg på 60 år.

Den inntil ganske nylig så genierklærte partilederen Trygve Slagsvold Vedum er med andre ord på samme nivå som den ikke fullt så genierklærte eks-partilederen Liv Signe Navarsete.

Slik smaker kaldkarsk og overkokt gammelpotet, og kan få vidtrekkende følger for ordførerpartiet Sp.

Heller ikke kulturkrigerske triks av typen ingen-middag-uten-kjøtt (en variant av det inntrønderske det-er-ikke-middag-uten-poteter) virker å fenge potensielle Sp-velgere, enten de har gått til andre partier eller pleier usikkerheten sin på det såkalte gjerdet.

Vedum har åpenbart mistet sitt politiske piffikrydder.

Etter det vi forstår, er det ikke planlagt nært forestående grep for å skape mer gnist inn i regjeringen. Stemningen er etter forholdene god, sies det, også mellom Ap- og Sp-statsrådene.

Det blir neppe store rokeringer i rekkene før valget, sier en sentralt plassert kilde i regjeringen, med et lite forbehold for hva som skjer med ledelsen i Arbeiderpartiet.

Ap-valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, står midt i en storstreik, noe som kan påvirke fremdriften i arbeidet med å få ledelses- og sentralstyrekabalen til å gå opp.

Det som fremstår mer og mer tydelig, er at næringsminister Jan Christian Vestres stjerne er kraftig stigende i partiet. Vestre nevnes av svært sentrale folk som en potensiell Ap-leder på sikt.

Det kan bety at det nå jobbes iherdig for å få ham inn i ledelsen sammen med den for lengst kronede nestlederen Tonje Brenna – hvis han selv vil.

Men om Vestre skal inn, enten som nestleder eller partisekretær, må nestleder Bjørnar Skjæran ut, og da mister Nord-Norge sin representant i ledelsen.

Ifølge kilder tett på prosessen, er derfor sjansen fremdeles størst for at den nåværende ledelsen, hvori opptatt Brenna, forblir i sine posisjoner i nye to år.

Men arbeidet er ikke ferdigstilt og i politikken kan som kjent alt skje.

Også i et Ap som puster litt roligere nå enn på en god stund.