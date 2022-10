Kommentar

Klimakrise og konspirasjoner

President Jair Bolsonaro på valgkampmøte i Juiz de Fora, sammen med ektefelle Michelle.

Brasilianernes valg av president på søndag vil få globale konsekvenser. Valget kan avgjøre fremtiden for verdens lunger, som regnskogen i Amazonas ofte kalles.

En usedvanlig skitten valgkamp er over. Høyrepopulisten Jair Bolsonaro ber om fornyet tillit. Fra venstresiden forsøker tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva å gjøre comeback.

Alternativene kunne ikke være tydeligere.

Brasils veivalg har betydning for globale klimamål, internasjonal økonomi og demokratiets fremtid på et kontinent hvor diktaturer tidligere dominerte.

Bolsonaro har snakket nostalgisk om perioden fra 1964 til 1985, da Brasil var et militært diktatur. Nå skremmer han velgerne med at venstreradikale Lula vil gjøre Brasil til et nytt Venezuela, med andre ord en korrupt og mislykket stat. Lulas venstreallianse hevder at Bolsonaro vil gjøre uopprettelige skade på landets demokratiske institusjoner hvis han blir gjenvalgt.

Tidligere president Lula da Silva taler til fabrikkarbeidere i São Paulo 16. august 2022. Han kan gjøre comeback i helgen.

Hvor stor avstanden er mellom kandidatene viser seg blant annet i klima- og miljøpolitikken.

Bolsonaro har de siste fire årene svekket miljølovgivningen. Han har åpnet for mer gruvedrift og landbruk i Amazonas. Vi har rett til å utnytte ressursene, som han sier.

Lula vil stanse ødeleggelsen av regnskog. Han vil gjenoppbygge landets miljøvernmyndighetene og føre en aktiv klimapolitikk. Han vil gi en urbefolkningen bedre beskyttelse.

Amazonas er verdens største regnskog. En tredjedel av verdens gjenværende regnskog er i Brasil. Regnskog binder og lagrer drivhusgass. Skogen er dessuten hjem for en et rikt artsmangfold som i dag er truet. Å stanse avskoging er avgjørende for å nå klimamålene som ble satt i Parisavtalen.

Men de siste årene har avskogingen i Amazonas økt kraftig.

I årets første ni måneder ble det registrert over 75 000 branner i Amazonas, ifølge den brasilianske romfartsorganisasjonen INPE. Det er flere enn i hele fjoråret. Ofte skal brannene være påsatt. Uerstattelig regnskog blir omgjort til jordbruksformål, blant annet kvegdrift.

I 2008 gikk Norge inn i et partnerskap med Brasil for å stanse avskoging. Avtalen var et Norge bare betalte når Brasil gjennomførte tiltak for å beskytte regnskogen. Midlene ble frosset etter at Bolsonaro, som hadde helt andre planer for Amazonas, ble president.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa nylig til E24 at Norge vil gjenopprette regnskogsatsingen i Brasil hvis Lula de Silva blir landets neste president. Han sa at Norge hadde gode erfaringer med Lula fra sist. Da ble avskogingen kraftig redusert.

Regnskogen brenner i Labrea, Amazonas. I årets første ni måneder har det vært registrert like mange branner som i hele fjor. Mange skal være påsatt.

Bolsonaro henter støtte fra militære ledere, jordeiere og næringslivsledere. Han omfavnes av en raskt voksende evangelikal bevegelse. De utgjør snart en tredjedel av befolkningen i det tradisjonelt katolske landet.

Forretningslivet liker Bolsonaros skattekutt og markedsliberalisme. De evangelikale ser ham som en forsvarer av det de kaller tradisjonelle verdier.

Lula representerer det brasilianske arbeiderpartiet, men får støtte fra noen partier i sentrum og på venstresiden. Det vil si alle som for enhver pris ikke vil ha fire nye år med Bolsonaro. Lulas sosialdemokratiske utjevningspolitikk tidlig på 2000 tallet brakte mange ut av fattigdommen.

Men fortsatt må 30 prosent av befolkningen forsøke å overleve på mindre enn tusen kroner i måneden.

Bolsonaro-tilhengere i Juiz de Fora holder frem en valgkampflagg for Donald Trump.

Tidligere president Lula hadde lenge en solid ledelse, men de siste ukene har Bolsonoro hatt et oppsiktsvekkende fremgang. I noen målinger er avstanden mellom de to innenfor feilmarginen. Og meningsmålingene har tidligere undervurdert oppslutningen om Bolsonaro. Lula vant første valgomgang. Han er fortsatt favoritt, men kan ikke ta seieren for gitt.

Bolsonaro har drevet en effektiv valgkamp. Han minner ustanselig velgerne om at Lula ble tiltalt for korrupsjon og hvitvasking, og dømt til langvarig fengselsstraff. Dommen ble imidlertid senere opphevet av Høyesterett. Samtidig forsøker Bolsonaro i 11. time å vinne velgere ved å øke støtten til lavinntektsgrupper og love at millioner skal få ettergitt gjeld.

Brasils politiske kurs er viktig for langt flere enn landets 213 millioner innbyggere. Brasil er det største landet i Sør-Amerika og et av verdens mest folkerike demokratier. På den vestlige halvkule har bare USA en større befolkning. Målt i bruttonasjonalprodukt er Brasil verdens 12. største økonomi, om lag på størrelse med Russland.

Hjertelig møte mellom Donald Trump og Jair Bolsonaro 7. mars 2020.

Etter fire år med Bolsonaro er polariseringen i det brasilianske samfunn blitt kraftig forsterket. Det politiske ordskiftet er hardt og uforsonlig. På mange måter minner det om situasjonen i USA etter fire år med Donald Trump i Det hvite hus.

Trump er Bolsonaros forbilde. Som Trump har Bolsonaro systematisk sådd tvil om valgordningene. Resultatet er at en stor del av befolkningen ikke lenger har tillit til at valget er fritt og rettferdig. Hvis ikke deres kandidat vinner, så klart. Det er usikkert om Bolsonaro vil erkjenne et valgnederlag.

Dette er blitt en valgkamp preget av nyreligiøse bevegelser, konspirasjonsteorier i sosiale medier, hat og trusler. Folket er splittet i to om lag like store leire.

6. januar 2021 ble demokratiet brutalt angrepet i Washington, D.C. Det kan skje igjen. Brasil står foran kritiske dager.