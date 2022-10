Leder

Fetteren må renvaskes

ADVOKATEN: Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1998 frikjent for drapet på sin kusine, men dømt til å betale erstatning i et sivilt søksmål. Her er fetterens advokat Arvid Sjødin.

Han ble dømt til å betale erstatning for noe han ikke har gjort.

I Gulating lagmannsrett ble fetteren til Birgitte Tengs i 1998 frikjent av juryen for drap på kusinen. Men han ble dømt til å betale erstatning til de pårørende. Fagdommerne konkluderte med en «klar sannsynlighetsovervekt» for at han sto bak drapet på Karmøy i mai 1995.

Det var helt galt.

Men for å idømme erstatning trengs ikke bevis utover enhver rimelig tvil. Det holder at dommerne mener det er over 50 prosent sannsynlighet.

Fagdommerne trodde altså fetteren mest sannsynlig hadde drept sin kusine.

Og i alle disse årene har denne dommen hengt over ham. Det gjør den fortsatt, til tross for at en annen mann denne uken ble tiltalt for drapet.

I årevis ble fetteren møtt med avvisning. Han måtte etablere seg i utlandet. Vi har også kunnet lese at forsøk på å ta seg jobb i Norge endte i nei fra arbeidsgiver på grunn av denne saken.

Det var først på midten av 2010-tallet offentligheten begynte å snu. Det året kom Bjørn Olav Jahr med boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?». VG sendte senere podkasten «Uløst» om Tengs-saken.

I 2016 begynte den nyopprettede Cold Case-gruppen til Kripos å se på saken. Og i april i år sa politiet at de har DNA som knytter en annen mann til saken. 52-åringen er nå tiltalt.

Det er gått 27 år siden drapet på Birgitte Tengs.

Og fortsatt kjemper fetteren for renvasking. For den sivile dommen står. Det til tross for at påtalemyndigheten mener en annen sto bak. Og at det utvilsomt er slik at fetteren er uskyldig.

Den enorme belastningen fetteren og hans familie er utsatt for i alle disse årene vedvarer.

Nå har både riksadvokaten og politidirektøren beklaget til fetteren og hans familie. Daværende etterforskningsleder i Kripos, Ståle Finsal, innrømmer i podkastserien «Tabbene i Tengs-saken» at pågripelsen av fetteren var en «katastrofal feil».

Faren til fetteren sa til Dagsrevyen mandag at han setter pris på beklagelsene, men at den sivile dommen mot sønnen må oppheves.

Og det har han helt rett i.

Forklaringen på at dommen ikke kan oppheves, er at saken er foreldet. Det var den alt i 2008. Tvisteloven setter en tiårsgrense for gjenåpning av sivile saker.

Den loven bør endres. For dette var neppe lovgivers intensjon. Emilie Enger Mehl bekrefter også overfor TV 2 at hun vil se på lovverket.

Og i fetterens sak bør det letes etter alle muligheter for å komme rundt dette problemet.

Han kan ikke være dømt i denne saken. For slik fortsetter uretten som er begått mot ham.