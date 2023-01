Kommentar

Bossens fall kan utløse mafiakrig

TATT: Pågripelsen av mafiabossen Matteo Messina Denaro kan utløse et maktvakuum i Cosa nostra.

Arrestasjonen av mafiabossen Matteo Messina Denaro (60) løste et problem for italiensk politi, men utløste et annet: Kampen om arvefølgen.

Det mange nå frykter, er en maktkamp om det sicilianske mafiahegemoniet.

Sist det skjedde, fløt Palermos gater over av ondt blod. La mattanza, nedslaktingen, ble den kalt, rivaliseringen mellom Corleone- og Palermo-klanene, på første halvdel av 1980-tallet.

Den kostet et halvt tusen menneskeliv. De fleste mafiosi, men også dommere, politifolk og journalister som hadde gått Cosa nostra etter i sømmene, ble brutalt ryddet av veien.

Ofte på måter som rev med seg uskyldige mennesker i døden.

At Matteo Messina Denaro har kunnet skjule seg i sitt eget domene, Trapani-territoriet, i 30 år, tas som en bekreftelse på at han ikke har vært den sicilianske mafiaens «gudfar». Den rollen krever en annen tilstedeværelse.

Det gjør ikke pågripelsen av Italias mest ettersøkte mann mindre betydningsfull.

Ifølge Palermos statsadvokat og sjefanklager i mafiasaker, Maurizio de Luca, er det Cosa nostras kjøttvekt-regler som tilsier at Denaro ikke har vært øverste boss – simpelthen fordi de større, mektigere og rikere Palermo-familiene «aldri ville ha gått med på å la seg lede av en ikke-palermitaner».

Han er likevel den største fisken politiet har håvet inn siden de tok den siste kjente gudfaren, Totò Riina i 1993.

DIABOLIK: Matteo Messina Denaro skal egenhendig ha utført mange av mafiaens skitneste likvideringer.

Diabolik, som han også kalles – etter en italiensk tegneseriefigur – har vært involvert i noen av de blodigste attentatene i mafia-regi. Han ble tidlig innvidd i Totò Riinas dødsskvadron, og skal egenhendig ha utført mange av de skitneste likvideringeringene.

Selv om Riina avskrev ham som sin etterfølger – angivelig fordi Denaro i overkant raskt utnevnte seg selv som «gudfar» da Totò Riina ble fengslet – så antas det med stor sannsynlighet at det var han som ryddet Riinas leilighet for bevis umiddelbart etter pågripelsen 15. januar 1993.

Mange tror han også er i besittelse av forhørsdommeren Paolo Borsellinos røde dagbok som forsvant på mystisk vis da han ble tatt av dage i juli samme år. Dagboken skal ha inneholdt sensitivt etterforskningsmateriale, angivelig også navn på informanter og dobbeltagenter.

Mandag gjennomsøkte antimafiabyrået DIA Matteo Messina Denaros leilighet i Campobello di Mazara, nabobyen til hans fødeby Castelvetrano på vestkysten av Sicilia.

Talende nok er ordførerne i begge byer blitt avsatt på grunn av mafiasamarbeid. Allerede i 2015 skrev La Repubblica om en forbindelse med Matteo Messina Denaro.

Tirsdag avslørte DIA en hemmelig bunker i sentrum av samme by. Under ransakelsen ble det oppdaget omsettbare verdisaker, men også en rekke påfallende tomme esker – noe som trolig betyr at lokalet ble tømt for kompromitterende materiale innen politiet rakk å finne frem.

VIKTIG BOK: Antimafia-demontranter holder opp en rød bok, lik den myrdede dommeren Paolo Borsellinos forsvunne dagbok, som man antar Matteo Messina Denaro har i sin besittelse.

Denaro flyttet til Campobello for lenge siden under navnet Andrea Bonafede; en faktisk identitet og en reell livshistorie han «lånte» av en gammel kjenning. Som den skilte landmåleren, signor Bonafede, har han levd helt normalt i et søvnig lokalmiljø, der hans eneste forkledning har vært noen store mørke briller, fordi Denaro har en øyelidelse.

Rømlingen som politiet ikke har hatt et eneste oppdatert bilde av, har stilt opp på selfier og ved flere anledninger latt seg kontrollere av lokalt konstableri i forbindelse med en hendelse i nabolaget.

Han har i det hele tatt oppført seg akkurat så lite forsiktig som folk som ikke er på rømmen gjør.

Det beste skjulested er i åpent lende, som Edgar Allan Poe skrev.

Selvfølgelig har noen visst hvem han var. Andre kan ha hatt sine tanker, men holdt dem for seg selv. Brorparten har neppe vært klar over Bonafedes alter ego, ifølge flere italienske medier.

Matteo Messina Denaro var den siste av de profilerte Cosa nostra-toppene. Trolig også den siste i den gamle orden. «Han representerte fortiden», skrev forfatteren og mafiakjenneren Roberto Saviani i den italienske avisen Corriere Della Sera.

At Denaro ble tatt praktisk talt på 30-årsdagen for arrestasjonen av hans mentor, Totò «Beistet» Riina, har utløst spekulasjoner om pågripelsen var initiert av Cosa nostra selv for å løse deres eget ledelsesproblem.

Svekket av sykdom, uten egen maktbase og manglende forankring i Palermo, kan hans tid ha vært omme.

CAPI DI TUTTI: Dette er de tre siste kjente operative «gudfedrene» i Cosa nostra: Totò Riina (t.v.), Bernardo Provenzano og Salvatore Lo Piccolo.

Så lenge Riina var i live – han døde i november 2017 – var han den sicilianske mafiaens ubestridte gudfar (Cosa nostra har aldri brukt det uttrykket om sin øverste sjef). Selv bak lås og slå var Totò Riina Capo di tutti capi, Sjefen over alle sjefer.

På utsiden virket hans venn, Corleone-bossen Bernardo Provenzano, som visekonge, inntil også han ble innhentet av loven i 2006 og døde ti år senere.

Myten om en gudfar som ikke kunne fanges, ble gjødslet av den flamboyante Matteo Messina Denaros katt-og-mus-lek med politiet gjennom tre tiår.

Det holdt den indre moralen oppe og sementerte en ytre oppfatning om Cosa nostras uovervinnelighet at Gudfaren var på frifot, og stadig vekk unnslapp politiet.

I realiteten råtnet den gamle strukturen på rot.

Overbygningen med en kommisjon bestående av alle regionale mafiasjefer ledet av en sjefenes sjef – capo di tutti capi – krakelerte i Riinas fravær. Det ble stadig vanskeligere å lede en sentralstyrt organisasjon på Sicilia via hemmelige meldinger fra et høysikkerhetsfengsel i Parma, nord i landet.

Utad så Cosa nostra seg tjent med å opprettholde gudfaren-bildet av Denaro, men en avlytting av Toto Riinas celle avslørte den reelle bossens raseri over narrespillet.

Med Totò Riina bak tykke murer og politiets skjerpede overvåkning av de lokale mafiasjefene, ble det umulig for Kommisjonen å møtes. Dermed forvitret koordineringen av kriminell aktivitet, som denne forsamlingen i hovedsak bedrev.

Følgelig ble det viktigere for familiene å hegne om sitt eget territorium enn å samordne krefter mot staten, mot politi og påtalemyndighet, og mot konkurrerende krefter, ikke minst.

HELTENE: Dette siste fotografiet av forhørsdommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, som begge ble drept av mafiaen i 1992, henger i eller ved offentlige bygg på Sicilia.

Resultatet er at de i utgangspunktet mindre mafiagrupperingene på fastlandet, særlig den kalabresiske ‘Ndrangheta og den napolitanske Camorraen gradvis har tatt over Cosa nostras kjernevirksomhet og internasjonale nettverk.

For å komme på offensiven igjen har Cosa nostra ønsket å gjenreise sin Cupola. Kommisjonen.

Dette vet DIA. De har det på tape.

Den 29. mai 2018 forsvant fire sentrale mafiabosser samtidig fra politiets overvåkning. Deres mobiltelefoner som var blitt avlyttet gjennom flere måneder, døde i løpet av sekunder. Alle signaler sluknet. En langvarig operasjon syntes å ha gått i vasken.

Etter noen timer spraker det i en mikrofon. Den politiet har klart å plassere i bilen til Francesco Colletti, 50-åringen som leder Villabate-klanen og nettopp har overtatt Bagheria-territoriet.

Entusiastisk forteller han sjåføren sin om møtet han har vært på, hvem som var til stede, hva som ble bestemt og hva som nå vil skje.

DIA-agentene kan knapt tro det de hører:

Cosa nostra er tilbake som koordinert syndikat. De kaller seg Nouvo Cupola, Den nye Kommisjonen. Palermo-bossen Settimo Mineo er valgt til Capo di tutti capi. Han skal innsettes på tradisjonelt vis med brorskapets blod- og besvergelsesriter rett før jul.

Politiet setter opp Operasjon Cupola 2.0.

4. desember slår de til mot den nye gudfaren (80) og arresterer 45 andre mafioser.

Men fire av de farligste bossene er på frifot:

Totò Riinas bøddel, drapsmaskinen Giovanni «Tjukken» Motisi; narkobaronen Stefano Fidanzato; den antatte kronprinsen i Lo Presti-familien, Giuseppe «Vassoio» Auteri, klanen som var nummer to i Kommisjonen under Riina; samt Sandro Capizzi, etterkommer av bossen som Toto Riina drepte for å bli Capo di tutti capi – og som utløste det som kalles «Den andre store mafiakrigen» i 1981.

Hvis han øyner muligheten for revansj, kan drømmen om Nouvo Cupola bli hevntoktet familien trenger for å gjenreise sine tapte ære.

Historien har vist at det kan bli fryktelig stygt.