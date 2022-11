Leder

Lyspunkt i en mørk tid

Det amerikanske utenriksdepartementet stadfester at USA og Russland skal møtes for å diskutere gjenopptakelse av samtalene om atomvåpen.

Bekreftelsen fra Washington, D.C. natt til onsdag er et sjeldent lyspunkt i en mørk tid, og selv om forbeholdene står i kø, er det likevel positivt at det fra begge hold uttrykkes vilje til å komme sammen igjen ved forhandlingsbordet.

Inspeksjoner av respektive lands militæranlegg ble satt på pause i mars 2020 da coronapandemien brøt ut.

Partene møttes en siste gang i oktober 2021, men samtalene ble igjen lagt på is da Putin invaderte Ukraina 24. februar i år.

Ifølge en uttalelse fra UD-talsmann Ned Price i den amerikanske hovedstaden vil samtalene utelukkende handle om nedrustningsbetingelsene som er satt av den såkalte Ny START-traktaten (Strategic Arms Reduction Treaty), og kommer ikke til å omfatte noen diskusjon knyttet til Ukraina-krisen.

Den pågående krigen er like fullt et bakteppe for møtet, som angivelig vil finne sted om kun kort tid.

Forhandlingene skal flyttes til et foreløpig ikke angitt sted i Midt-Østen, fordi Kreml ikke lenger anser Sveits som nøytralt siden landet har sluttet opp om sanksjonene mot Russland.

Ny START: Presidentene Putin og Biden ble enige om å forlenge Ny START-avtalen da de møttes i Sveits i juni 2021. Åtte måneder senere gikk Russland til væpnet angrep på Ukraina.

Det er i så måte grunn til å tro at samtalene, på ett eller annet nivå, likevel vil knyttes til Ukraina, og at partene benytter anledningen til å lufte mulige scenarioer.

The Wall Street Journal meldte mandag at president Joe Bidens sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, allerede i noen uker har hatt konfidensielle samtaler om atomvåpen med sin russiske motpart, Juri Usjakov.

Samtidig har Biden-administrasjonen, ifølge Washington Post, forsøkt å få i gang en dialog mellom ukrainske og russiske myndigheter.

Jake Sullivan har også møtt Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, som avviser å forhandle med russerne så lenge Vladimir Putin sitter ved makten.

Zelenskyj har gode grunner til ikke å snakke med Putin, og heller ikke inngå noen form for våpenhvile som kan gi den pressede russiske armeen pusterom til å omgruppere seg. Den ukrainske presidenten vet bedre enn noen at diktatoren i Kreml ikke er til å stole på.

Samtidig kan han ikke avvise i det uendelige å sette seg ved forhandlingsbordet. Mandag kveld åpnet Zelenskyj derfor døren på gløtt, så vidt, og ba omverdenen «tvinge Russland til reelle fredssamtaler».

Betingelsene står imidlertid fast: Full russisk tilbaketrekning fra okkuperte områder, kompensasjon for krigsødeleggelser og straffeforfølgelse av krigsforbrytere.

Kreml vil neppe gå med på alt det.

Men det var neppe helt tilfeldig heller, at det var russiske statskontrollerte medier som først meldte at det er samtaler på gang om Ny START-avtalen.

I den fastlåste situasjonen i Ukraina er det grunn til å tro at partene leter etter alle tenkelige kanaler for å finne utveier som kan bidra til en slutt på krigen og lidelsene, og sikre Ukrainas frihet og uavhengighet.