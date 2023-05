VIRALT: Annika Sjøli gikk viralt på TikTok i fjor da hun fortalte om utestengingen hun opplevde da vennene begynte å danne russegrupper. Ett år senere har livet hennes forandret seg.

Jeg var overbevist om at jeg kom til å være ensom for alltid

Jeg mener at russetiden egentlig kan være en fin ting, men den har også blitt en stor arena for utestenging.

ANNIKA SJØLI (18), elev på videregående

Russetiden var i utgangspunktet en feiring av at man er ferdig med videregående skole. Det er ikke bare det lenger.

Folk starter mange år i forveien, for å samle penger til russetiden. Det vil også si at grupper danner seg tidlig.

Det er jo sikkert kjempegøy for de som er i en gruppe, å jobbe sammen mot et felles mål og en stor feiring. Men hva med de på utsiden?

Jo, for mange, de som er alene, kan disse årene være helt grusomme.

Jeg mener at russetiden egentlig kan være en fin ting på mange måter, men den har også blitt en stor arena for utestenging.

Tiktoker Barebabs lagde et dikt om russetiden som han postet på tiktok. Han sa noe jeg synes var veldig fint, og kan si meg veldig enig i.

«Jeg hater ikke på russ, men prøver og finne kuren. Jeg elsker konseptet, jeg hater kulturen»

Etter jeg begynte på videregående, la jeg merke til hvordan fremtidige russegrupper begynte å danne seg.

Flere av mine tidligere venner var allerede i grupper, men ikke jeg.

Folk ble knyttet til gruppene sine, og det var vanskeligere å få kontakt med tidligere venner av meg, som nå var i grupper.

Jeg prøvde å inkludere meg selv, det var noe av det mest ubehagelige jeg har gjort. Jeg var ikke ønsket.

Jeg la spontant ut en TikTok hvor jeg snakket om alt dette. Jeg la den ut på en bruker med bare et par bekjente som fulgte meg.

I løpet av noen dager, hadde jeg fått over 100 000 likes og tusenvis av fine kommentarer. Det hadde jeg aldri forventet.

Det var rørende å se hvor mange som støttet meg, men det gjorde vondt å høre om så mange som følte på det samme.

En stund etter jeg postet videoen, kontaktet en jente som het Sara meg. Hun spurte om jeg ville møte henne og noen venninner en dag.

Det var litt skummelt, men jeg møtte dem og det gikk veldig fint. Hun fortsatte å inkludere meg og invitere meg med på ting, og jeg ble kjent med flere av hennes venner.

Nå, et år senere, er vi en venninnegjeng på 13!

Flere av disse jentene kjente hverandre fra før, men de har tatt meg så godt imot og jeg er utrolig glad i dem, og det jeg så takknemlig for.

For et år siden kunne jeg aldri sett for meg at ting skulle bli slik som de er nå.

Jeg var overbevist om at jeg kom til å være ensom for alltid. Men tenk, nå er det gått et år siden jeg postet videoen om dette på TikTok, og ting har forandret seg veldig siden.

Jeg er ikke lenger ensom, og jeg er veldig lykkelig.

Jeg har mange gode venner rundt meg og jeg har en fantastisk kjæreste.

Så til andre der ute som føler på ensomhet, om det er på grunn av russetiden eller andre ting:

Det er ikke deg det er noe galt med. Du er bra nok, og det må du aldri glemme.

Sara (til venstre) tok kontakt med Annika (til høyre) etter hun så videoen hennes på TikTok. I dag er de bestevenner.

Til fremtidig russ, se de rundt deg, tenk på dine gamle venner, er det noen du kjenner som du vet er alene?

Så mitt beste råd til deg, enten du er ensom, eller om du ikke er ensom, men ønsker å inkludere andre. Det betyr så mye mer enn du tror.

Legg fra deg fordommer og tør å ta en sjanse på nye mennesker. Det var det Sara gjorde med meg.