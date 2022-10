UTLUFTING: – Om den gamle Arbeiderparti-høvdingen Haakon Lie ble det sagt at han bare trengte åpne vinduet på Youngstorget for å vite hva folk mente. Om Einar Gerhardsen ble det sagt at han ikke engang trengte å åpne vinduet. Etter et år i regjering tror jeg Jonas Gahr Støre trenger å åpne sine, skriver Høyre-nestleder Henrik Asheim.

Åpne vinduet og vis lederskap, Støre!

Krigen truer og folk er bekymret for økonomien. I urolige tider trenger vi politisk lederskap og brede forlik mer enn noen gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HENRIK ASHEIM, 1. nestleder i Høyre

Da coronaen herjet var Høyre det største regjeringspartiet og hadde som regel flertall for sakene i Stortinget sammen med Frp, Venstre og KrF. Likevel valgte vi ved flere anledninger å søke brede forlik og enighet med opposisjonen.

Ikke fordi det alltid er enkelt å forklare velgerne at hovedmotstanderne plutselig står på samme side. Men fordi situasjonen og alvoret krevde det av oss.

I fellesskap kom vi oss godt ut av coronakrisen, med færre dødsfall og alvorlig syke enn de fleste andre land, med lav ledighet og med høy fart på økonomien.

Nå er det krig i Europa. Gassrørledninger eksploderer i Østersjøen. Det står 11 russiske strategiske bombefly parkert 20 mil fra Norges grenser. Elever oppfordres til å ha med jod-tabletter på høstferie i tilfelle ulykker med atomkraft eller angrep med atomvåpen.

Som en konsekvens av Putins krig har strømprisen gått i taket. Parallelt har den norske kronen gått i kjelleren, boliglånsrentene folk betaler hver måned øker raskt, leieprisene enda raskere, maten er dyr, drivstoff er dyrt. Alt er dyrt og dyrere skal det bli.

250.000 nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeid, samtidig som det er 70.000 ledige stillinger. Bedrifter i bygd og i by skriker etter folk, men har fått det vanskeligere med å få tak i kompetansen de trenger.

Hvis ikke dette er tiden for samarbeid over blokkgrensen og brede forlik, så skjønner jeg ingenting.

Likevel har Støre-regjeringen konsekvent møtt slike initiativ fra Høyre med en kald skulder. I fjor fikk vi nei til et forlik om en lønnsstøtteordning da smitteverntiltakene strammet seg til igjen. Det samme da vi helhjertet ville støtte de økonomiske tiltakene som følge av krigen i Ukraina. Og igjen da vi tok initiativ til et forlik om strømstøtte til bedriftene.

Regjeringen velger konsekvent å ikke se lenger enn sin egen nesetipp. Og på den nesetippen sitter Sosialistisk Venstreparti.

Les også Økt misnøye med Støre i ny VG-måling: – Påfallende dårlig En av tre mener statsminister Jonas Gahr Støre gjør en dårlig jobb. Det er en kraftig økning siden før sommeren.

Jeg stemte åpenbart ikke på verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ved valget. Jeg er likevel oppriktig overrasket over at de to partiene, med sine lange styringstradisjoner, ikke utviser et tydeligere og mer samlende lederskap i den alvorlige situasjonen vi står i.

Alle som leser aviser eller ser debatter har siden krigen brøt ut blitt atskillig bedre kjent med statssekretær Petersson i Utenriksdepartementet og Aps utenrikspolitiker på Stortinget, Aukrust, enn de har blitt med utenriksministeren og forsvarsministeren. Altså de som skal ha ansvaret.

Tirsdag denne uken var det statssekretærer fra Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet som var sendt i Debatten på NRK for å forsvare noen av de mest upopulære forslagene i regjeringens budsjett: Kutt til et senter for døende barn og deres familier, og endring i tilskuddene til hjelpetelefoner for psykisk syke og suicidale.

Når regjeringen forteller oss at de må prioritere tøft så hadde det vært mer tillitvekkende om ansvarlige statsråder også forsvarte de prioriteringene de har gjort.

Det er heller ikke tillitvekkende at regjeringen som i et halvt år hardnakket har forsvart at russiske fiskefartøy får anløpe norske havner, brått innså for en uke siden at det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Eller at regjeringen på tirsdag bekreftet at det i flere måneder har vært full stopp i hentingen av sårede ukrainske soldater til sykehusbehandling i Norge. To uker etter at Arbeiderpartiets nummer to i Helsedepartementet spurte folk på Twitter hvorfor de drev og påsto det.

Det fremstår altfor ofte som om ingen har kontroll, eller vet hvem som skal ha kontroll.

Som politikere skal vi forstå tiden vi lever i og vi skal ta ansvar når ting er vanskelig.

I FARTA: Høyre gjør det svært godt på målingene for tiden.

Vi skal være ute blant folk og bedrifter for å lytte og lære, og komme tilbake til Stortinget eller regjeringskontorene litt klokere og bedre i stand til å fatte beslutninger, enn vi var da vi dro. Og vi skal kommunisere tydelig og ærlig om de valgene vi tar – og de vi ikke tar.

Det var nok mange som utover i pandemien ble litt lei av Bent Høie, Camilla Stoltenberg og Espen Nakstad i monitor på daglige pressekonferanser under coronaen. Men informasjonsbehovet i krisetider er umettelig, og usikkerheten nok til å bli syk av for noen.

Dette tror jeg regjeringen har undervurdert. Det hadde kledd nasjonens ledere å stille langt mer opp for å forklare hvor vi står, hva som er usikkert, hva de gjør, hva de ikke gjør og hvorfor. Være åpne og ærlige.

Før statsbudsjettet ble lagt frem snakket regjeringspartiene i ukevis om hvor stramt det skulle bli. Nå måtte vi bruke mindre penger for å dempe presset i økonomien, og det ville bli krevende å innfri valgløftene. Budsjettet viser at de ikke snakket sant der heller.

Regjeringen har funnet penger både til opprettelsen av syv nye fylker, gjenåpning av gamle lensmannskontorer og bråbrems i effektiviseringen av offentlig sektor. De bare velter regningen over på næringslivet og folk med inntekt over 750.000. Summen av de nye skattene gjør det dyrere for bedrifter å ha folk i jobb, når de fra før av sliter med å få tak i folk med riktig kompetanse.

Totalt 53 milliarder har regjeringen økt skattene med siden valget i fjor. Det er fem milliarder mer enn partiet Rødt ville øke skattenivået med i løpet av fire år.

Regjeringen reduserer riktignok oljepengebruken, men bruker fremdeles så mye at storbankene mener det kan øke presset på renten. Det er et mer ekspansivt budsjett enn det vår regjering la frem i fjor høst.

Samtidig er det realnedgang i bevilgningene til forskning. De kutter i samferdsel. De bruker oljepenger på ting som ikke bidrar til verken vekst eller verdiskaping. Vi har en Arbeiderparti-ledet regjering i fullt brudd med handlingsregelens intensjon som sier at oljepengebruken skal være vekstfremmende.

De store skatteøkningene gir regjeringen mer penger å bruke på kort sikt, men på lang sikt vil de gjøre det vanskeligere å løse de store utfordringene Norge står overfor.

KAMPFELLER OG RIVALER: Tidligere statsminister Einar Gerhardsen og Aps legendariske partisekretær Haakon Lie.

For folk trenger å betale regningene sine. Bedriftene trenger penger for å erstatte gamle maskiner med ny teknologi. De trenger penger for å skape arbeidsplasser, som igjen kan skape skatteinntekter til å betale for det velferdssamfunnet vi alle er så glade i. Og de trenger penger for å håndtere krevende tider med økt konkurranse og mangel på arbeidskraft.

Om den gamle Arbeiderparti-høvdingen Haakon Lie ble det sagt at han bare trengte åpne vinduet på Youngstorget for å vite hva folk mente. Om Einar Gerhardsen ble det sagt at han ikke engang trengte å åpne vinduet.

Etter et år i regjering tror jeg Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum trenger å åpne sine.