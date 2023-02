− Eksamen er en viktig vurderingsform. Det er for mange den eneste vurderingen man har i løpet av et skoleår, som vurderes helt anonymt, skriver Julianne Ofstad.

− Ikke fjern eksamen!

AUF-leder Astrid Hoem krever at dagens eksamen skal fjernes, og at vi skal slutte med nasjonale prøver. Det er totalt skivebom.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JULIANNE OFSTAD, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom

Å slutte med nasjonale prøver er et eksempel på at Arbeiderpartiet og AUF ikke er interesserte i å vite hvordan det egentlig står til. For oss i Fremskrittspartiet er dette en håpløs politikk. Vi kan ikke løse problemer vi ikke vet om.

Nasjonale prøver gir ikke karakter til elevene. Du kan få vite poengscoren din, men prøven har ingen innvirkning på standpunktkarakteren din.

Det nasjonale prøver derimot gjør er å måle norske elevers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag.

Resultatene av disse prøvene er nyttig informasjon når man skal se hvor skoen trykker og om det er fag der elevene trenger ekstra oppfølging.

Hoem mener det er et problem at resultatene fra nasjonale prøver offentliggjøres fordi det kan brukes til å måle skolene opp mot hverandre. Hvis resultatene ikke offentliggjøres er jo hele poenget med å gjennomføre dem borte. Det er et håpløst, men ikke overraskende utspill.

Les også Elev-leder og AUF: Fjern eksamen og kutt i prøveregime Kutt ut dagens eksamen og skjær ned på prøver, tester og kartlegging, krever AUF-leder Astrid Hoem (28).

Jeg mener det er helt åpenbart at det er nyttig å kunne se resultater fra ulike skoler. Dette handler ikke om å måle elevene som enkeltindivider, men å se resultater på gruppenivå.

Dersom en skole får et veldig lavt snitt, så er det jo åpenbart at elevene ikke får den oppfølgingen de trenger. Da bør alarmklokkene ringe, slik at man kan sette inn tiltak for å styrke undervisningen.

Som politiker bør man heller være interessert i å ta lærdom av de skolene som gjør det bra, fremfor å skyve problemer under teppet og late som ingenting.

AUF-leder Astrid Hoem mener det er viktig at elever lærer noe mer og mer langsiktig enn stoffet frem til neste prøve. Derfor er hun også kritisk til bruken av nasjonale prøver.

Skolen skal være en arena som gir elevene læring og mestring, og som forbereder dem på et yrkesliv etter fullført utdanning. Derfor er jeg fullstendig uenig med AUF når de også foreslår å avskaffe eksamen.

FpU er riktignok enige med Hoem i at det må mer praktisk undervisning inn i skolen. Spesielt for yrkesfagelever er det viktig at man får bruke mer av tiden sin på relevante fag. Men, dette bør ikke gå på bekostning av eksamen.

Vi sier heller ja takk – begge deler.

Eksamen er en viktig vurderingsform. Det er for mange den eneste vurderingen man har i løpet av et skoleår, som vurderes helt anonymt.

Dessverre er det mange som mener seg urettferdig vurdert av sin egen lærer, og derfor er det viktig å ha anonyme vurderingsformer.

Julianne Ofstad i FPU mener at eksamen er en verdifull erfaring før elevene begynner med høyere utdanning.

For elever som går studieforberedende linjer, er også eksamen en viktig erfaring. Når man skal videre på høyere utdanning er det ikke standpunktkarakterer lenger. Da er eksamen den eneste vurderingsformen som blir stående på vitnemålet. Derfor vil det være en bjørnetjeneste for elevene å fjerne eksamen i videregående skole.

Eksamen er ikke perfekt, men det er den mest rettferdige vurderingsformen vi har.

Vi vil endre dagens trekkform slik at den blir mer rettferdig, og vi er åpne for å se på om eksamen kan gjennomføres på andre måter enn i dag.

Men - eksamen skal bestå.